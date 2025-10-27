Perú

Edwin Sierra responde con humor a las confesiones de Nadeska Widausky en “El valor de la verdad”

Tras las polémicas confesiones de la bailarina en el programa de Beto Ortiz, el cómico reaccionó con ironía y humor en un video donde respondió a las declaraciones sobre su relación y desvió el foco hacia su conducta

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El video publicado por la Nueva Q, donde responde con gestos y risas a lo dicho por la bailarina, se volvió tendencia y avivó la conversación sobre su pasado amoroso en la televisión nacional (Nueva Q)

El humorista Edwin Sierra decidió pronunciarse luego de las confesiones de Nadeska Widausky en televisión, donde la bailarina hizo revelaciones sobre su vínculo con él y su vida personal.

El actor, conocido por su estilo directo y su humor ácido, compartió un video en el que reaccionó a cada comentario de la modelo, alternando muecas, risas y silencios cargados de ironía.

Al final del clip, dejó entrever su incomodidad por el contenido de las declaraciones, afirmando que “solo se resalta lo malo” y que “nadie recuerda las cosas buenas”. Su mensaje generó eco entre sus seguidores y reabrió el debate sobre los límites del espectáculo y la intimidad.

La confesión que desató la polémica

La modelo sorprendió al afirmar
La modelo sorprendió al afirmar que Edwin Sierra “no fue un buen amante”, aunque destacó su amabilidad y sentido del humor, generando uno de los momentos más comentados del programa. (Nueva Q)

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Nadeska Widausky enfrentó la pregunta: “¿Fue Edwin Sierra un buen amante?”. Entre risas y gestos de incomodidad, la bailarina respondió “No”. La respuesta generó reacciones inmediatas en redes sociales y marcó uno de los momentos más comentados del programa.

Ante la insistencia del conductor, Beto Ortiz, la modelo agregó con tono humorístico que su relación con el comediante había sido breve y que, aunque su desempeño íntimo no fue el mejor, él se comportó como un “caballero”. “Lo que no compensaba con uno, lo compensaba con todo lo demás”, dijo entre risas, mientras el público celebraba la ocurrencia.

La entrevista continuó con un intercambio cargado de ironía y comentarios ambiguos sobre un supuesto “casting” que Sierra habría realizado en su casa. Widausky afirmó que el encuentro ocurrió cuando el actor preparaba un programa para televisión, aunque evitó dar más detalles. “Sí, pasamos un casting, pero no tengo la menor idea de por qué no fue en Panamericana”, añadió.

Edwin Sierra responde con sarcasmo y gestos

El comediante optó por la
El comediante optó por la ironía en su defensa, lanzando una respuesta breve pero contundente: “Ah, un caballero, pero no resalta la parte buena usted. Resalta lo otro, cosa que a nadie le interesa”. (Nueva Q)

Horas después de la emisión, Edwin Sierra decidió reaccionar. Lo hizo fiel a su estilo: con humor y un toque de ironía. En un video compartido en redes sociales, el actor se mostró escuchando las declaraciones de Widausky, riendo con cada frase y gesticulando con visible sorpresa.

Sin pronunciar palabra al inicio, sus expresiones bastaron para reflejar su opinión. Hacia el final del video, rompió el silencio con una frase que resumió su sentir: “Ah. Un caballero, pero no resalta la parte buena usted. Resalta lo otro, cosa que a nadie le interesa”.

Su respuesta, breve pero directa, se interpretó como una defensa velada ante lo que consideró una exposición innecesaria de su intimidad. “No resalta lo bueno”, repitió, antes de cerrar con una sonrisa forzada. Su reacción fue vista por miles de usuarios y desató todo tipo de comentarios. Algunos aplaudieron su serenidad, mientras otros cuestionaron el tono irónico con que respondió a una situación delicada.

Entre la ironía y el fastidio público

A través de gestos, pausas
A través de gestos, pausas y frases breves, el actor mostró su incomodidad ante las confesiones de Nadeska, dejando entrever que, pese a la ironía, el tema le resultó molesto. (Nueva Q)

Pese a que Sierra trató de mantener la calma, su reacción no evidenció molestia por la forma en que el tema fue abordado. “Todo esto es parte del show”, habría comentado en otro momento a sus compañeros de cabina.

