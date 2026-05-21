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Christian Domínguez: ‘Metiche’ asegura que boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona tendría fecha de caducidad: “Dudo de que su fidelidad vaya a ser eterna”

El conductor conocido como ‘Metiche’ reveló que pensó que la noticia del matrimonio era una broma y recordó la infidelidad de Christian Domínguez con ‘La Chabela’

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Durante su enlace con ‘Magaly TV La Firme’, Kurt Villavicencio lanzó una advertencia sobre el líder de La Gran Orquesta Internacional: “Dudo que la fidelidad de Christian vaya a ser eterna”. ATV/ Magaly TV La Firme.

La próxima boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez continúa generando comentarios. Esta vez fue Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, quien volvió a pronunciarse de manera crítica sobre la decisión de la pareja de llegar nuevamente al altar, pese a los escándalos y controversias que marcaron su relación en el pasado.

El conductor de televisión se enlazó en vivo con el programa ‘Magaly TV La Firme’, espacio donde se abordó la reciente noticia sobre el próximo matrimonio civil entre la conductora y el cantante de La Gran Orquesta Internacional. Durante la conversación, Villavicencio no ocultó su incredulidad y dejó en claro que la noticia le tomó totalmente por sorpresa.

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Según contó, en un inicio pensó que todo se trataba de una broma o de un rumor sin fundamento, debido a la historia mediática y sentimental que ambos han protagonizado a lo largo de los años. Además, aprovechó el momento para comentar, entre bromas y críticas, que no había recibido ninguna invitación para la ceremonia.

‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.
‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Yo dije que va ser la quinta boda con Karla... es la quinta boda de Karla que por si acaso no me han invitado y me imagino que no me van a invitar”, expresó entre risas.

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Sin embargo, detrás del tono irónico, el conductor dejó ver sus verdaderas dudas sobre la estabilidad de la relación. Para Villavicencio, el historial sentimental de Christian Domínguez continúa siendo un tema delicado y difícil de ignorar, especialmente luego de los escándalos de infidelidad que el cantante protagonizó públicamente.

Durante la entrevista, ‘Metiche’ recordó las oportunidades que, según él, Karla Tarazona le otorgó al líder de la agrupación de cumbia pese a las polémicas que rodearon su relación en distintos momentos. El periodista señaló que no logra comprender la razón por la cual la pareja decidió formalizar nuevamente su vínculo con un matrimonio.

“Yo entiendo que Karla le ha dado una oportunidad a Christian pero para qué casarse eso yo no entiendo... él le engañó con la Chabela, yo tomaría las cosas con soda”, manifestó.

‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.
‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Les desea lo mejor

La declaración rápidamente llamó la atención debido a que Villavicencio hizo referencia directa al escándalo sentimental que involucró a Christian Domínguez y que en su momento remeció los programas de espectáculos y redes sociales. Para el conductor, situaciones de ese tipo deberían llevar a una pareja a actuar con más prudencia antes de tomar decisiones definitivas como el matrimonio.

Kurt también sostuvo que, en su caso personal, preferiría avanzar con calma y sin presiones luego de haber atravesado una situación tan mediática y complicada. Según explicó, la confianza es un elemento esencial dentro de una relación y considera que los antecedentes del cantante siguen generando dudas entre el público.

A lo largo del enlace televisivo, el conductor mantuvo un tono crítico, aunque aclaró que no desea ningún mal para Karla Tarazona y que espera sinceramente que la relación funcione esta vez. No obstante, insistió en que no puede evitar cuestionar la estabilidad sentimental de Christian Domínguez debido a los episodios ocurridos en el pasado.

Fue entonces cuando lanzó la frase que más repercusión generó en redes sociales y programas de espectáculos. Villavicencio expresó abiertamente que no cree que la fidelidad del cantante pueda mantenerse en el tiempo. “Le deseo lo mejor del mundo pero yo dudo que la fidelidad de Christian vaya a ser eterna”, sentenció.

‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.
‘Metiche’ se pronuncia sobre boda de Karla y Christian: “Yo tomaría las cosas con soda”. Captura: Magaly TV La Firme.

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