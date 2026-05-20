Sigue la guerra: Jazmín Pinedo tilda de ‘pasivo-agresivo’ a Jota Benz y le aclara que ya no es la ‘ex’ de Gino Assereto

Jazmin Pinedo, vestida de azul, conversa con Jota Benz, quien lleva una gorra blanca y una camiseta deportiva mientras sostiene un micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica entre Jazmín Pinedo y Jota Benz sumó un nuevo episodio en la televisión peruana. La conductora calificó de “pasivo-agresivo” al integrante de “Esto es Guerra” y le dejó claro que ya no es la “ex” de Gino Assereto. El intercambio surgió después de varias declaraciones cruzadas por la capitanía del equipo de los Guerreros en el programa de competencia.

Durante una reciente emisión, Jota Benz expresó su incomodidad por ser mencionado como “hermanito menor” de Gino Assereto y cuestionó a Pinedo por minimizar su trayectoria en la farándula local.

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“Yo de verdad a ese nivel no voy a bajar, ahí no voy a ir. Y déjame decirte también a ti, te lo digo de frente, mi hermano se llama Gino Assereto y yo me llamo José Luis Benzaken y me conocen como Jota Benz. Yo en ningún momento me he expresado de ti al decir la ex de mi hermano”, afirmó el participante en declaraciones en Esto es Guerra.

Jota Benz arremete contra Jazmín Pinedo: “A ella le pagan por hablar de otras personas”. EEG

La respuesta no tardó. En su espacio +Espectáculos, Jazmín Pinedo retomó el tema y marcó distancia respecto a Benz.

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La conductora sostuvo que el apodo de “hermano menor” fue intencional para incomodarlo, pero también puntualizó: “El pasivo-agresivo dice acaso yo te digo que eres la ex de Gino, pero en verdad eso es un dato inexacto, porque ya no soy la ex de Gino. Gino desde que ha terminado conmigo, ha salido con un montón de chicas, a algunas las conocen otras no, yo no soy la ex de Gino, literalmente ya no soy, hay otras. Lo que sí soy es la madre de su hija, es totalmente diferente”.

Pinedo remarcó que su vínculo con Assereto se limita a la crianza de su hija y que no le afecta ser identificada como la madre de la niña. “A mí no me pica que me digan que soy su ex o que soy la madre de su hija, está dentro de la información”, comentó ante cámaras.

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Finalmente, la comunicadora instó a Jota Benz a no tomar de manera personal los calificativos usados en el reality. “Tú eres el hermano menor, ¿por qué te atacas tanto? Yo sé que no te gusta que te digan así, obviamente te lo dije por molestar, pero bueno que ya se pelee solo”, sentenció en el set de televisión.

Jota Benz quedó fuera de ‘Esto es Guerra’

Jota Benz fue eliminado de “Esto es Guerra” luego de negarse a afeitarse la barba, decisión impuesta por el Tribunal del programa. El participante argumentó que su imagen responde a compromisos publicitarios vigentes, pero la producción no aceptó esa justificación y le pidió que abandonara el set en vivo, provocando reacciones inmediatas, como la molestia de Katia Palma, quien reclamó por dejar al equipo en desventaja.

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La controversia surgió tras una serie de críticas de Jazmín Pinedo en “Más Espectáculos” sobre el aspecto de los competidores. Jota Benz respondió directamente en el set, señalando que Pinedo se dedica a hablar de otros, mientras que él opina sobre sus colegas. La conductora lo calificó de agresivo y aclaró que sus comentarios no iban dirigidos específicamente a él, aunque reconoció que Benz lo tomó de forma personal.

El Tribunal de 'Esto es Guerra' pone a Jota Benz en una difícil situación al exigirle que se afeite la barba. Ante la negativa del competidor, que argumenta tener contratos y campañas, la máxima autoridad toma la drástica decisión de eliminarlo del programa, causando conmoción en el set. Video: América TV / EEG

En medio de la controversia, Angie Arizaga, pareja de Benz, publicó en Instagram un video familiar que prioriza la unión y el bienestar sobre las polémicas. Su hermana Evelyn también expresó apoyo en redes sociales. Angie reafirmó que su foco es la familia y el crecimiento conjunto, dejando de lado el ruido mediático generado por el reality y los enfrentamientos públicos.

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