Papa León XIV se sienta al volante del primer Ferrari eléctrico y volvió a mostrar su conocida afición por los autos y la mecánica

La imagen del pontífice dentro del Ferrari “Luce” recorrió el mundo mientras la marca italiana presentaba oficialmente su apuesta eléctrica en medio de dudas del mercado y críticas de fanáticos tradicionales. X: Eva Fernández

El papa León XIV apareció sentado al volante del nuevo Ferrari “Luce”, el primer modelo totalmente eléctrico de la histórica automotriz italiana. La escena tuvo lugar en Castel Gandolfo durante una audiencia privada con directivos de Ferrari, encabezados por John Elkann y Benedetto Vigna.

La visita de la compañía italiana al Vaticano coincidió con uno de los momentos más sensibles para la industria automotriz europea: la transición hacia los vehículos eléctricos. La empresa eligió mostrar el vehículo también ante el pontífice, en una reunión cargada de simbolismo para la marca.

Los videos del encuentro mostraron a León XIV observando el automóvil de cerca, escuchando explicaciones técnicas y examinando el volante del vehículo junto al piloto de pruebas Raffaele De Simone. El gesto llamó la atención debido al perfil del nuevo papa y su conocida afición por los automóviles y la mecánica.

El encuentro del Papa con los directivos de Ferrari

León XIV apareció sentado al volante del Ferrari “Luce”, el primer modelo totalmente eléctrico de Ferrari, durante una audiencia privada en Castel Gandolfo. Captura de video

La audiencia privada en Castel Gandolfo reunió al pontífice con John Elkann, Benedetto Vigna y una delegación de ejecutivos e ingenieros de Ferrari. Durante la visita, los representantes de la empresa entregaron al Papa el volante del nuevo vehículo como obsequio institucional.

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León XIV observó el automóvil en detalle y se sentó en el asiento del conductor mientras Raffaele De Simone explicaba los controles del sistema. Videos difundidos en redes sociales mostraron al pontífice examinando el tablero y formulando preguntas sobre el rendimiento del vehículo.

John Elkann calificó el encuentro como un “inmenso honor” y remarcó el “valor simbólico” de la reunión para el futuro de los trabajadores de Ferrari.

La relación de León XIV con los automóviles

La imagen se viralizó rápidamente en medios y redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los primeros meses del pontificado. Captura de video

El interés de León XIV por los automóviles antecede ampliamente su llegada al Vaticano. Personas cercanas al pontífice recordaron en un documental difundido por Vatican News que Robert Francis Prevost disfrutaba conducir desde sus años de formación en Chicago.

“A Bob le encantaba conducir”, señaló un miembro de la Orden de San Agustín citado en ese material audiovisual. Otros testimonios describieron largos viajes por carretera entre Chicago y la Universidad de Villanova, trayectos que el entonces sacerdote realizaba con frecuencia.

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Durante su etapa misionera en Perú, Prevost utilizó camionetas para recorrer distintas regiones del país. Véronique Lecaros, autora de “Léon XIV, retrato de un papa peruano”, afirmó que el religioso viajaba regularmente por carretera entre Chiclayo y Lima, recorridos de hasta 14 horas.

El entonces monseñor Prevost también mostró interés por la mecánica. En un testimonio difundido en 2020, explicó: “Cuando se es misionero, se aprende a hacer de todo, desde reparar aparatos electrónicos hasta mecánica automotriz, y mucho más”.

Desde el inicio de su pontificado, León XIV utilizó distintos vehículos para sus desplazamientos oficiales, entre ellos una Volkswagen Multivan híbrida y un Jeep Grand Cherokee. El Vaticano además incorporó un Mercedes-Benz Clase G totalmente eléctrico como papamóvil.

La aparición del pontífice dentro del Ferrari “Luce” reforzó esa imagen vinculada al mundo automotor y convirtió la audiencia de Castel Gandolfo en uno de los episodios más comentados de los primeros meses de su pontificado.

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