Perú

Nieve y granizo en el sur del Perú provocan víctimas mortales y vías bloqueadas: Las regiones más afectadas

Las intensas nevadas y granizadas en Puno, Arequipa, Ayacucho y Cusco provocan colapso de carreteras, accidentes, daños en la agricultura y el fallecimiento de dos personas

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Foto: Composición Infobae Perú / Jonathan Rocha
Foto: Composición Infobae Perú / Jonathan Rocha

Las recientes nevadas y granizadas desencadenaron una emergencia en el sur de Perú, dejando vías bloqueadas y víctimas fatales, además de pérdidas en cultivos y ganado. 

Regiones como PunoArequipaAyacucho y Cusco enfrentan condiciones extremas, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que atribuye la situación a una masa de aire frío procedente de la Antártida.

En Puno, la ciudad de Juliaca amaneció cubierta por más de dos horas de nieve. Las calles y carreteras se transformaron en obstáculos, con vehículos atrapados y accidentes por el mal estado del asfalto.

El hielo derretido y las lluvias inundaron zonas urbanas, complicando la circulación tanto de peatones como de automóviles. La acumulación de nieve sobre la vía Juliaca-Cusco convirtió el trayecto en una serie de trampas para los conductores, según detalló el Senamhi.

Arequipa enfrenta una situación similar en las zonas altoandinas. El tránsito permanece interrumpido en diferentes sectores y la actividad ganadera experimenta pérdidas por la falta de pasturas y el descenso de las temperaturas.

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El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ArequipaJosé Carrera, explicó que las autoridades mantienen coordinación constante con alcaldes y oficinas de gestión de riesgo para operar maquinaria pesada facilitada por el Gobierno Regional. “Son ocho maquinarias las que dispone cada provincia”, puntualizó el funcionario.

La emergencia escaló en el distrito de Huaynacota, donde el colapso de una vivienda por las lluvias provocó el fallecimiento de dos adultos mayores. El COER Arequipa confirmó que se ejecutan acciones para liberar las vías y asistir a comunidades aisladas.

Por su parte, la Gerencia Regional de Agricultura adoptó medidas para proteger el follaje y abrigar a los animales, intentando reducir el impacto en el sector pecuario. “La prioridad es salvaguardar la vida y la producción local”, remarcaron las autoridades.

Foto: Composición Infobae Perú / Rdt Noticias
Foto: Composición Infobae Perú / Rdt Noticias

Impacto agrícola y ganadero

En localidades de la sierra sur, las granizadas y nevadas dañaron campos de cultivo y obstaculizaron las actividades agrícolas y ganaderas.

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El Senamhi reportó que en Puno, especialmente en zonas de cordillera como PalcaPampahuta y Charamaya, se incrementaron los casos de enfermedades respiratorias y diarreas en crías y animales debilitados, vinculados a las bajas temperaturas y las precipitaciones.

El aumento de la humedad en áreas de TaracoMoho y Lampa afectó la calidad de los pastizales, tras lluvias superiores a 23 mm acompañadas de nevadas. En las zonas altas de Apurímac y Cusco, la presencia de granizadas complicó el pastoreo y creó condiciones adversas para el ganado vulnerable.

La cosecha tardía de cultivos como avenamaíz y quinua se vio perjudicada por la aparición de problemas fitosanitarios, según informes recogidos por Infobae.

En Ayacucho, el distrito de Vischongo experimentó una fuerte granizada que cubrió casas, calles y plazas. El fenómeno sorprendió a los habitantes y generó preocupación entre los agricultores, quienes advierten sobre el riesgo de mayores pérdidas económicas si persisten las bajas temperaturas.

El Senamhi prevé que las condiciones climáticas continuarán afectando la región en los próximos días, con probabilidad de nuevas nevadas.

“Proteger a las crías y madres gestantes en cobertizos y abrigos, así como suplementar la alimentación y mantener un botiquín veterinario, son medidas recomendadas para enfrentar el frío”, aconsejó el Senamhi en su comunicado.

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