Natalie Vértiz deslumbró en el casting presencial para ser parte del show de Victoria’s Secret: sin maquillaje y al natural

Natalie Vértiz deslumbra en el casting de Victoria’s Secret

La modelo peruana Natalie Vértiz sorprendió con su participación en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos de moda más prestigiosos a nivel internacional. Vértiz, reconocida por su trayectoria como Miss Perú y su experiencia en pasarelas internacionales, sorprendió al público y al jurado de la firma estadounidense al desfilar completamente al natural, sin maquillaje, mostrando seguridad y autenticidad ante las cámaras y el equipo de selección.

El proceso se llevó a cabo en Miami y posteriormente en Nueva York, ciudades donde la marca organiza sus audiciones para elegir a las futuras modelos que integrarán el famoso desfile de Victoria’s Secret. Videos difundidos en redes sociales, incluyendo los compartidos por el tiktoker Ric La Torre, captaron el momento en el que Vértiz desfiló frente al equipo de selección, generando una ola de comentarios positivos. Los usuarios destacaron la naturalidad de la peruana, su porte y la manera en que supo desenvolverse con soltura y confianza, recibiendo elogios tanto de seguidores como de especialistas en moda.

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La ex Miss Perú sorprendió al mostrar su belleza natural ante el jurado de la firma estadounidense. La esposa ade Yaco Eskenazi deslumbró en la pasarela, Ric Latorre

Emocionada con convocatoria

Desde que recibió la convocatoria, la modelo mostró su entusiasmo en sus redes sociales, donde compartió el mensaje oficial enviado por la marca. “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, decía el correo que publicó para su comunidad digital. Este reconocimiento de Victoria’s Secret fue visto por muchos de sus seguidores como un hito en su carrera y un avance relevante para la representación latinoamericana en la moda internacional.

Durante la audición, Vértiz apostó por un look completamente natural, sin maquillaje, lo que generó admiración entre los presentes y en redes sociales. La imagen de la modelo desfilando con el rostro limpio, bajo las luces de la pasarela y ante el exigente jurado, se viralizó rápidamente. Diversos usuarios no tardaron en elogiar su belleza, autenticidad y profesionalismo, considerando que reúne las cualidades necesarias para convertirse en uno de los nuevos “ángeles” de la firma.

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Natalie Vertiz posa en el evento de casting de Victoria's Secret, donde su esposo Yaco Eskenazi la animó diciendo que 'ya eres un angelito'.

Vértiz explicó que desfilar para Victoria’s Secret representa el cumplimiento de un sueño personal y profesional, y agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores. En sus publicaciones, la modelo enfatizó que su objetivo es inspirar a más mujeres a perseguir sus metas, sin dejar de lado la autenticidad y el amor propio.

El proceso de selección para el desfile de Victoria’s Secret es reconocido por su rigurosidad. Las modelos deben superar varias etapas antes de ser elegidas como parte del selecto grupo que desfila en el evento anual. Natalie Vértiz, con su experiencia previa y su desenvolvimiento en el casting, se posiciona como una de las candidatas con mayores posibilidades de avanzar en la competencia

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Natalie Vértiz posa en un estudio y desfila con alas de ángel de Victoria's Secret, celebrando su invitación al casting para el desfile de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, Natalie Vértiz aguarda los resultados oficiales del proceso de selección, mientras continúa recibiendo muestras de apoyo y felicitaciones. Su participación en el casting presencial de Victoria’s Secret marca un hito en su carrera y refuerza su posicionamiento como una de las figuras más representativas de la moda peruana en el ámbito internacional.