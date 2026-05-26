Perú

Segundo día de paro agrario: agricultores lanzan piedras a camiones en El Trébol de Piura y la PNP retrocede ante los manifestantes

La tensión escaló este martes en la zona conocida como El Trébol, punto que conecta Piura, Catacaos y Chiclayo, donde un grupo de agricultores arrojó piedras a vehículos de carga que intentaron avanzar tras una breve apertura de la vía por parte de la Policía Nacional

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Violentos enfrentamientos se registraron en Piura, donde agricultores en protesta volvieron a bloquear una importante vía tras ser despejada por la policía. Los manifestantes arrojaron piedras a camiones, obligándolos a retroceder | Canal N

El segundo día del paro agrario indefinido dejó en Piura las imágenes más tensas desde el inicio de la protesta. En la zona conocida como El Trébol —el punto que conecta Piura, Catacaos y Chiclayo—, un grupo de agricultores arrojó piedras a vehículos de carga que intentaron avanzar tras una breve apertura de la vía por parte de la Policía Nacional del Perú. Los efectivos debieron replegarse y los manifestantes volvieron a tomar el control de la carretera, que permanece bloqueada con llantas encendidas, ramas, piedras y montículos de arena.

La secuencia se desarrolló en minutos. La PNP logró despejar temporalmente el paso y algunos camiones comenzaron a circular, pero la respuesta de los manifestantes fue inmediata: piedras contra los vehículos, empujones con los efectivos y una nueva ocupación de la vía. “Están lanzando piedras a los camiones de transporte”, describió un periodista que cubría la jornada desde el lugar. Voces entre los propios manifestantes pedían calma a sus compañeros, pero los proyectiles ya habían alcanzado a dos vehículos que tuvieron que retroceder por seguridad.

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Mapa del Perú con puntos de bloqueo en carreteras por paro agrario. Ilustra protestas viales, camiones, fuego, cierre de exportación y estantes vacíos.
Infografía detallando los principales puntos de bloqueo en las carreteras estratégicas de Perú debido al Paro Agrario y su impacto en la circulación de personas y bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La policía nos viene a maltratar”

Un agricultor presente en el bloqueo reconoció ante las cámaras que algunos compañeros estaban lanzando piedras, pero justificó la reacción por la frustración acumulada: “Están molestos los hermanos agricultores porque en lugar de la policía apoyarnos, nos vienen a maltratar. Queremos una solución y no hay nada”. El dirigente llamó a sus compañeros a calmarse mientras la tensión seguía escalando en el lugar.

Pasado el momento más álgido, el enfrentamiento directo cedió, pero los bloqueos se mantuvieron. Los agricultores colocaron nuevas barreras en ambos extremos de la vía: llantas ardiendo, ramas cruzadas en la pista y montículos de arena que impiden el paso de cualquier vehículo. Los camiones que intentan circular deben desviar por trochas alternativas que prolongan significativamente los tiempos de viaje.

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Agricultores arroceros de Piura han bloqueado la vía que conecta Catacaos, Chiclayo y Piura. Con quema de llantas y pancartas, exigen al gobierno central precios justos para el arroz, control de las importaciones y una solución al alza de los fertilizantes.

S/ 45 por saco y S/ 15.000 de inversión por hectárea

Desde el bloqueo, un agricultor arrocero explicó ante las cámaras la ecuación económica que hace insostenible su actividad. “El arroz nuevo lo están pagando a S/ 45 o S/ 50 el saco, y el arroz viejo a S/ 62. Pero con esos precios no se pueden cubrir los gastos, que son cerca de S/ 15.000 por hectárea. Quedamos debiendo. A veces trabajamos con la banca privada y si no se paga, siguen subiendo los intereses. A ellos no les importa si perdemos o ganamos", señaló.

El testimonio resume la crisis estructural que motivó el paro: los precios de venta del arroz no cubren el costo de producción, mientras los créditos bancarios tomados para financiar la siembra acumulan intereses sin importar el resultado de la cosecha. Los productores atribuyen la caída de precios al ingreso masivo de arroz importado y al alza sostenida del precio de la urea y otros fertilizantes.

“Si aquí no hay solución, el paro continúa”, advirtió el agricultor al cierre de su intervención, con los gritos de sus compañeros de fondo: “¡Que viva el paro! ¡Precio justo!”

Composición de imágenes de manifestantes con banderas, hogueras, y camiones bloqueando carreteras durante un paro agrario en Perú.
Una composición de imágenes muestra a arroceros peruanos realizando un paro agrario con bloqueos de carreteras y quemas, exigiendo mejores condiciones en varias zonas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bloqueo se extiende en Piura

La zona de El Trébol no es el único punto comprometido en Piura. Los bloqueos se mantienen en las vías hacia La Legua, Catacaos, Sullana, Sechura y el puente La Manuela, entre otros corredores estratégicos de la región. Más de 14.000 agricultores participan de la medida de fuerza en distintos puntos de la región, según datos del primer día de paro.

El impacto en el transporte es acumulativo: los vehículos varados desde el lunes suman horas de espera, los pasajeros deben caminar varios kilómetros para continuar sus trayectos y el abastecimiento de mercados de la región empieza a resentirse. Comerciantes y transportistas alertan que si los bloqueos se mantienen un tercer día, los efectos sobre los precios de alimentos serán inevitables.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) mantiene el paro indefinido y sus dirigentes advierten que las medidas podrían radicalizarse si el Ejecutivo no responde con acciones concretas más allá del comunicado emitido el lunes por el Midagri, que los gremios consideran insuficiente frente a la magnitud de la crisis que atraviesa el campo peruano.

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