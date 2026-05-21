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César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

La web ‘Defensores del Perú’ usada para registrar a los 100.000 personeros del partido fujimorista incluyó los datos personales de los excandidatos presidenciales

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César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta. (Video: @juank23_7)

La campaña de Fuerza Popular para registrar a 100.000 personeros voluntarios, a los que denomina “Defensores del Perú” ya inició sus operaciones por medio de una página web en la que aparecen dos excandidatos a la presidencia como parte del equipo del partido fujimorista que buscará “garantizar el voto” durante la segunta vuelta electoral: tanto César Acuña como Rafael López Aliaga fueron registrados como voluntarios usando sus datos personales, aparentemente sin su consentimiento.

Un video registrado por el analista de datos, Juan Carbajal, la página web de registro, defensoresdelperu.pe tiene registrados los nombres, DNI y supuestos números de teléfono de ambos excandidatos a la presidencia. Sin embargo, es altamente posible que estos datos hayan sido utilizado por terceras personas sin su consentimiento

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Esto podría deberse a que la página web elaborada por el equipo de Fuerza Popular no solicita ningún tipo de verificación o prueba adicional para completar el registro de personeros. Cualquier persona con acceso al nombre y DNI de un tercero podría afiliarlo a programa voluntario del fujimorismo pues el número de teléfono tampoco es verificado por su sistema.

Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo

El fujimorismo quiere “cuidar el voto”

La campaña “Defensores del Perú” fue presentado por Keiko Fujimori en conferencia de prensa y afirmó que “apenas se confirmó el pase a la segunda vuelta, cientos de ciudadanos no partidarios, independientes, empezaron a contactarse con nosotros, a decir: ”Yo quiero ayudar, yo quiero cuidar el voto, yo quiero ser personero”"

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Según la candidata presidencial, el objetivo de 100.000 voluntarios no obedece al apoyo a una candidatura -en particular la suya-, aunque el proceso de registro en la página web defensoresdelperu.pe indica específicamente que los personeros “aceptan recibir comunicaciones de Fuerza Popular y los términos del programa Defensores del Perú”.

Los ciudadanos interesados deberán registrarse con su nombre, número de DNI y número de celular, y pueden elegir colaborar de tres formas: como personero el día de la elección, como apoyo logístico a los personeros, o como un ‘personero digital’ en redes sociales.

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, ya había adelantado la iniciativa de reclutamiento para personeros voluntarios el domingo pasado en conversación con Panorama.

Pintura en acuarela dividida. Izquierda: Roberto Sánchez, sonriendo, sombrero, puño en alto. Derecha: Keiko Fujimori, sonriendo, saludando, con personas de fondo.
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentarán en un debate organizado por el JNE el próximo 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato fujimorista afirmó que el objetivo de la movilización a nivel nacional es que los 100.000 voluntarios “nos aseguren los resultados” en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

Juntos por el Perú intentará superar los 100.000 personeros

En la misma línea del partido fujimorista, Ernesto Zunini, secretario general de la organización política por la que postula Roberto Sánchez, afirmó que “si Fuerza Popular tiene 100.000, nosotros pondremos 100.001“.

El dirigente explicó que esta convocatoria tiene como meta la cobertura de la “totalidad de las mesas de sufragio a nivel nacional”; para alcanzar ese objetivo, consideró indispensable movilizar a todos los ciudadanos voluntarios integrando personeros de mesa y coordinadores locales, con el fin de asegurar una cobertura total.

Juntos por el Perú responde a convocatoria de personeros de Fuerza Popular: “Si ellos tienen 100.000, nosotros pondremos 100.001”. REUTERS/Alessandro Cinque
Juntos por el Perú responde a convocatoria de personeros de Fuerza Popular: “Si ellos tienen 100.000, nosotros pondremos 100.001”. REUTERS/Alessandro Cinque

Al referirse a sectores críticos, el representante de la agrupación fujimorista sostuvo que existen “mesas bajo determinadas series técnicas” donde la vigilancia deberá ser absoluta para evitar cualquier tipo de anomalía procesal. Fuerza Popular plantea que “cada acta sea verificada por un representante del partido”, lo que, según su pronunciamiento, permitirá minimizar los márgenes de error u opacidad en el conteo.

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