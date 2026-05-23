Perú

Produce destina S/ 22,9 millones para potenciar cadena pesquera amazónica en San Martín

La modernización del CiteProductivo San Martín contempla nuevas áreas de procesamiento, conservación y capacitación para fortalecer a productores y mype vinculadas al sector pesquero amazónico

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La iniciativa apunta a optimizar la conservación y transformación de recursos hidrobiológicos, así como fortalecer las capacidades de productores y mypes.
La iniciativa apunta a optimizar la conservación y transformación de recursos hidrobiológicos, así como fortalecer las capacidades de productores y mypes. Foto: Amazonate

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció una inversión de S/ 22,9 millones destinada al fortalecimiento del CiteProductivo San Martín, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y productivo de la cadena pesquera amazónica en la región. La intervención busca mejorar los procesos vinculados a la conservación y transformación de recursos hidrobiológicos, además de brindar mayores herramientas a productores y micro y pequeñas empresas.

Durante una visita de trabajo a San Martín, el titular de Produce, César Quispe Luján, destacó que la obra forma parte de las acciones orientadas a culminar proyectos estratégicos en el corto plazo. “Hay un compromiso del Gobierno de culminar la mayor cantidad de obras posibles en el corto plazo. Acá ya nos encontramos en un saldo de obra, son más de 22 millones de soles de inversión para desarrollar toda la cadena pesquera local y apoyar a los productores de la región”, señaló.

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Nuevas áreas para el procesamiento pesquero

La ampliación del CiteProductivo San Martín contempla la implementación de espacios especializados para optimizar el tratamiento y transformación de productos hidrobiológicos. Entre las áreas previstas se encuentran zonas destinadas al tratamiento de materia prima, procesos de envasado, curado y empaquetado.

Estas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de producción y conservación de los recursos pesqueros amazónicos, con infraestructura diseñada para responder a estándares técnicos y sanitarios. La iniciativa apunta a fortalecer la competitividad del sector y generar mayores oportunidades comerciales para los productores locales.

La ampliación del CiteProductivo San Martín incluye áreas especializadas destinadas a mejorar el procesamiento y transformación de productos hidrobiológicos.
La ampliación del CiteProductivo San Martín incluye áreas especializadas destinadas a mejorar el procesamiento y transformación de productos hidrobiológicos. Foto: Andina

Infraestructura para conservación y capacitación

El proyecto también incluye ambientes orientados al almacenamiento y conservación de productos, como una zona de refrigeración, cámara frigorífica y túnel de congelamiento. A ello se suman áreas para capacitación técnica, un laboratorio especializado y espacios de descarga y rampas para operaciones logísticas.

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Asimismo, se prevé la implementación de una planta de tratamiento de agua potable y otra para aguas residuales, con el fin de garantizar procesos adecuados en las operaciones del centro. Estas mejoras buscan elevar la capacidad operativa del Cite y ampliar el alcance de los servicios tecnológicos que ofrece en la región.

Más de 28.000 servicios tecnológicos brindados

Entre el 2016 y marzo del 2025, el CiteProductivo San Martín otorgó 28.892 servicios tecnológicos a 10.245 unidades productivas regionales, según informó Produce. El centro cumple una función de acompañamiento técnico para productores y mype que buscan desarrollar nuevos productos o mejorar sus procesos.

“El objetivo principal del Cite es transferir tecnología a los productores y a las mype. Aquí pueden venir con una idea de desarrollo de un producto y nosotros, con nuestros equipos, con nuestro personal, les ayudamos a que esa idea de producto se haga realidad. Además, también el Cite a que las mype puedan obtener sus certificaciones y con eso abrir mercados, mercados nacionales e internacionales”, aseguró el ministro.

Entre 2016 y marzo de 2025, el CiteProductivo San Martín brindó 28.892 servicios tecnológicos a 10.245 unidades productivas de la región.
Entre 2016 y marzo de 2025, el CiteProductivo San Martín brindó 28.892 servicios tecnológicos a 10.245 unidades productivas de la región. Foto: Lorenzo Expeditions

Encuentro con cooperativas de San Martín

Como parte de su agenda en la región, César Quispe Luján encabezó una jornada de fortalecimiento cooperativo junto a representantes de 17 cooperativas agrarias y de ahorro y crédito. La actividad reunió a más de 60 directivos, trabajadores y socios vinculados a organizaciones que agrupan a más de 247.000 asociados en San Martín.

Durante el encuentro, Produce resaltó la importancia de la asociatividad y el trabajo conjunto como herramientas para mejorar la competitividad de las cooperativas. La cartera también remarcó que continúa promoviendo organizaciones preparadas para responder a las exigencias del mercado y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

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