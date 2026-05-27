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Juicios de tenencia: Poder Judicial establece que la opinión de niños y adolescentes debe ser considerada

Según el fallo, escuchar a niños y adolescentes constituye una garantía procesal esencial para proteger su bienestar y asegurar decisiones acordes con el principio del interés superior del niño

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Ilustración del Palacio de Justicia de Perú con un hombre, una mujer y un niño pensativo. El niño tiene una burbuja de pensamiento y balanzas de la justicia.
Una ilustración muestra a un niño con una burbuja de pensamiento flanqueado por dos adultos y balanzas de la justicia, representando la consideración de la opinión infantil en los juicios de tenencia por el Poder Judicial de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte Suprema de Justicia estableció nuevos criterios para los procesos de tenencia y variación de tenencia de menores, precisando que los jueces deberán evaluar adecuadamente las circunstancias de vulnerabilidad de niños y adolescentes y considerar su opinión antes de emitir una decisión judicial. Así lo informó la Agencia Andina al dar cuenta de la Casación N.° 2496-2022 Arequipa, emitida por la Sala Civil Permanente.

Según el máximo tribunal, toda medida relacionada con menores debe priorizar el principio del interés superior del niño, especialmente en casos donde existan riesgos para su bienestar físico, emocional o psicológico. La resolución señala que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de adoptar una actuación protectora y flexible para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los menores involucrados en este tipo de procesos.

La Corte Suprema recordó que el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes dispone que en todas las decisiones adoptadas por el Estado, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y locales, así como por la sociedad, debe prevalecer el interés superior del niño y el respeto de sus derechos. Además, citó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige a los operadores judiciales adecuar las normas con el objetivo de alcanzar la solución más favorable para el menor.

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Corte Suprema dispone que jueces escuchen a menores en procesos de tenencia y custodia. (Foto: Agencia Andina)
Corte Suprema dispone que jueces escuchen a menores en procesos de tenencia y custodia. (Foto: Agencia Andina)

La opinión del menor importa

En su pronunciamiento, la sala suprema también destacó que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los menores con capacidad de formarse un juicio propio a expresar libremente su opinión en los asuntos que les afecten. Dicha opinión, agrega la resolución, debe ser valorada conforme a su edad y nivel de madurez.

Asimismo, la Corte recordó que el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes establece que, en procesos sobre tenencia, el juez debe escuchar al niño o adolescente cuando cuente con suficiente discernimiento, ya sea de manera directa o mediante el equipo multidisciplinario del juzgado. Para el tribunal, esta entrevista constituye una garantía procesal esencial.

De acuerdo con la resolución difundida por Agencia Andina, la finalidad de recoger la opinión del menor es conocer directamente sus vínculos afectivos, sus condiciones de convivencia y su percepción sobre la dinámica familiar. En ese sentido, la Corte Suprema enfatizó que toda decisión judicial relacionada con menores debe considerar su bienestar integral y la situación de vulnerabilidad en la que puedan encontrarse.

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Un niño sentado de espaldas en un tribunal, observando a un juez. A ambos lados, dos hombres y dos mujeres se sientan en mesas de madera.
Un niño o niña, de espaldas al espectador, asiste a un juicio de tenencia donde sus padres y sus abogados se presentan ante un juez en la sala de audiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caso de Arequipa motivó pronunciamiento

El pronunciamiento de la Corte Suprema se originó a raíz de un proceso de variación de tenencia en Arequipa. En este caso, el padre de una menor interpuso una demanda contra la madre alegando que la niña sufría maltratos físicos, violencia familiar y presuntos tocamientos indebidos.

Inicialmente, el juzgado de familia declaró infundada la demanda y posteriormente la sala superior confirmó dicha decisión. Sin embargo, el demandante presentó un recurso de casación argumentando que se habían vulnerado disposiciones relacionadas con el interés superior del niño y los artículos 81 y 84 del Código de los Niños y Adolescentes.

Al revisar el expediente, la Corte Suprema advirtió que la sala superior emitió su fallo sin contar con un informe psicológico actualizado ni haber recogido una opinión reciente de la menor involucrada en el proceso. Para el máximo tribunal, estos elementos resultaban fundamentales para adoptar una decisión adecuada y acorde con la protección reforzada que corresponde a niños y adolescentes.

Ilustración de una balanza de la justicia con un niño en un platillo y sus padres al lado, frente al Poder Judicial de Perú y la bandera peruana, con burbuja de diálogo.
Ilustración representa la decisión del Poder Judicial de Perú de considerar la opinión de los hijos en los juicios de tenencia infantil, con el Palacio de Justicia de fondo y una balanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tenencia compartida y protección del menor

La resolución también recordó que el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes establece que, cuando los padres se encuentren separados de hecho, la tenencia debe ser ejercida por ambos, salvo que ello resulte perjudicial o imposible para el menor.

Asimismo, la norma contempla que los padres pueden acordar una modalidad de tenencia compartida considerando la opinión del niño o adolescente, incluso mediante conciliación extrajudicial. En caso de no existir acuerdo, será el juez especializado quien determine la modalidad más adecuada, privilegiando inicialmente la tenencia compartida.

Finalmente, la Corte Suprema señaló que la tenencia exclusiva a favor de uno de los padres solo podrá disponerse de manera excepcional y siempre salvaguardando el interés superior del menor. Con este fallo, el Poder Judicial fijó nuevos parámetros para los procesos de tenencia, reforzando la obligación de escuchar y proteger a niños y adolescentes dentro del sistema judicial peruano.

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