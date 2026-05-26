Perú

La ONPE confirma cambio de locales de votación en siete distritos de Lima para la segunda vuelta: link para revisar

Un total de 136 mesas serán trasladadas a escuelas cercanas para la segunda vuelta del 7 de junio, en respuesta a sugerencias de seguridad de las Fuerzas Armadas y otros factores logísticos reportados por autoridades electorales

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Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE
La ONPE confirmó el cambio de locales de votación en siete distritos de Lima Metropolitana para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el cambio de locales de votación en siete distritos de Lima Metropolitana para la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 7 de junio.

La medida responde a distintas razones, entre ellas, recomendaciones de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad en el proceso.

Jesús María, Lince y Miraflores figuran entre los distritos donde la reubicación involucra únicamente las mesas que funcionaron al aire libre en la primera vuelta, realizada el 12 de abril. Las nuevas ubicaciones estarán en colegios cercanos a las zonas originales, según detalló el organismo electoral.

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En Jesús María, Lince y Miraflores, solo las mesas que estuvieron al aire libre en la primera vuelta han sido reubicadas en colegios cercanos.
En Jesús María, Lince y Miraflores, solo las mesas que estuvieron al aire libre en la primera vuelta han sido reubicadas en colegios cercanos.

En la primera vuelta, la ONPE acondicionó diez espacios abiertos como locales de votación debido a la falta de recintos cerrados. Ahora, para la segunda vuelta, las 136 mesas de sufragio afectadas han sido reubicadas buscando mantener la proximidad con el lugar anterior, con el objetivo de evitar desplazamientos extensos para los electores.

Además, en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar se modificaron ocho locales porque los propietarios de los inmuebles no cedieron nuevamente los espacios para la fecha de la segunda vuelta.

La ONPE ha solicitado a los ciudadanos que verifiquen el local asignado para la segunda vuelta, ante la posibilidad de haber sido afectados por estos cambios. Para ello, ha habilitado la plataforma digital https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio, donde los votantes pueden consultar con anticipación su lugar de sufragio. Esta verificación busca evitar confusiones el día de la elección y reducir el riesgo de contratiempos.

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Un hombre con gorra y camisa oscura mira su teléfono en primer plano, mientras al fondo dos personas organizan una mesa de votación con una urna y documentos electorales en un salón
Miembros de mesa gestionan documentos en un local de votación de la UNMSM, donde la jornada electoral de 2026 experimentó demoras significativas debido a la ausencia de personal y la escasez de material electoral. (Paula Díaz Elizalde)

Horarios y protocolos

La ONPE estableció que la jornada de votación se realizará entre las 7:00 y las 17:00 horas. Las personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas tendrán atención preferente y acceso prioritario en los locales de votación. El organismo electoral recomendó que estos grupos asistan en horarios de baja concurrencia para agilizar el proceso.

Se puntualizó que los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 para instalar las mesas puntualmente. La institución advirtió que quienes incumplan sus obligaciones el 7 de junio enfrentarán consecuencias legales y económicas, conforme a la normativa vigente.

Sanciones por incumplimiento

La legislación electoral peruana prevé multas económicas para quienes no acudan a votar. El monto varía según el distrito: S/92 en zonas no pobres, S/46 en distritos considerados pobres no extremos y S/23 en áreas de pobreza extrema.

Los miembros de mesa que no cumplan esa función deberán pagar una multa adicional de S/230. Estas cifras fueron detalladas por Infobae Perú, que añadió que las sanciones se suman si se incurre en ambas faltas.

Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores
La reubicación de las 136 mesas de sufragio busca mantener la cercanía con los lugares originales y mejorar la seguridad, según recomendaciones de las Fuerzas Armadas.

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar trámites notariales, inscripciones civiles, obtener licencias de conducir o pasaportes, postular a cargos públicos y acceder a programas sociales del Estado.

En el caso de acumulación de deudas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva, incluyendo el embargo de cuentas bancarias. Para evitar estas sanciones, la ONPE recomienda regularizar los pagos a través de la plataforma Págalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o en las oficinas del JNE.

Procedimientos de dispensa

Infobae Perú precisó que el JNE mantiene habilitado un procedimiento de dispensa especial para quienes no puedan acudir por razones justificadas, siempre que presenten pruebas documentales dentro de los plazos establecidos. Las sanciones administrativas solo se eliminan después de cancelar el monto total adeudado. Presentar la documentación adecuada puede evitar la multa, si se cumplen los requisitos y plazos indicados por las autoridades electorales.

La ONPE y el JNE exhortaron a la ciudadanía a revisar con antelación la información de su local de votación y cumplir con la jornada electoral para garantizar la integridad del proceso y evitar sanciones legales o administrativas.

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