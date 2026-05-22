Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

Una composición muestra a Roberto Sánchez al centro, rodeado por los rostros de Hernando Cevallos, Pedro Francke y José Domingo Pérez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, reveló los nombres de los especialistas que representarán a su partido en el debate técnico convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para este domingo 24 de mayo a las 8:00 p. m.

El encuentro, que tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos, enfrentará a los equipos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular en seis bloques temáticos: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación de empleo, salud, y juventud y deportes.

En declaraciones a RCR Red de Comunicación Regional, Sánchez detalló que el área económica estará liderada por el economista y exministro Pedro Francke, en coordinación con Óscar Dancuert. “Dos valores importantes, relevantes en la discusión económica, la estabilidad macroeconómica, las políticas de Estado relevantes”, afirmó el candidato.

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Hernando Cevallos fue ministro de Salud de Pedro Castillo. (Foto: Composición)

En materia de gobernabilidad y reforma del Estado, el politólogo y sociólogo Sinesio López asumirá la coordinación. Sánchez lo describió como la figura que abordará temas como estado fallido, democracia híbrida, reforma y sistema político.

Para los bloques de salud y educación, el candidato de Juntos por el Perú reclutó a dos exministros del gobierno de Pedro Castillo; Rosendo Serna, extitular de Educación, y Hernando Cevallos, extitular del Minsa. En agricultura también participará otro exmiembro del gabinete del golpista: Andrés Alencastre.

Andrés Alencastre fue ministro de Desarrollo agrario y riego de Pedro Castillo (Andina)

El último exministro que conformará el equipo técnico es la extitular de Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand, quien verá temas de juventud y lucha contra la pobreza

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El equipo técnico lo completan Ernesto Zunini, vocero y virtual diputados por la región Lambayeque; el economista Jorge Manco Zaconetti en el área de minería; Enrique Bisetti en política energética y electricidad; y José de Echave en el eje de nueva minería social. En reforma de justicia, el candidato confirmó al exfiscal José Domingo Pérez.

Roberto Sánchez dice que ninguno de los nombres de su equipo técnico tiene aspiraciones ministeriales. “Este equipo hoy no viene para decir: ‘Yo voy a ser ministro’, viene para ponerse a consideración de esta visión democratizadora, de nueva economía, de nuevo Estado, nueva sociedad”, declaró.

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Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

Dispuesto a hablar con López Aliaga

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, extendió este viernes una señal de apertura hacia Rafael López Aliaga al declararse dispuesto a dialogar con el alcalde de Lima, quien quedó eliminado de la carrera presidencial tras la primera vuelta electoral.

“La responsabilidad que nos ha dado nuestro pueblo en esta segunda vuelta es ser capaces de conversar poniendo en segundo lugar las diferencias y anteponiendo los problemas principales que deben solucionarse en nuestro Perú”, afirmó Sánchez en declaraciones a RPP.

El aspirante de izquierda precisó que ese diálogo debería girar en torno a derechos humanos, erradicación de la pobreza, cero discriminación, expansión de la democracia y recuperación del equilibrio de poderes. Consultado sobre la posibilidad concreta de reunirse con López Aliaga, respondió que está abierto a conversar “con cualquier actor y líder político” que comparta esos objetivos: “Si hay el espacio y la conversación, nosotros bienvenidos”.

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