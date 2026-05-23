Perú

Sucamec presenta 353 armas de fuego incautadas en operativos contra el uso ilegal y la criminalidad en Junín

Operativos fueron ejecutados de manera conjunta con la Policía Nacional y el Ministerio Público en el marco del plan de seguridad ciudadana 2026-2028

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Operativos en Junín permiten decomisar 353 armas y cientos de kilos de explosivos ilegales. (Foto: X/@SucamecPeru)
Operativos en Junín permiten decomisar 353 armas y cientos de kilos de explosivos ilegales. (Foto: X/@SucamecPeru)

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) presentó un total de 353 armas de fuego incautadas durante diversos operativos realizados en la región Junín, como parte de las acciones orientadas a combatir el uso ilegal de armamento y reducir los índices de criminalidad.

Las intervenciones se desarrollaron en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, mediante operativos de control y fiscalización ejecutados de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Según informó la entidad, las acciones estuvieron enfocadas en prevenir delitos relacionados con la circulación y utilización ilegal de armas de fuego.

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Sucamec decomisa 353 armas en Junín durante operativos contra la criminalidad. (Foto: X/@SucamecPeru)
Sucamec decomisa 353 armas en Junín durante operativos contra la criminalidad. (Foto: X/@SucamecPeru)

Operativos buscaron reducir riesgos para la población

Durante la presentación del armamento decomisado, el titular de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, destacó el trabajo articulado entre las instituciones involucradas para enfrentar la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana en la región.

“Cada arma incautada representa un paso importante para evitar hechos de violencia y proteger a la ciudadanía”, señaló el funcionario. Asimismo, sostuvo que los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo conjunto entre las autoridades encargadas de combatir la irregularidad y la ilegalidad vinculadas al uso de armas de fuego.

Ríos Zavala también remarcó que estos operativos permiten retirar de circulación armamento que podría ser utilizado en actividades delictivas. Añadió que el fortalecimiento de las labores de control busca disminuir los riesgos para la población y reforzar las acciones preventivas frente al crimen organizado y otros delitos.

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Presentan más de 350 armas incautadas en Junín tras acciones de control y fiscalización. (Foto: X/@SucamecPeru)
Presentan más de 350 armas incautadas en Junín tras acciones de control y fiscalización. (Foto: X/@SucamecPeru)

Sucamec destruirá explosivos y pirotécnicos ilegales

Como parte de las medidas complementarias, la Sucamec anunció la destrucción de 2,859.25 kilos de productos pirotécnicos ilegales y 600 kilos de explosivos decomisados en distintos operativos realizados durante las celebraciones de fin de año.

La entidad precisó que la destrucción del material se efectuará en el distrito de Huarhua, con el objetivo de evitar que estos productos sean reutilizados o comercializados de manera clandestina.

Por su parte, el jefe ejecutivo de la Jefatura Zonal Junín, Carlos Moran Salem, resaltó la importancia de la coordinación permanente entre las instituciones involucradas para obtener resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. “La coordinación permanente entre entidades es clave para alcanzar estos resultados”, manifestó.

Junín: autoridades incautan 353 armas de fuego en operativos contra el uso ilegal.(Foto: X/@SucamecPeru)
Junín: autoridades incautan 353 armas de fuego en operativos contra el uso ilegal.(Foto: X/@SucamecPeru)

Más de 25 mil solicitudes para portar arma

En lo que va de 2026, la Sucamec ha recibido más de 25 mil solicitudes para portar armas de fuego. Solo en mayo se registraron cerca de 13 mil trámites, y la proyección oficial indica que al cierre del año la cifra podría alcanzar o superar las 37 mil autorizaciones, superando las 35 mil licencias emitidas en 2025.

La mayoría de las solicitudes corresponde a licencias de defensa personal, conocidas como L1. En 2025, este tipo de licencia sumó 14.366 expediciones, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han entregado seis mil. Además de las licencias para defensa personal, Sucamec otorga permisos para actividades como caza, deporte, seguridad y coleccionismo. Es posible que una persona posea varias licencias y múltiples armas con un solo permiso, lo que implica que el número de licencias no representa la cantidad exacta de ciudadanos armados.

La resolución ratifica un fallo anterior y repercute directamente en la actuación del Ministerio del Interior y de la Sucamec.
La resolución ratifica un fallo anterior y repercute directamente en la actuación del Ministerio del Interior y de la Sucamec. Foto: difusión

Sucamec resalta que su competencia se limita al mercado legal de armas y explosivos. El aumento en la demanda de licencias se asocia a la preocupación por la seguridad ciudadana, aunque el organismo advierte que el mercado ilegal de armas queda fuera de su alcance y regulación. Entre las acciones implementadas para fortalecer el control, se destaca el incremento en el número de fiscalizadores y la vigilancia sobre el uso y tenencia de armas en todo el país.

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