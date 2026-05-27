Perú

Gran Pajatén, Los Pinchudos y el Qhapaq Ñan serán intervenidos en nuevo programa arqueológico aprobado por el Ministerio de Cultura

La intervención incluirá excavaciones, registros arquitectónicos y monitoreo ambiental en complejos prehispánicos ubicados en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en San Martín

Guardar
Google icon
El Ministerio de Cultura autorizó el Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación Parque Nacional del Río Abiseo - PRIA (HC1) 2026–2027 mediante resolución oficial.
El Ministerio de Cultura autorizó el Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación Parque Nacional del Río Abiseo - PRIA (HC1) 2026–2027 mediante resolución oficial.

El Ministerio de Cultura autorizó un nuevo programa de investigación arqueológica y conservación en el Parque Nacional del Río Abiseo, ubicado en la región San Martín. La intervención se ejecutará entre 2026 y 2027 y abarcará distintos complejos prehispánicos situados en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.

La medida forma parte de una estrategia estatal orientada a reforzar la protección del patrimonio arqueológico y natural de una de las áreas más importantes del país. El Parque Nacional del Río Abiseo cuenta con reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial Mixto, categoría que distingue espacios con valor cultural y ambiental excepcional.

El programa autorizado por el Ministerio de Cultura busca ampliar el conocimiento científico sobre las sociedades prehispánicas vinculadas al territorio amazónico. Las acciones previstas incluyen excavaciones, registro arquitectónico, monitoreo ambiental y trabajos de conservación en varios sectores arqueológicos que permanecen bajo acceso restringido debido a la fragilidad de sus estructuras.

PUBLICIDAD

La autorización oficial quedó establecida mediante la Resolución Directoral N.° 000244-2026-DCIA-DGPA-VMPCIC. Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, el “Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación Parque Nacional del Río Abiseo - PRIA (HC1) 2026–2027” contempla intervenciones especializadas en diversos monumentos arqueológicos ubicados en el valle del Alto Montecristo.

El proyecto incluye actividades de identificación, delimitación, prospección y excavación arqueológica. También incorpora labores de conservación preventiva y seguimiento ambiental en los sectores intervenidos. Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán fortalecer la protección integral de los bienes culturales presentes en el parque.

Entre los espacios considerados dentro del programa destacan el complejo arqueológico Gran Pajatén, Los Pinchudos, La Playa, La Playa Ribera, Las Papayas, Macedonio, Vilcabamba y la denominada Cueva de los Muertos. La intervención también alcanzará un tramo del camino inca Qhapaq Ñan, específicamente en la sección Mirador – La Playa.

Gran Pajatén y Los Pinchudos forman parte de las áreas priorizadas

Las investigaciones se realizarán en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.
Las investigaciones se realizarán en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.

El Ministerio de Cultura informó que una de las metas principales del programa consiste en profundizar las investigaciones sobre las sociedades chachapoyas y su relación con el entorno amazónico. Para ello, los especialistas ejecutarán excavaciones y registros arquitectónicos en estructuras consideradas emblemáticas dentro del parque.

Uno de los espacios priorizados será la Estructura E1 del complejo arqueológico Gran Pajatén. Este sitio constituye uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura chachapoya y permanece bajo estrictas medidas de protección debido al estado delicado de sus construcciones.

PUBLICIDAD

El Parque Nacional del Río Abiseo alberga alrededor de 36 sitios arqueológicos registrados. Entre ellos resaltan Gran Pajatén y Los Pinchudos, ambos asociados a la cultura Chachapoyas. De acuerdo con la información oficial, las edificaciones conservan decoraciones arquitectónicas singulares y mantienen acceso restringido para visitantes. El ingreso solo se permite con autorización del Ministerio de Cultura y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), principalmente para fines científicos y de conservación.

Parque Nacional del Río Abiseo conserva patrimonio cultural y biodiversidad

El programa contempla excavaciones, delimitación, prospección arqueológica, registro arquitectónico, conservación preventiva y monitoreo ambiental.
El programa contempla excavaciones, delimitación, prospección arqueológica, registro arquitectónico, conservación preventiva y monitoreo ambiental.

El Parque Nacional del Río Abiseo se ubica en la vertiente oriental de los Andes tropicales del centro norte peruano. El área protegida fue creada el 11 de agosto de 1983 con el objetivo de preservar bosques de neblina, especies de fauna amenazadas y complejos arqueológicos de relevancia nacional.

