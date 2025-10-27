Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

El video publicado por la Nueva Q, donde responde con gestos y risas a lo dicho por la bailarina, se volvió tendencia y avivó la conversación sobre su pasado amoroso en la televisión nacional (Nueva Q)

El humorista Edwin Sierra decidió pronunciarse luego de las confesiones de Nadeska Widausky en televisión, donde la bailarina hizo revelaciones sobre su vínculo con él y su vida personal.

El actor, conocido por su estilo directo y su humor ácido, compartió un video en el que reaccionó a cada comentario de la modelo, alternando muecas, risas y silencios cargados de ironía.

Al final del clip, dejó entrever su incomodidad por el contenido de las declaraciones, afirmando que “solo se resalta lo malo” y que “nadie recuerda las cosas buenas”. Su mensaje generó eco entre sus seguidores y reabrió el debate sobre los límites del espectáculo y la intimidad.

La confesión que desató la polémica

La modelo sorprendió al afirmar que Edwin Sierra “no fue un buen amante”, aunque destacó su amabilidad y sentido del humor, generando uno de los momentos más comentados del programa. (Nueva Q)

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Nadeska Widausky enfrentó la pregunta: “¿Fue Edwin Sierra un buen amante?”. Entre risas y gestos de incomodidad, la bailarina respondió “No”. La respuesta generó reacciones inmediatas en redes sociales y marcó uno de los momentos más comentados del programa.

Ante la insistencia del conductor, Beto Ortiz, la modelo agregó con tono humorístico que su relación con el comediante había sido breve y que, aunque su desempeño íntimo no fue el mejor, él se comportó como un “caballero”. “Lo que no compensaba con uno, lo compensaba con todo lo demás”, dijo entre risas, mientras el público celebraba la ocurrencia.

La entrevista continuó con un intercambio cargado de ironía y comentarios ambiguos sobre un supuesto “casting” que Sierra habría realizado en su casa. Widausky afirmó que el encuentro ocurrió cuando el actor preparaba un programa para televisión, aunque evitó dar más detalles. “Sí, pasamos un casting, pero no tengo la menor idea de por qué no fue en Panamericana”, añadió.

Edwin Sierra responde con sarcasmo y gestos

El comediante optó por la ironía en su defensa, lanzando una respuesta breve pero contundente: “Ah, un caballero, pero no resalta la parte buena usted. Resalta lo otro, cosa que a nadie le interesa”. (Nueva Q)

Horas después de la emisión, Edwin Sierra decidió reaccionar. Lo hizo fiel a su estilo: con humor y un toque de ironía. En un video compartido en redes sociales, el actor se mostró escuchando las declaraciones de Widausky, riendo con cada frase y gesticulando con visible sorpresa.

Sin pronunciar palabra al inicio, sus expresiones bastaron para reflejar su opinión. Hacia el final del video, rompió el silencio con una frase que resumió su sentir: “Ah. Un caballero, pero no resalta la parte buena usted. Resalta lo otro, cosa que a nadie le interesa”.

Su respuesta, breve pero directa, se interpretó como una defensa velada ante lo que consideró una exposición innecesaria de su intimidad. “No resalta lo bueno”, repitió, antes de cerrar con una sonrisa forzada. Su reacción fue vista por miles de usuarios y desató todo tipo de comentarios. Algunos aplaudieron su serenidad, mientras otros cuestionaron el tono irónico con que respondió a una situación delicada.

Entre la ironía y el fastidio público

A través de gestos, pausas y frases breves, el actor mostró su incomodidad ante las confesiones de Nadeska, dejando entrever que, pese a la ironía, el tema le resultó molesto. (Nueva Q)

Pese a que Sierra trató de mantener la calma, su reacción no evidenció molestia por la forma en que el tema fue abordado. “Todo esto es parte del show”, habría comentado en otro momento a sus compañeros de cabina.

El comediante, que lleva décadas en la televisión nacional, evitó aludir directamente a Nadeska, aunque el contexto fue evidente. “No resalta la parte buena, solo lo otro”, insistió, marcando distancia con lo que considera un manejo mediático sesgado.

Su video, cargado de muecas, ironías y pausas, fue leído como una mezcla de burla y defensa. En redes, algunos interpretaron sus gestos como una forma de minimizar el impacto de las declaraciones sobre su desempeño sexual, mientras otros lo acusaron de usar el humor como escudo. Aun así, Sierra evitó entrar en una confrontación abierta y optó por mantener su respuesta en el terreno de las risas y de la insinuación.