El comediante, que lleva décadas en la televisión nacional, evitó aludir directamente a Nadeska, aunque el contexto fue evidente. “No resalta la parte buena, solo lo otro”, insistió, marcando distancia con lo que considera un manejo mediático sesgado.

Su video, cargado de muecas, ironías y pausas, fue leído como una mezcla de burla y defensa. En redes, algunos interpretaron sus gestos como una forma de minimizar el impacto de las declaraciones sobre su desempeño sexual, mientras otros lo acusaron de usar el humor como escudo. Aun así, Sierra evitó entrar en una confrontación abierta y optó por mantener su respuesta en el terreno de las risas y de la insinuación.

Temas Relacionados

Nadeska WidauskyEdwin SierraEl Valor de la Verdadperu–entretenimiento

Más Noticias

Link retiro AFP: consulta con tu DNI si puedes solicitar hoy el desembolso de hasta 4 UIT, según el cronograma oficial

Miles de peruanos evalúan retirar hasta S/ 21 400 de sus cuentas previsionales. Para ello, es importante que tengas en cuenta realizar el trámite en la fecha que te toca

Link retiro AFP: consulta con

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Norma Yarrow y Jorge Montoya solicitaron el desafuero de la legisladora, quien enfrenta una segunda denuncia por parte de la Comisión de Ética debido al uso indebido de personal de su despacho para tareas personales

Piden desafuero inmediato de congresista

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

El entrenador peruano ha quedado sumamente golpeado por la reciente derrota de Alianza Universidad, con goles dramáticos de por medio, a manos de UTC. El descenso se asoma

Roberto Mosquera arremete en contra

Murió el jefe del Comando Unificado de Pataz, confirmó el Ejército del Perú: lo que se sabe sobre su fallecimiento

El líder militar, responsable de la coordinación en la zona más conflictiva de La Libertad, murió al concluir una inspección, según reportaron medios locales

Murió el jefe del Comando

Temperaturas bajas y fuertes ráfagas de viento en Cusco y varias regiones del Perú: Senamhi anuncia nuevo fenómeno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología estima que durante este evento se registrará un clima poco habitual para esta época del año

Temperaturas bajas y fuertes ráfagas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden desafuero inmediato de congresista

Piden desafuero inmediato de congresista Lucinda Vásquez por usar a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle

Vivian Olivos renuncia a Fuerza Popular tras 15 años de militancia “por cuestiones de conciencia”

Congresista Lucinda Vásquez usó a sus trabajadores para realizarle pedicura y cocinarle en horas de trabajo

Comisión de Ética confirma segunda investigación contra Lucinda Vásquez: al caso de ‘mocha sueldos’ se le suma corte de uñas y desayunos

Presidente del JNE advierte que candidatura de Martín Vizcarra es inviable e invoca a Perú Primero a reemplazarlo

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo rompe su silencio:

Gustavo Salcedo rompe su silencio: niega infidelidad en el Westin y exige que los medios dejen en paz a Maju Mantilla

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lucen juntos en el cumpleaños de su hija: Anthony Aranda y Ale Venturo también estuvieron

Good Time de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ llega a su fin: “Gracias, manada”

Kygo en Lima: fecha, lugar y entradas para el concierto del DJ noruego

Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

DEPORTES

Roberto Mosquera arremete en contra

Roberto Mosquera arremete en contra de la organización de la Liga 1 2025: “Lo que he visto es un abuso, pero nadie dice nada”

Facundo Morando aprueba el rendimiento de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2025 y Liga Peruana de Vóley: “El equipo ofreció tres victorias”

Gregorio Pérez celebró la consecución del tricampeonato de Universitario: “Está acorde con la historia de este gran club”

Alex Valera recordó a Hernán Barcos tras el tricampeonato y respondió a sus detractores: “Yo me dedico a entrenar y trabajar”

Jesús Castillo dimensiona su primer éxito como jugador de Universitario: “Venir fue la mejor decisión que tomé en mi vida”