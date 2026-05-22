Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley.

En los últimos días trascendió que varias jugadoras rechazaron la convocatoria a la selección peruana de vóley, entre ellas Flavia Montes y Maricarmen Guerrero. A esta lista se sumó una nueva baja: Ysabella Sánchez.

Según informó Ricardo Burga, periodista y director de Puro Vóley, ‘Chabelita’ Sánchez optó por no aceptar el llamado del entrenador Antonio Rizola. Por ahora, no se ha informado el motivo detrás de la decisión tomada por la jugadora de Alianza Lima.

“Tal como les prometí... hoy averigué si Chabela va o no va a la selección nacional. Me confirman que no va a ir a selección. Ysabella Sánchez no aceptó la convocatoria", fue lo que publicó el comunicador a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter).

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Director de Puro Vóley confirmó que Ysabella Sánchez no jugará por la selección peruana.

Su colega Daniella Fernández también confirmó que no observó la presencia de Ysabella Sánchez en los entrenamientos de la selección peruana. La reportera asistió a la Videna, donde el equipo nacional realiza sus prácticas, y dialogó con algunas de las jugadoras convocadas.

“No la vi, no la vi a ‘Chabela’, hubo un poquito de hermetismo cuando se preguntó por ella, no puedo decir que la he visto, porque no la he visto, puede que haya estado en el grupo anterior, como que puede ser que no esté, me sortearon la pregunta cuando la hice”, detalló.

La selección peruana de vóley aún no ha definido la lista oficial para la Copa América y el Campeonato Sudamericano de este año. Ysabella Sánchez figuraba como una de las opciones principales de Antonio Rizola para el puesto de punta.

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Ante su ausencia, Rizola deberá ajustar la convocatoria y considerar nuevas alternativas. Entre las opciones que podría manejar el entrenador brasileño para los torneos continentales figuran Kiara Montes, Karla Ortiz, Sandra Ostos y Brenda Lobatón, quien volvió a integrar la selección.

Ysabella Sánchez no ha formado parte de la selección peruana de vóley durante el último período a cargo de Antonio Rizola.

¿Qué dijo Rizola sobre las jugadoras que rechazaron su convocatoria?

Antonio Rizola abordó uno de los temas más comentados en torno a la selección peruana de vóley: la ausencia de varias jugadoras convocadas para el proceso actual, entre ellas Ángela Leyva y Maguilaura Frías, quienes finalmente no integrarán el equipo pese a haber sido consideradas por el comando técnico para los compromisos de la temporada.

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Durante una entrevista en el programa ‘Sobre La Net’, el entrenador brasileño expuso su perspectiva sobre estas ausencias, marcando una diferencia entre el respeto a las decisiones personales de las jugadoras y su propia mirada sobre el compromiso de representar al país con la camiseta de la selección.

“Las que no están me justificaron por qué no van a estar. No estoy de acuerdo con el 90%, pero tengo que respetar. Mi instrumento de trabajo son las atletas, a las que tengo que tener el mayor respeto del mundo, porque sin ellas yo no soy entrenador. Sin un club o una federación que me paga, yo no soy entrenador. Yo tengo que respetar todas las personas involucradas y respetar las decisiones de cada una”, señaló.

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Rizola subrayó que su principal foco está en el grupo de jugadoras que sí aceptaron el llamado, ya que ellas sostienen el trabajo diario del seleccionado. Reafirmó que su función depende directamente del compromiso de las atletas y del apoyo institucional.

El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la situación de las jugadoras que han rechazado el llamado del equipo patrio. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

El técnico también remarcó que su gestión está guiada por principios claros, entre los que el compromiso con la selección resulta clave. “Yo donde trabajo, sea en club o en selección, visto el uniforme con placer y con orgullo. Si no me siento con orgullo de vestir ese uniforme, me voy. Yo me despierto en la mañana feliz de poder coger mi carro e ir para el entrenamiento. Y regreso en casa feliz porque puedo trabajar y hacer lo que me gusta”, concluyó.

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