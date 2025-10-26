Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Nadeska Widausky se confiesa sin filtros y promete sacudir el sillón rojo con su historia

La modelo y bailarina peruana llega al famoso programa para revelar secretos de su vida, desde episodios dolorosos hasta su relación con el glamour y la controversia, generando gran expectativa entre los televidentes

Manoel Obando

Por Manoel Obando

(El Valor de la Verdad)
03:22 hsHoy

Pregunta 04: ¿Le fuiste infiel al ‘Chemo’ Ruiz?

Respuesta:

La modelo no tuvo reparos en reconocer que jugó con los sentimientos del futbolista. Hasta que se lo dijo y se terminó la relación

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)
03:19 hsHoy

Pregunta 03: ¿Destrozaste el carro del ‘Chemo’ Ruiz?

Respuesta:

La modelo contó que chocó el automóvil del futbolista durante una salida con otro hombre, en el Callao

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)
03:16 hsHoy

Pregunta 02: ¿Le fue infiel Cueva a Pamela (López) contigo?

Respuesta:

Nadeska confesó que el jugador sí sacó los pies del plato con ella.

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)
03:09 hsHoy

Pregunta 01: ¿Tuviste un choque y fuga con Christian Cueva?

Respuesta:

La modelo relató como se contactó y pasó la noche con el futbolista, en un departamento de Miraflores

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)
03:03 hsHoy

Comenzó el programa y Nadeska Widawski presentó a quienes le acompañarán esta noche. Ellos son: Milagros Gallo (madre de Nadeska) y Roberto Granda (psíquico)

01:52 hsHoy
(El valor de la verdad)
01:50 hsHoy

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza

La exchica reality rompe su silencio y habla sobre su cercanía con el polémico empresario, además de revelar los momentos más duros de su vida.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Nadeska Widausky se sentará en ‘El Valor de la Verdad’ y contará si conoce a Gerald Oropeza. Panamericana TV.

La modelo y exchica reality Nadeska Widausky será la protagonista del nuevo episodio de ‘El valor de la verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, que regresa este domingo 12 de octubre a las 10 de la noche por Panamericana Televisión.

01:44 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Nadeska Widausky en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Nadeska Widausky, modelo y bailarina peruana, participará en El valor de la verdad, donde contará detalles desconocidos de su vida personal y de su presunta vinculación con el caso Gerald Oropeza.

En los avances, admite haber priorizado el dinero en sus relaciones y sostiene que sus decisiones no dañan a nadie: “es mi vida, es mi cuerpo”. Reconoce haber estado cerca de situaciones violentas y explica que se siente atraída por hombres con pasado complicado.

También revela un episodio doloroso: los abusos que sufrió en su infancia por parte de un familiar, lo que marcó profundamente su historia. Su participación ha generado expectativa y controversia, pues promete exponer sin filtros los contrastes entre el glamour, la vulnerabilidad y la supervivencia.

21:11 hsAyer

¿Quién es Nadeska Widausky?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

La bailarina y modelo peruana Nadeska Widausky, de unos 30 años al momento de la nota, saltó a la fama tras su paso por la orquesta femenina Hechiceras y diversas apariciones en televisión.

Nació y fue criada en Barrios Altos, Lima, y comenzó su carrera artística desde muy joven, abandonando los estudios para dedicarse al mundo del espectáculo.

Su nombre también quedó vinculado a hechos policiales de alto perfil, como el asesinato del delincuente conocido como Chino Saucedo, en cuyo taxi fue hallada y que la colocaron al margen de una investigación de crimen organizado.

Además, ganó un juicio por difamación contra la conductora Magaly Medina, quien fue sentenciada a casi dos años de prisión por un reportaje que la implicaba con un político y hechos violentos que ella niega.

21:11 hsAyer

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

La participación de Nadeska Widausky en El valor de la verdad se emitirá este domingo 26 de octubre a las 10.00 p. m. por Panamericana Televisión, inmediatamente después del programa Panorama.

El espacio ocupará el horario estelar del canal 5 en señal abierta. En otros países, la transmisión será a distintas horas: 9.00 p. m. en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador; 10.00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 11.00 p. m. en Bolivia y Venezuela; y 12.00 a. m. en Chile, Brasil y Argentina.

La emisión permitirá seguir en vivo el testimonio de Widausky en simultáneo por televisión y plataformas digitales, consolidando la expectativa internacional por su aparición en el popular formato de entrevistas.

