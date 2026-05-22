Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 22 de mayo de 2026

Este mapa editorial muestra la costa peruana y la placa tectónica del Pacífico en tonos intensos de rojo y naranja, simbolizando la alerta sísmica, con el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fuerte movimiento telúrico sacudió el sur de Perú este martes 19 de mayo, cuando el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que un sismo de magnitud 6.1 remeció la región de Ica, provocando evacuaciones y daños en diversas infraestructuras. El evento, ocurrido a las 12:57 horas, fue seguido por dos réplicas de 4.1 y 3.6 grados en la misma zona, además de un temblor registrado en la región de Arequipa. Las autoridades reportaron 27 personas heridas y una serie de afectaciones materiales, intensificando la preocupación sobre la vulnerabilidad sísmica del país.