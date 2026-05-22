Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

Luciana Fuster reveló que Victoria’s Secret la invitó a un casting presencial tras pasar el primer filtro del proceso para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

La modelo peruana y Miss Grand International 2023 contó que recibió la invitación por correo, y este 22 de mayo desfiló en un mall de Miami frente a un jurado en el que, según relató, estuvo la supermodelo Gigi Hadid.

La influencer compartió el detrás de cámaras en sus redes: desde el momento en el que vio el mensaje que confirmaba su avance hasta fragmentos del desfile en pasarela. “Llorando de alegría. No sé cómo hice para guardarme tanto tiempo esta noticia y este video”, escribió al contar que había recibido preguntas constantes sobre si la llamarían o no.

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Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret

Del casting global al llamado presencial: el primer filtro que superó

Días atrás, Luciana Fuster ya había contado que postuló a un casting global para convertirse en “ángel” de la marca, un proceso que implica etapas de selección antes de llegar a una audición en vivo. Según explicó, el llamado presencial confirmó que su perfil pasó el primer filtro y que ahora debía presentarse frente a un jurado “riguroso”.

En su publicación, la modelo mostró emoción por el hecho de haber sido considerada en una convocatoria internacional. “Pase lo que pase, me siento muy emocionada y agradecida de que siquiera me tengan en cuenta… y ahora Victoria’s Secret sabe que existo”, escribió, al remarcar que su objetivo era mostrarse como es.

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Además, agradeció a quienes la acompañaron durante el proceso. “He visto sus comments, mensajes y debates todo este tiempo sobre si me llamaron o no y yo solo quería gritarlo”, añadió, en un mensaje dirigido a seguidores que siguieron la historia paso a paso.

Luciana Fuster compartió en redes que fue invitada a un casting presencial de Victoria’s Secret tras pasar el primer filtro.. IG

“Nos vemos allí”: el mensaje con el que anunció el gran día

En el texto que acompañó el video, Fuster describió la invitación como un hito personal y profesional. “Momento increíble. Nos vemos allí”, escribió, al anunciar que la marca la había convocado a una audición presencial y que por fin podía compartirlo.

La modelo también planteó el casting como un punto de llegada tras años de carrera. “Me atrevo a decir que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para ver si algún día lograban verme y descubrirme… o al menos acercarme a este momento”, sostuvo, dejando claro que el llamado no fue solo una oportunidad laboral, sino un objetivo que venía construyendo.

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En esa misma línea, adelantó cuál sería su enfoque en la pasarela: “En un escenario, yo haré lo que sé: enfocarme, disfrutar y mostrarme exactamente como soy”.

La pasarela en Miami: desfile en un mall y Gigi Hadid como jurado

De acuerdo con el contenido que compartió en redes, el casting presencial se realizó este 22 de mayo en un mall de Miami, en Estados Unidos. En los videos, Fuster mostró parte del formato: una pasarela diseñada para que las postulantes desfilaran y demostraran su desempeño frente al jurado.

La modelo peruana aseguró que una de las jurados fue Gigi Hadid, una de las figuras más reconocidas del modelaje internacional. Ese detalle elevó la expectativa sobre el proceso, tanto por la exposición como por la exigencia técnica de desfilar frente a un panel con ese nivel de trayectoria.

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Horas después de su primera publicación, Fuster compartió un segundo video con su participación en la pasarela y resumió lo que significó para ella llegar a esa instancia. “Lo logré. Un paso más cerca. Pase lo que pase, ya soy más que feliz de haber estado en ese stage”, escribió.

La modelo peruana desfiló el 22 de mayo en un mall de Miami como parte del proceso para el show 2026.

“Un paso más cerca”: el balance de Luciana Fuster tras el casting

Tras su desfile, Luciana Fuster insistió en que el resultado final —ser elegida o no— no borra el avance que ya consiguió. “Gracias Victoria’s Secret por este espacio para nosotras”, agregó, al presentar la experiencia como una vitrina que muchas aspirantes buscan durante años.

También agradeció a la agencia IMG Models, que mencionó en su mensaje como parte de la oportunidad que se abrió con el proceso. En su publicación, planteó la convocatoria como una puerta para “todas las chicas que siempre han soñado con esto”.

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En un tono emocional, Fuster cerró con una frase que sintetiza su momento: “Vamos a por ello”, reiterando que se mantendrá enfocada en el siguiente paso, mientras su comunidad sigue atenta a cualquier actualización.

Qué se sabe del proceso y qué queda pendiente

Por lo compartido por Luciana Fuster, el casting presencial fue la etapa posterior al primer filtro y consistió en un desfile frente a jurado. A partir de aquí, el avance dependerá de la evaluación interna del proceso y de si su perfil continúa a las siguientes rondas.

Por ahora, lo confirmado por la propia modelo es su participación presencial en Miami el 22 de mayo, el correo de invitación que mostró en redes y su pasarela en el mall donde se realizó la audición. Con ese material, Fuster convirtió un proceso competitivo en una historia pública de seguimiento diario, con una idea central: ya logró estar “un paso más cerca”.

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Angel Reese walks the runway during the 2025 Victoria's Secret Fashion Show in New York City, U.S., October 15, 2025. REUTERS/Brendan McDermid