La UNESCO reconoció al parque como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1990 y, dos años después, como Sitio de Patrimonio Mundial Mixto. El área protegida posee una extensión superior a las 274 mil hectáreas y concentra ecosistemas de selva alta y ceja de selva.

Según la información oficial, en el parque se registraron cerca de 900 especies de fauna silvestre. Entre ellas figuran 181 especies de mamíferos, 409 aves y diversas especies de reptiles, anfibios y peces. También se reportaron especies amenazadas como el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas y el otorongo.

La diversidad vegetal también ocupa un lugar relevante dentro del área protegida. El registro botánico incluye más de mil especies de plantas, entre ellas árboles de importancia económica y especies consideradas en riesgo de desaparición, como el cedro de altura y el romerillo.

Programa contempla protección legal de nuevos sitios arqueológicos

Entre los sitios priorizados figuran Gran Pajatén, Los Pinchudos, La Playa, Las Papayas, Macedonio, Vilcabamba y la Cueva de los Muertos.
Entre los sitios priorizados figuran Gran Pajatén, Los Pinchudos, La Playa, Las Papayas, Macedonio, Vilcabamba y la Cueva de los Muertos.

Otro de los componentes del PRIA consiste en la elaboración de expedientes técnicos para impulsar la declaración de nuevos espacios como Patrimonio Cultural de la Nación. El Ministerio de Cultura señaló que esta medida permitirá reforzar los mecanismos legales destinados a garantizar la conservación de los sitios arqueológicos identificados dentro del área de intervención.

La iniciativa también apunta a consolidar una presencia permanente del Estado en el Parque Nacional del Río Abiseo mediante trabajos continuos de investigación y protección patrimonial. Las acciones previstas buscan articular la conservación de los monumentos arqueológicos con la preservación del entorno natural que rodea a estos espacios históricos.

Temas Relacionados

Gran PajaténLos PinchudosQhapaq ÑanMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

La madre de Nadeska Widausky clama su inocencia y rompe su silencio: “Tiene un hijo y hay un Dios”

La madre de la influencer aseguró que su hija es inocente de proxenetismo, apuntando a un conflicto familiar detrás de la denuncia que mantiene a la modelo en problemas judiciales

La madre de Nadeska Widausky clama su inocencia y rompe su silencio: “Tiene un hijo y hay un Dios”

Jaze volvió a las batallas: con Acru, Teorema, ChysteMC y Bnet en 5 Vidas de Red Bull

Un junte de freestyle champagne se dio en la última edición de competencia de formato corto celebrado en Santiago de Chile

Jaze volvió a las batallas: con Acru, Teorema, ChysteMC y Bnet en 5 Vidas de Red Bull

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ confirmó en televisión que obtuvo un fallo a su favor en la justicia, pero advirtió que el proceso aún no concluye y confesó que la batalla legal la afectó en muchos ámbitos de su vida

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Cienciano 0-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ afrontará su último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para mantenerse en competencia internacional. Revisa los detalles y sigue las incidencias del duelo decisivo en la ciudad imperial

Cienciano 0-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Keiko Fujimori sobre audiencia clave de Mark Vito por caso Cócteles: “Estoy segura de que saldrá muy bien de este proceso”

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su exesposo cuenta con pruebas sobre sus actividades inmobiliarias y confió en que “saldrá bien” del proceso enfrenta por lavado de activos

Keiko Fujimori sobre audiencia clave de Mark Vito por caso Cócteles: “Estoy segura de que saldrá muy bien de este proceso”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

Agricultores de Piura rechazan llamado de PCM para resolver el paro agrario: “el paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca”

ENTRETENIMIENTO

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Nadeska Widausky: ¿Cuál es el rol que cumplía en la red criminal de trata de personas que terminó con su captura por Interpol?

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Nadeska Widausky y la vida de lujos que presumía en redes antes de ser capturada por la Interpol por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

DEPORTES

Cienciano 0-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Celso Ayala quiere impedir la salida de futbolistas de FC Cajamarca, entre ellos Hernán Barcos: “No hay nada definido”

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Juventud por fecha 6

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido clave en Cusco por fecha 6 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Otro golpe más para Universitario en Copa Libertadores: Conmebol le aplicó una nueva multa por daños materiales en Chile