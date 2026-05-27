Perú

Machu Picchu recauda S/250 millones, pero solo S/7 millones vuelven a conservación, cuestiona gobernador del Cusco por centralismo

Mientras que, sector turismo propone eliminar la venta presencial de entradas, habilitar nuevos circuitos y separar funciones entre Cultura, Turismo y Sernanp.

Guardar
Google icon
El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, respondió a quienes desacreditan los reclamos sociales, enfatizando que las protestas buscan soluciones pacíficas y no actos violentos. Foto: Composición Infobae Perú
El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, respondió a quienes desacreditan los reclamos sociales, enfatizando que las protestas buscan soluciones pacíficas y no actos violentos. Foto: Composición Infobae Perú

La discusión sobre el futuro de Machu Picchu volvió al centro del debate público tras nuevas advertencias sobre problemas de gestión, conservación y organización turística en el santuario histórico. Autoridades regionales y representantes del sector turismo cuestionaron el manejo estatal del principal destino turístico del país y alertaron sobre el impacto que la falta de planificación genera en la imagen internacional del monumento.

Las críticas surgieron luego de los pronunciamientos de la organización New7Wonders y de entrevistas difundidas por Canal N, donde se abordaron las condiciones actuales de acceso, conservación y administración del complejo arqueológico. Tanto el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, como el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco (CARTUC), Carlos González, coincidieron en exigir cambios urgentes en el modelo de gobernanza.

PUBLICIDAD

El debate también expuso desacuerdos sobre el rol del Ministerio de Cultura, la distribución de los ingresos económicos generados por Machu Picchu y la ausencia de estudios técnicos actualizados sobre capacidad de visitantes. Los cuestionamientos alcanzaron además al modelo de venta presencial de boletos y a la infraestructura vinculada con el ingreso de turistas.

Gobernador regional cuestiona distribución de recursos

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día.
En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, criticó la asignación presupuestal destinada a la preservación de Machu Picchu y acusó al centralismo de mantener el control de las decisiones sobre el santuario histórico.

Durante sus declaraciones, sostuvo que el Ministerio de Cultura recauda cerca de 250 millones de soles por concepto de entradas, aunque solo una pequeña parte retorna para labores de conservación. “Es inaceptable que de 250 millones de soles recaudados, solo regresen 7 millones para preservar nuestro santuario”, afirmó.

PUBLICIDAD

Salcedo también cuestionó las condiciones en las que turistas esperan para ingresar a Machu Picchu. Indicó que las largas filas continúan debido al sistema de venta presencial de boletos implementado en el distrito de Machupicchu Pueblo. Según explicó, visitantes permanecen durante horas bajo el sol o la lluvia mientras esperan conseguir entradas.

El gobernador vinculó esta situación con decisiones adoptadas durante las últimas décadas. Señaló que el problema no corresponde únicamente a la actual gestión estatal, sino a un proceso iniciado hace más de veinte años con la privatización de servicios vinculados al transporte ferroviario, terrestre y hotelero en la zona.

CARTUC advierte deterioro en la gobernanza turística

Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours
Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours

El presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Carlos González, declaró a Canal N que la gobernanza de Machu Picchu enfrenta una crisis desde el gobierno de Pedro Castillo. Según explicó, el inicio de la venta presencial de mil boletos diarios en Machupicchu Pueblo generó una cadena de problemas que todavía persiste.

González calificó esa decisión como “antitécnica e irregular” y afirmó que el modelo actual provoca desorden logístico y comercial. Además, remarcó que la situación afecta la confianza de visitantes nacionales y extranjeros.

El representante empresarial precisó que cualquier cuestionamiento internacional sobre Machu Picchu produce un impacto reputacional para el país. Sin embargo, aclaró que la entidad encargada de evaluar oficialmente el estado de conservación patrimonial es UNESCO y no New7Wonders.

“Definitivamente que nos preocupa de que New7Wonders o cualquier otra entidad cuestione la conservación de Machu Picchu”, declaró González durante la entrevista. También indicó que el Estado debe asumir una intervención “mucho más enérgica” frente a los problemas de gestión.

