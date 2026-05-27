Gran Pajatén, Los Pinchudos y el Qhapaq Ñan serán intervenidos en nuevo programa arqueológico aprobado por el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura autorizó el Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación Parque Nacional del Río Abiseo - PRIA (HC1) 2026–2027 mediante resolución oficial.

El Ministerio de Cultura autorizó un nuevo programa de investigación arqueológica y conservación en el Parque Nacional del Río Abiseo, ubicado en la región San Martín. La intervención se ejecutará entre 2026 y 2027 y abarcará distintos complejos prehispánicos situados en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.

La medida forma parte de una estrategia estatal orientada a reforzar la protección del patrimonio arqueológico y natural de una de las áreas más importantes del país. El Parque Nacional del Río Abiseo cuenta con reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial Mixto, categoría que distingue espacios con valor cultural y ambiental excepcional.

El programa autorizado por el Ministerio de Cultura busca ampliar el conocimiento científico sobre las sociedades prehispánicas vinculadas al territorio amazónico. Las acciones previstas incluyen excavaciones, registro arquitectónico, monitoreo ambiental y trabajos de conservación en varios sectores arqueológicos que permanecen bajo acceso restringido debido a la fragilidad de sus estructuras.

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La autorización oficial quedó establecida mediante la Resolución Directoral N.° 000244-2026-DCIA-DGPA-VMPCIC. Según la información difundida por el Ministerio de Cultura, el “Programa de Investigación Arqueológica con Fines de Conservación Parque Nacional del Río Abiseo - PRIA (HC1) 2026–2027” contempla intervenciones especializadas en diversos monumentos arqueológicos ubicados en el valle del Alto Montecristo.

El proyecto incluye actividades de identificación, delimitación, prospección y excavación arqueológica. También incorpora labores de conservación preventiva y seguimiento ambiental en los sectores intervenidos. Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán fortalecer la protección integral de los bienes culturales presentes en el parque.

Entre los espacios considerados dentro del programa destacan el complejo arqueológico Gran Pajatén, Los Pinchudos, La Playa, La Playa Ribera, Las Papayas, Macedonio, Vilcabamba y la denominada Cueva de los Muertos. La intervención también alcanzará un tramo del camino inca Qhapaq Ñan, específicamente en la sección Mirador – La Playa.

Gran Pajatén y Los Pinchudos forman parte de las áreas priorizadas

Las investigaciones se realizarán en la Zona Histórico Cultural del Alto Montecristo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín.

El Ministerio de Cultura informó que una de las metas principales del programa consiste en profundizar las investigaciones sobre las sociedades chachapoyas y su relación con el entorno amazónico. Para ello, los especialistas ejecutarán excavaciones y registros arquitectónicos en estructuras consideradas emblemáticas dentro del parque.

Uno de los espacios priorizados será la Estructura E1 del complejo arqueológico Gran Pajatén. Este sitio constituye uno de los conjuntos más representativos de la arquitectura chachapoya y permanece bajo estrictas medidas de protección debido al estado delicado de sus construcciones.

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El Parque Nacional del Río Abiseo alberga alrededor de 36 sitios arqueológicos registrados. Entre ellos resaltan Gran Pajatén y Los Pinchudos, ambos asociados a la cultura Chachapoyas. De acuerdo con la información oficial, las edificaciones conservan decoraciones arquitectónicas singulares y mantienen acceso restringido para visitantes. El ingreso solo se permite con autorización del Ministerio de Cultura y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), principalmente para fines científicos y de conservación.

Parque Nacional del Río Abiseo conserva patrimonio cultural y biodiversidad

El programa contempla excavaciones, delimitación, prospección arqueológica, registro arquitectónico, conservación preventiva y monitoreo ambiental.

El Parque Nacional del Río Abiseo se ubica en la vertiente oriental de los Andes tropicales del centro norte peruano. El área protegida fue creada el 11 de agosto de 1983 con el objetivo de preservar bosques de neblina, especies de fauna amenazadas y complejos arqueológicos de relevancia nacional.

La UNESCO reconoció al parque como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1990 y, dos años después, como Sitio de Patrimonio Mundial Mixto. El área protegida posee una extensión superior a las 274 mil hectáreas y concentra ecosistemas de selva alta y ceja de selva.

Según la información oficial, en el parque se registraron cerca de 900 especies de fauna silvestre. Entre ellas figuran 181 especies de mamíferos, 409 aves y diversas especies de reptiles, anfibios y peces. También se reportaron especies amenazadas como el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas y el otorongo.

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La diversidad vegetal también ocupa un lugar relevante dentro del área protegida. El registro botánico incluye más de mil especies de plantas, entre ellas árboles de importancia económica y especies consideradas en riesgo de desaparición, como el cedro de altura y el romerillo.

Programa contempla protección legal de nuevos sitios arqueológicos

Entre los sitios priorizados figuran Gran Pajatén, Los Pinchudos, La Playa, Las Papayas, Macedonio, Vilcabamba y la Cueva de los Muertos.

Otro de los componentes del PRIA consiste en la elaboración de expedientes técnicos para impulsar la declaración de nuevos espacios como Patrimonio Cultural de la Nación. El Ministerio de Cultura señaló que esta medida permitirá reforzar los mecanismos legales destinados a garantizar la conservación de los sitios arqueológicos identificados dentro del área de intervención.

La iniciativa también apunta a consolidar una presencia permanente del Estado en el Parque Nacional del Río Abiseo mediante trabajos continuos de investigación y protección patrimonial. Las acciones previstas buscan articular la conservación de los monumentos arqueológicos con la preservación del entorno natural que rodea a estos espacios históricos.