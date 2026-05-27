Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 27 de mayo

Aquí está la lista de los precios más económicos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

Guardar
Google icon
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Este es el precio de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima para este miércoles 27 de mayo. Los montos más caros y más baratos, de acuerdo con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El costo de los combustibles cambia constantemente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

El precio de la gasolina

Fecha: miércoles 27 de mayo de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.49 soles el galónPrecio mínimo: 17.85 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 25.49 soles el galónPrecio mínimo: 18.85 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.99 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

El periodista Gustavo Peralta adelantó las acciones del técnico argentino luego del empate 0-0 ante Deportes Tolima en el estadio Monumental

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

A su salida de Medicina Legal, la exmodelo aseguró que es inocente y responsabilizó al empresario Jefferson Rubiños Olaya.

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

El entrenador argentino hizo un profundo análisis de su equipo luego de empatar ante Deportes Tolima y quedar fuera de todas las competiciones internacionales

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

El ‘Orejas’ se pronunció luego de la eliminación del equipo en la Copa Libertadores 2026 y señaló que atravesar momentos complicados y recibir cuestionamientos es parte del fútbol

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

Por promover su candidatura a través de las cuentas donde difunde sus actividades como congresista. Expediente será remitido al Ministerio Público

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

Rosangella Barbarán vulneró neutralidad: JNE confirma infracción de congresista fujimorista

PCM revisa hoy medidas a favor de transportistas luego de que anunciaran un paro indefinido el 2 de junio

Mark Vito denuncia persecución antes de audiencia clave por caso Cócteles: “¿Qué hago para que no me investiguen?”

Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

Canciller afirma que el Perú apuesta por una minería sostenible, integrada y tecnológica para atraer inversión responsable

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario chimbotano de su detención por graves delitos: “Es una denuncia falsa”

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Nadeska Widausky: el día en que la Fiscalía le incautó un departamento de lujo por un desbalance patrimonial de más de S/762 mil

Suheyn Cipriani en la preliminar del MGI All Stars: fecha y hora del desfile de traje de baño, gala y sin maquillaje

Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

DEPORTES

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Héctor Cúper cuestionó el físico de sus jugadores y dejó duro mensaje tras eliminación de Universitario: “Hay una profunda decepción”

Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

Las drásticas medidas de Héctor Cúper tras dura eliminación de Universitario de Copa Libertadores 2026

Julio César Uribe se sinceró sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Ha sido productivo toda su trayectoria”

Diego Rebagliati señaló 3 factores que provocaron crisis en Universitario tras eliminación en Copa Libertadores: “El paso atrás con Javier Rabanal fue notorio”