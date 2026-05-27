Ignacio Buse se despide de Roland Garros 2026: cayó en primera ronda de dobles junto a Mac Kiger

Ignacio Buse cerró su participación en Roland Garros 2026. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Ignacio Buse cerró su paso por Roland Garros 2026. El tenista peruano cayó en la primera ronda del cuadro de dobles junto al estadounidense Mac Kiger luego de un intenso encuentro definido en el súper tiebreak frente a la dupla compuesta por Ray Ho y Hendrik Jebens.

El partido, disputado en la cancha 8 del Grand Slam parisino, tuvo momentos de alta paridad y se extendió durante 2 horas y 39 minutos. Finalmente, el binomio rival terminó imponiéndose por 7-5, 6-7 y 7-6 (10-7) en un cierre cargado de tensión y detalles mínimos.

Más allá de la derrota, el encuentro dejó señales alentadoras para el joven peruano. A Buse se le vio competitivo desde el fondo de la cancha, físicamente mucho más entero de lo que se podía prever y, sobre todo, relajado dentro de una experiencia completamente nueva para él. El ‘Colorado’ mostró momentos de buen tenis y disfrutó el ambiente de Roland Garros en una semana que terminó marcando el cierre de su primera aventura en el cuadro principal del histórico torneo parisino.

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El gesto de Andrey Rublev con Ignacio Buse en Roland Garros: saludo y reconocimiento al peruano tras un duro partido.

El contexto también ayuda a entender el desgaste acumulado con el que llegó a Francia. Apenas días antes, Ignacio Buse había vivido la semana más importante de su carrera al conquistar en Hamburgo el primer título ATP de su trayectoria, un logro que representó un salto enorme tanto en confianza como en exposición internacional.

Aquella campaña inolvidable en Alemania exigió un gran desgaste físico y emocional, algo que inevitablemente terminó pasándole factura en París. Aun así, el peruano logró competir con intensidad y dejó buenas sensaciones en sus primeros pasos dentro del circuito grande.

En lo estrictamente relacionado al dobles, la caída en Roland Garros prolongó una estadística adversa para Buse. El nacional continúa sin registrar victorias en esta modalidad desde febrero de 2025, motivo por el cual todavía no logra sumar puntos para aparecer en el ranking ATP de dobles.

El tenista peruano se lució con un sensacional 'passing shot' para llevarse el segundo set del partido. (Video: ESPN)

Más allá del resultado, la gira europea de arcilla deja un balance ampliamente positivo para el peruano. Su crecimiento competitivo, la obtención del título en Hamburgo y la experiencia acumulada en Roland Garros representan un impulso importante para el siguiente tramo de la temporada.

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Ahora, Ignacio Buse tomará algunos días de descanso antes de iniciar la transición hacia el césped. Su próximo gran objetivo será Wimbledon, torneo al que podría llegar incluso como cabeza de serie si consigue mantener un rendimiento sólido en los certámenes previos sobre hierba.

Preparación sobre césped

La temporada no da respiro para Ignacio Buse. Luego de cerrar su participación en Roland Garros, la primera raqueta nacional deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en la gira sobre césped, superficie que marcará el siguiente gran desafío de su calendario competitivo.

Ignacio Buse (57°) en el listado oficial del 'main draw' de Wimbledon 2026.

El principal objetivo del peruano durante las próximas semanas será Wimbledon. El joven tenista ya tiene asegurado un lugar en el cuadro principal del Grand Slam londinense, por lo que buscará llegar con la mayor cantidad posible de rodaje sobre hierba antes de debutar en el torneo más tradicional del circuito.

La planificación de junio arrancará en la semana del 8 de ese mes. Actualmente, Buse figura como noveno alternante para ingresar al cuadro principal del ATP 250 de Stuttgart, en Alemania. Paralelamente, también aparece inscrito en la fase clasificatoria del ATP 250 de s-Hertogenbosch, certamen que se disputa en los Países Bajos.

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Una semana más tarde, el panorama se repetirá. Buse aparece provisionalmente como séptimo alternante en los cuadros principales de dos importantes ATP 500: Queen’s Club, en Reino Unido, y Halle, en Alemania.

La prioridad del peruano será asegurar la mayor cantidad de partidos posibles antes de Wimbledon, buscando afinar sensaciones y consolidar su adaptación en una gira que podría resultar clave para seguir escalando posiciones en el ranking ATP e, incluso, podría ser un cabeza de serie en la capital británica.