El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

Pregunta 04: ¿Le fuiste infiel al ‘Chemo’ Ruiz?
Respuesta: Sí
La modelo no tuvo reparos en reconocer que jugó con los sentimientos del futbolista. Hasta que se lo dijo y se terminó la relación
Pregunta 03: ¿Destrozaste el carro del ‘Chemo’ Ruiz?
Respuesta: Sí
La modelo contó que chocó el automóvil del futbolista durante una salida con otro hombre, en el Callao
Pregunta 02: ¿Le fue infiel Cueva a Pamela (López) contigo?
Respuesta: Sí
Nadeska confesó que el jugador sí sacó los pies del plato con ella.
Pregunta 01: ¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva?
Respuesta: Sí
La modelo relató como se contactó y pasó la noche con el futbolista, en un departamento de Miraflores
Comenzó el programa y Nadeska Widawski presentó a quienes le acompañarán esta noche. Ellos son: Milagros Gallo (madre de Nadeska) y Roberto Granda (psíquico)
Nadeska Widausky, modelo y bailarina peruana, participará en El valor de la verdad, donde contará detalles desconocidos de su vida personal y de su presunta vinculación con el caso Gerald Oropeza.
En los avances, admite haber priorizado el dinero en sus relaciones y sostiene que sus decisiones no dañan a nadie: “es mi vida, es mi cuerpo”. Reconoce haber estado cerca de situaciones violentas y explica que se siente atraída por hombres con pasado complicado.
También revela un episodio doloroso: los abusos que sufrió en su infancia por parte de un familiar, lo que marcó profundamente su historia. Su participación ha generado expectativa y controversia, pues promete exponer sin filtros los contrastes entre el glamour, la vulnerabilidad y la supervivencia.
La bailarina y modelo peruana Nadeska Widausky, de unos 30 años al momento de la nota, saltó a la fama tras su paso por la orquesta femenina Hechiceras y diversas apariciones en televisión.
Nació y fue criada en Barrios Altos, Lima, y comenzó su carrera artística desde muy joven, abandonando los estudios para dedicarse al mundo del espectáculo.
Su nombre también quedó vinculado a hechos policiales de alto perfil, como el asesinato del delincuente conocido como Chino Saucedo, en cuyo taxi fue hallada y que la colocaron al margen de una investigación de crimen organizado.
Además, ganó un juicio por difamación contra la conductora Magaly Medina, quien fue sentenciada a casi dos años de prisión por un reportaje que la implicaba con un político y hechos violentos que ella niega.
La participación de Nadeska Widausky en El valor de la verdad se emitirá este domingo 26 de octubre a las 10.00 p. m. por Panamericana Televisión, inmediatamente después del programa Panorama.
El espacio ocupará el horario estelar del canal 5 en señal abierta. En otros países, la transmisión será a distintas horas: 9.00 p. m. en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador; 10.00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 11.00 p. m. en Bolivia y Venezuela; y 12.00 a. m. en Chile, Brasil y Argentina.
La emisión permitirá seguir en vivo el testimonio de Widausky en simultáneo por televisión y plataformas digitales, consolidando la expectativa internacional por su aparición en el popular formato de entrevistas.