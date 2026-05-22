Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 22 de mayo de 2026

Un fuerte movimiento telúrico sacudió el sur de Perú este martes 19 de mayo, cuando el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que un sismo de magnitud 6.1 remeció la región de Ica, provocando evacuaciones y daños en diversas infraestructuras. El evento, ocurrido a las 12:57 horas, fue seguido por dos réplicas de 4.1 y 3.6 grados en la misma zona, además de un temblor registrado en la región de Arequipa. Las autoridades reportaron 27 personas heridas y una serie de afectaciones materiales, intensificando la preocupación sobre la vulnerabilidad sísmica del país.
¿Por qué se producen los movimientos telúricos?
Los movimientos telúricos se producen por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre. Estas placas están en constante movimiento sobre una capa semilíquida llamada manto, lo que genera fricción y acumulación de energía en los límites donde interactúan. Cuando la presión supera la resistencia de las rocas, la energía acumulada se libera de forma repentina y se propaga en ondas sísmicas, provocando los temblores que se perciben en la superficie.
Existen diferentes tipos de movimientos telúricos según la dinámica de las placas involucradas, como los sismos generados por subducción, colisión o deslizamiento lateral. Además, factores como la profundidad y la ubicación del epicentro influyen en la intensidad y en los efectos que pueden causar estos fenómenos. La comprensión de estos procesos resulta clave para desarrollar estrategias de prevención y reducir el impacto de los sismos en las zonas vulnerables.
Lima y su silencio sísmico
Lima no ha experimentado un gran evento sísmico desde el terremoto de 1974, ocurrido hace más de cincuenta años. Ese sismo alcanzó una magnitud de 7,6 y causó importantes daños en la infraestructura de la ciudad, así como pérdidas humanas y materiales. Desde entonces, la capital peruana ha registrado movimientos telúricos de menor intensidad.
La prolongada ausencia de un gran sismo en Lima genera preocupación entre especialistas y autoridades, debido a la acumulación de energía en las fallas tectónicas de la región. Esta situación resalta la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y la preparación de la población, ya que la ciudad se encuentra en una zona altamente sísmica y la probabilidad de un evento significativo permanece latente.
Los sismos más destructivos en Perú
A lo largo de su historia, Perú ha sufrido terremotos de gran magnitud que han dejado profundas huellas en la memoria colectiva. El terremoto de Ancash en 1970 es considerado el más devastador del país: alcanzó una magnitud de 7,9 y provocó un alud en la ciudad de Yungay, sepultando a miles de personas y dejando más de 66.000 víctimas mortales. Este evento destruyó infraestructura, viviendas y cambió de manera drástica la vida de las comunidades afectadas.
Otro sismo significativo ocurrió en 2007 en la región de Ica, con una magnitud de 7,9. Este terremoto causó la muerte de más de 500 personas y provocó daños severos en las ciudades de Pisco, Ica y Chincha. La destrucción de hospitales, escuelas y viviendas evidenció la vulnerabilidad de las infraestructuras ante eventos sísmicos y resaltó la importancia de la prevención y la preparación de la población frente a futuros desastres.
Sismos revelan situación del país en materia de prevención
La seguidilla de sismos en el sur del Perú pone en relieve la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales de este tipo y la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y resiliencia. El IGP y el COEN continuarán emitiendo alertas y recomendaciones mientras se monitorea la evolución de la actividad sísmica en la región.
Gobierno dispone acciones en zonas afectadas por sismo
En respuesta a los recientes movimientos telúricos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció la activación de brigadas para revisar el estado de las viviendas en las zonas afectadas. Las autoridades locales de Ica y Arequipa desplegaron personal para inspeccionar infraestructuras públicas, puentes y carreteras. El gobernador regional de Ica,Jorge Hurtado, pidió a la población reportar cualquier daño estructural y colaborar con los equipos de emergencia.
Cinturón de fuego
El IGP recordó que los sismos forman parte de la dinámica natural del territorio peruano y que la vigilancia es constante. En su comunicado, la entidad informó que los equipos técnicos continúan supervisando la evolución de la actividad sísmica y actualizando los reportes conforme se reciben nuevas señales. “Hasta el momento, los eventos registrados no han causado daños severos, pero es necesario permanecer alertas”, precisó el organismo.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmó a que no se reportaron víctimas ni daños de consideración tras la serie de sismos registrados en Ica y Arequipa de los últimos días. Sin embargo, las autoridades recomendaron mantener la calma y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
“Ante un sismo, es fundamental conservar la tranquilidad y dirigirse a zonas seguras previamente identificadas”, indicaron desde el COEN, que se mantiene en coordinación con los gobiernos regionales para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras críticas como hospitales y escuelas.
El sur sigue temblando
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos de magnitud 3.6 ocurrido. El primero ocurrido en la ciudad de Arequipa a las 21:30 del 20 de mayo de 2026 y otro de la misma magnitud pero esta vez en Caravelí a las 12:55pm del 21 de mayo de 2026. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud -15.99 y longitud -73.90, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0296.
Secuencia de sismos y actividad sísmica
El IGP explicó que la costa sur del Perú es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, debido a la interacción de la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este es el motivo por el cual los organismos de defensa civil mantienen permanente vigilancia. “Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde históricamente se producen terremotos de gran magnitud”, señaló el IGP en su reporte técnico.
Sismo en Huacho
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.5 registrado a las 22:12 del 21 de mayo de 2026. El evento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro se localizó a 47 kilómetros al oeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. La intensidad fue II-III en la ciudad de Huacho, según el reporte técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0297, con coordenadas geográficas de latitud -11.11 y longitud -78.04.