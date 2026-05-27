Machu Picchu recauda S/250 millones, pero solo S/7 millones vuelven a conservación, cuestiona gobernador del Cusco por centralismo

El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, respondió a quienes desacreditan los reclamos sociales, enfatizando que las protestas buscan soluciones pacíficas y no actos violentos. Foto: Composición Infobae Perú

La discusión sobre el futuro de Machu Picchu volvió al centro del debate público tras nuevas advertencias sobre problemas de gestión, conservación y organización turística en el santuario histórico. Autoridades regionales y representantes del sector turismo cuestionaron el manejo estatal del principal destino turístico del país y alertaron sobre el impacto que la falta de planificación genera en la imagen internacional del monumento.

Las críticas surgieron luego de los pronunciamientos de la organización New7Wonders y de entrevistas difundidas por Canal N, donde se abordaron las condiciones actuales de acceso, conservación y administración del complejo arqueológico. Tanto el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, como el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco (CARTUC), Carlos González, coincidieron en exigir cambios urgentes en el modelo de gobernanza.

PUBLICIDAD

El debate también expuso desacuerdos sobre el rol del Ministerio de Cultura, la distribución de los ingresos económicos generados por Machu Picchu y la ausencia de estudios técnicos actualizados sobre capacidad de visitantes. Los cuestionamientos alcanzaron además al modelo de venta presencial de boletos y a la infraestructura vinculada con el ingreso de turistas.

Gobernador regional cuestiona distribución de recursos

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, criticó la asignación presupuestal destinada a la preservación de Machu Picchu y acusó al centralismo de mantener el control de las decisiones sobre el santuario histórico.

Durante sus declaraciones, sostuvo que el Ministerio de Cultura recauda cerca de 250 millones de soles por concepto de entradas, aunque solo una pequeña parte retorna para labores de conservación. “Es inaceptable que de 250 millones de soles recaudados, solo regresen 7 millones para preservar nuestro santuario”, afirmó.

PUBLICIDAD

Salcedo también cuestionó las condiciones en las que turistas esperan para ingresar a Machu Picchu. Indicó que las largas filas continúan debido al sistema de venta presencial de boletos implementado en el distrito de Machupicchu Pueblo. Según explicó, visitantes permanecen durante horas bajo el sol o la lluvia mientras esperan conseguir entradas.

El gobernador vinculó esta situación con decisiones adoptadas durante las últimas décadas. Señaló que el problema no corresponde únicamente a la actual gestión estatal, sino a un proceso iniciado hace más de veinte años con la privatización de servicios vinculados al transporte ferroviario, terrestre y hotelero en la zona.

CARTUC advierte deterioro en la gobernanza turística

Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours

El presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Carlos González, declaró a Canal N que la gobernanza de Machu Picchu enfrenta una crisis desde el gobierno de Pedro Castillo. Según explicó, el inicio de la venta presencial de mil boletos diarios en Machupicchu Pueblo generó una cadena de problemas que todavía persiste.

PUBLICIDAD

González calificó esa decisión como “antitécnica e irregular” y afirmó que el modelo actual provoca desorden logístico y comercial. Además, remarcó que la situación afecta la confianza de visitantes nacionales y extranjeros.

El representante empresarial precisó que cualquier cuestionamiento internacional sobre Machu Picchu produce un impacto reputacional para el país. Sin embargo, aclaró que la entidad encargada de evaluar oficialmente el estado de conservación patrimonial es UNESCO y no New7Wonders.

“Definitivamente que nos preocupa de que New7Wonders o cualquier otra entidad cuestione la conservación de Machu Picchu”, declaró González durante la entrevista. También indicó que el Estado debe asumir una intervención “mucho más enérgica” frente a los problemas de gestión.

La Cámara de Turismo del Cusco planteó una reorganización completa de las competencias estatales relacionadas con el santuario histórico. La propuesta busca separar las funciones turísticas, culturales y ambientales entre distintas instituciones.

PUBLICIDAD

Según explicó González, el Viceministerio de Turismo debería asumir la gestión turística de Machu Picchu. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura quedaría encargado exclusivamente de la administración cultural y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas asumiría el manejo ambiental del área protegida.

El dirigente empresarial sostuvo que actualmente el Ministerio de Cultura desarrolla funciones turísticas que no le corresponden legalmente. “Mientras sigamos teniendo a personas que tienen una mirada unidimensional de la experiencia de Machu Picchu y de otros sitios patrimoniales, es que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas”, afirmó.

Además, CARTUC pidió recuperar la venta completamente virtual de boletos para evitar aglomeraciones y reducir el caos operativo en Machupicchu Pueblo.turas medidas de control y distribución de visitantes.

PUBLICIDAD

Reclaman inversión inmediata en conservación

Las medidas intersectoriales buscan ordenar accesos, fortalecer la conservación y garantizar información precisa para operadores y turistas. El paquete incluye venta anticipada, una plataforma renovada de boletos y un nuevo estudio de capacidad de carga. (Difusión)

Las críticas también alcanzaron las condiciones de seguridad y mantenimiento dentro del santuario histórico. González recordó el reciente accidente registrado en la red de Caminos Inca y afirmó que se necesita inversión urgente en señalización, protocolos y conservación.

Según explicó, menos de siete millones de soles retornan actualmente para trabajos de preservación, pese a los ingresos anuales generados por Machu Picchu. El dirigente empresarial señaló que gran parte de esos recursos termina destinada a otros fines dentro del Ministerio de Cultura.

Tanto el Gobierno Regional del Cusco como CARTUC coincidieron en pedir acciones inmediatas para evitar mayores daños a la imagen internacional del monumento y mejorar la experiencia de los visitantes.

PUBLICIDAD

En paralelo, los representantes cusqueños solicitaron que las futuras autoridades nacionales definan políticas específicas sobre la administración y protección de Machu Picchu, considerado uno de los principales patrimonios culturales y turísticos del país.