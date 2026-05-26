¿Cómo usar Minsa Digital? Paso a paso para acceder a historial de citas, carné de vacunación y servicios de salud

El Minsa Digital mejora el acceso para quienes necesitan consultar información de salud desde cualquier lugar, con opciones según la condición de seguro - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con la plataforma Minsa Digital para que sus pacientes gestionen atenciones médicas de forma virtual y realicen trámites sin acudir a un establecimiento.

En este portal se puede reservar citas, consultar referencias, revisar el historial de citas y acceder al carné de vacunación, con la finalidad de facilitar el acceso a servicios de salud desde cualquier lugar.

Para usar la herramienta, el Minsa indicó que se requiere un documento de identidad (DNI o carné de extranjería), además de un correo electrónico y un número de celular personal. La plataforma está dirigida a mayores de 18 años. Si el usuario ya cuenta con una cuenta, solo necesita su número de documento y contraseña; si es nuevo, debe registrarse primero.

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Paso 1: Ingresa o regístrate en Minsa Digital

El primer tramo consiste en entrar al portal de Minsa Digital (LINK) y elegir entre iniciar sesión o crear una cuenta. En el caso de usuarios registrados, el sistema solicita seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de identificación y la contraseña, y luego acceder con la opción “Ingresar de manera segura”.

Para quienes no tienen cuenta, la plataforma ofrece la opción “¿No se ha registrado?” y pide completar datos del documento. Con DNI, solicita número, dígito verificador, fecha de emisión y fecha de nacimiento. Con carné de extranjería, requiere número y fecha de nacimiento. Luego, el usuario debe crear una contraseña con al menos una mayúscula, un número y un símbolo especial.

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La plataforma es importante porque ordena la relación del paciente con el sistema público: concentra trámites frecuentes en una sola plataforma, reduce la dependencia de ventanillas presenciales y permite verificar información personal de salud cuando se necesita - Créditos: Minsa Digital.

Paso 2: Valida tu identidad (solo usuarios nuevos)

Este requisito aplica solo en el registro inicial. El usuario debe ingresar su número de celular y correo electrónico para recibir un código de verificación de seis dígitos. Ese número se introduce en la web para activar la cuenta. El sistema otorga 10 minutos antes de que el código caduque.

Paso 3: Gestiona tus servicios de salud

Tras el ingreso, la plataforma muestra los servicios disponibles según la condición del seguro. En el caso de afiliados con Seguro Integral de Salud (SIS) vigente, se habilitan funciones vinculadas a atención, seguimiento y continuidad asistencial.

Entre las opciones para usuarios con SIS figuran:

Reservar cita presencial: selección de especialidad y establecimiento de salud.

Reservar cita para menores: trámite para hijos o menores a cargo.

Revisar historial de citas: consulta de atenciones previas.

Consultar estado de referencia: seguimiento de traslados entre hospitales.

Consultar medicamentos: revisión de recetas y estado de entrega de fármacos.

Con SIS o sin SIS, el portal permite consultar el carné de vacunación (LINK), con opción de visualizar o descargar el registro oficial de vacunas.

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Ante dudas, el Minsa informó que está disponible la mesa de ayuda al (01) 315 7540 y el correo soporte_aplicativos@minsa.gob.pe.

Centraliza servicios clave —citas, referencias, historial y carné de vacunación— y facilita el seguimiento de atenciones y derivaciones - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Funciones del Minsa

Reservar citas médicas desde la plataforma Minsa Digital, con elección de especialidad y establecimiento.

Consultar referencias para conocer el estado de traslados entre hospitales y el avance del trámite.

Revisar el historial de citas para ver el detalle de atenciones previas registradas.

Gestionar citas para menores a cargo, opción disponible para usuarios con SIS vigente.

Consultar medicamentos para verificar recetas y el estado de entrega de fármacos, si corresponde.

Acceder al carné de vacunación para visualizar o descargar el registro oficial de vacunas, con o sin SIS.