La Cámara de Turismo del Cusco planteó una reorganización completa de las competencias estatales relacionadas con el santuario histórico. La propuesta busca separar las funciones turísticas, culturales y ambientales entre distintas instituciones.

Según explicó González, el Viceministerio de Turismo debería asumir la gestión turística de Machu Picchu. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura quedaría encargado exclusivamente de la administración cultural y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas asumiría el manejo ambiental del área protegida.

El dirigente empresarial sostuvo que actualmente el Ministerio de Cultura desarrolla funciones turísticas que no le corresponden legalmente. “Mientras sigamos teniendo a personas que tienen una mirada unidimensional de la experiencia de Machu Picchu y de otros sitios patrimoniales, es que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas”, afirmó.

Además, CARTUC pidió recuperar la venta completamente virtual de boletos para evitar aglomeraciones y reducir el caos operativo en Machupicchu Pueblo.turas medidas de control y distribución de visitantes.

Reclaman inversión inmediata en conservación

Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)
Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)

Las críticas también alcanzaron las condiciones de seguridad y mantenimiento dentro del santuario histórico. González recordó el reciente accidente registrado en la red de Caminos Inca y afirmó que se necesita inversión urgente en señalización, protocolos y conservación.

Según explicó, menos de siete millones de soles retornan actualmente para trabajos de preservación, pese a los ingresos anuales generados por Machu Picchu. El dirigente empresarial señaló que gran parte de esos recursos termina destinada a otros fines dentro del Ministerio de Cultura.

Tanto el Gobierno Regional del Cusco como CARTUC coincidieron en pedir acciones inmediatas para evitar mayores daños a la imagen internacional del monumento y mejorar la experiencia de los visitantes.

En paralelo, los representantes cusqueños solicitaron que las futuras autoridades nacionales definan políticas específicas sobre la administración y protección de Machu Picchu, considerado uno de los principales patrimonios culturales y turísticos del país.

Temas Relacionados

Machu PicchuGobernador de CuscoCuscoNew7Wondersperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ están obligados a ganar para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que su actividad inmobiliaria fue legítima y denunció una investigación basada en pruebas falsas. La justicia evaluará este jueves si continúa procesado por lavado de activos

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

La cantante no se guardó nada tras ser llamada "envidiosa" por el cumbiambero y aprovechó para lanzar comentarios directos tanto a su expareja como a su futura esposa

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

La capitana ‘blanquiazul’ se refirió a su reto de jugar en el exterior y a las dificultades que existen para encontrar oportunidades fuera del país en su posición de líbero

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

Alarma en mitín de Roberto Sánchez por presencia de sujeto armado durante el evento en Huaral

Según reportes locales, el hombre fue intervenido por personal de seguridad y luego trasladado por la Policía a la comisaría correspondiente

Alarma en mitín de Roberto Sánchez por presencia de sujeto armado durante el evento en Huaral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

¿César Acuña se alejará de la política? Allegados al excandidato afirman que APP entra en reestructuración tras derrota electoral

ONPE aprobó pago adicional con tarifa 900 % mayor para repliegue de equipos tras la primera vuelta, según Contraloría

José Domingo Pérez ante la JNJ: “Su decisión de no ratificarme se alinea [...] al pacto mafioso”

Parques de Lima ya no serán locales de votación: ONPE reubica mesas de Lince, Jesús María y Miraflores

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

Nadeska Widausky: De ganarle un juicio a Magaly Medina por supuesta difamación a ser detenida y acusada de graves delitos

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

DEPORTES

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Adrián Ugarriza hizo historia en Ironi Kiryat Shmona: rompió el récord de goles del club israelí en una sola temporada

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Universitario mientras con Tolima por fecha 6

Esmeralda Sánchez proyecta su futuro en el extranjero: “Quiero salir de mi zona de confort, ya logré todo en Alianza Lima”

Alineaciones de Universitario vs Tolima HOY: titulares confirmados para duelo en el Monumental por la Copa Libertadores 2026