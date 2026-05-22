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Jota Benz niega infidelidad a Angie Arizagada y advierte demanda por difamación: “Son totalmente falsas”

El chico reality negó “comentarios e insinuaciones falsas” sobre una supuesta infidelidad a su pareja. Anunció acciones legales por difamación y afirmó que no entrará en confrontaciones mediáticas.

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Jota Benz niega infidelidad a Angie Arizagada y advierte demanda por difamación. IG
Jota Benz niega infidelidad a Angie Arizagada y advierte demanda por difamación. IG

Jota Benz negó “categóricamente” las versiones que lo señalan como infiel a Angie Arizagada y anunció que su equipo legal iniciará acciones por difamación. El pronunciamiento llegó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, luego de que circularan “comentarios e insinuaciones falsas” sobre su vida personal en plataformas digitales.

Angie, pareja del cantante y madre de su hijo de 2 años, quedó en el centro de una nueva ola de especulaciones en la farándula local. Ante ese escenario, Benz optó por un mensaje formal: rechazó las acusaciones, advirtió medidas legales y aseguró que no se prestará a una “confrontación mediática”.

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La cantante colombiana reveló que el hermano de Gino Assereto habría mostrado comportamientos cuestionables durante su relación con la popular figura de televisión. Video; Q’ Bochinche

El comunicado de Jota Benz: negación y advertencia legal

El texto publicado por Jota Benz comenzó con una referencia directa a la expansión de rumores en internet. “En los últimos días se han difundido comentarios e insinuaciones falsas sobre mi vida personal a través de redes sociales y plataformas digitales”, indicó.

Luego, el cantante rechazó el contenido de las acusaciones y explicó el motivo principal de su postura: el impacto personal y familiar.

“Rechazo categóricamente dichas afirmaciones por carecer de sustento y por afectar mi honor, mi tranquilidad y la de mi familia y porque son totalmente falsas”, sostuvo.

En el mismo comunicado, anunció la siguiente medida concreta: “He dispuesto que mis abogados inicien las acciones legales correspondientes frente a cualquier acto difamatorio”. Con esa frase, Benz dejó claro que el tema pasará del plano del rumor a un proceso formal, al menos desde su intención.

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Jota Benz difundió un comunicado en redes en el que negó los rumores y anunció acciones legales por difamación. IG
Jota Benz difundió un comunicado en redes en el que negó los rumores y anunció acciones legales por difamación. IG

“No ingresaré en confrontaciones mediáticas”: la línea que marcó

Además de negar los hechos, el hermano menor de Gino Assereto definió cómo responderá —o cómo no responderá— a partir de ahora. “No ingresaré en confrontaciones mediáticas ni alimentaré especulaciones”, afirmó.

El cantante también buscó cerrar el episodio desde el encuadre de su vida pública: dijo que seguirá enfocado en su trabajo y en su círculo cercano. “Seguiré enfocado en mi trabajo y en las personas que siempre me han acompañado con respeto y cariño”, agregó.

Finalmente, cerró con un agradecimiento a quienes le escribieron por redes: “Gracias por sus mensajes y muestras de apoyo”. El texto fue firmado como “Atentamente, Jota Benz”.

¿Cómo se activaron los rumores?

La controversia se intensificó luego de comentarios e insinuaciones en espacios de entretenimiento, entre ellos un pódcast en el que se retomó una versión que ya circulaba en redes.

En el programa Eso Háblalo, el productor Giancarlo Cossio dijo que conocía “un par de cositas” sobre el caso, en referencia a lo que —según su declaración— se venía deslizando en torno al cantante.

En ese intercambio, Cossio planteó que había escuchado información vinculada a una mujer peruana, exreality y madre, y afirmó que el dato habría salido “de la boca de esa persona”. Sin embargo, no dio un nombre propio y, en otro momento, admitió no estar completamente seguro sobre el momento exacto en el que habría ocurrido el supuesto episodio.

En esa misma conversación se mencionó también el caso de Melissa Gate, una chica reality colombiana que afirmó haber tenido un vínculo con Jota Benz mientras él estaba con Angie Arizagada. Cossio, no obstante, sostuvo que lo que él decía correspondía a “otra persona”.

El eje del escándalo: vida personal, redes y exposición

El comunicado de Jota Benz fue una respuesta a un circuito típico de la farándula digital: rumores que crecen en redes sociales, saltan a espacios de comentario y terminan empujando a los involucrados a pronunciarse. Esta vez, el cantante eligió un formato legal y una idea fuerza: las acusaciones son “totalmente falsas”.

Al centrar su mensaje en el “honor”, la “tranquilidad” y “la familia”, Benz encuadró el tema como un daño reputacional y emocional, no como un intercambio de versiones. También buscó cortar la expectativa de nuevas declaraciones al afirmar que no se prestará a “confrontaciones mediáticas”.

Angie Arizaga, con gafas, y Jota Benz, con barba y tatuajes, sentados juntos. Ella lleva un top de encaje y él una camisa beige. Fondo de ladrillo
Angie Arizaga y Jota Benz posan juntos, mostrando su apoyo mutuo en medio de los recientes eventos y declaraciones públicas.

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