Perú

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Sala de Apelaciones programó para este jueves 28 la audiencia donde se debatirá la apelación de la Fiscalía. Un día antes, un Juzgado de Lima ordenará que Roberto Sánchez vaya a juicio

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori, vestida con una camisa blanca, sonríe y saluda con la mano derecha levantada, rodeada por varias personas
Keiko Fujimori sonríe y saluda a la multitud mientras es rodeada por simpatizantes durante un evento político.

El Poder Judicial evaluará el próximo jueves 28 de mayo la apelación del Ministerio Público contra la decisión que ordenó el archivo del caso Cócteles contra Keiko Fujimori por una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.

Como se recuerda, en octubre de 2025, el TC determinó que los aportes de campaña recibidos antes del 2016 no pueden ser considerados lavado de activos y ordenó al Poder Judicial definir la situación de Fujimori y los otros procesados.

Así, en enero de este año, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó el referido fallo y ordenó el archivo del proceso contra la hoy candidata presidencial por lavado de activos y organización criminal. Esta es la decisión que el Ministerio Público impugnó.

PUBLICIDAD

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional admitió la apelación de la Fiscalía y fijó como día de audiencia el próximo jueves 28 de mayo. El Ministerio Público busca que se declare nula la decisión. Esto con el objetivo de que sea en sede fiscal donde se decida qué ocurrirá con el caso Cócteles.

PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles
PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles

Se argumenta que, al anularse toda la investigación y retrotraerse el caso hasta la etapa preliminar, la única institución que puede disponer si se archiva o no es el Ministerio Público y no el Poder Judicial. Dicha posición fue expuesta por José Domingo Pérez durante la audiencia en primera instancia.

PUBLICIDAD

Cabe precisar que la Sala de Apelaciones también podría confirmar el archivo del caso Cócteles.

¿Y Mark Vito?

El 28 de mayo también se evaluará la apelación de Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori. Como se recuerda, la decisión de primera instancia no lo benefició a él porque son hechos distintos a la candidata presidencial, por lo que se dispuso que siga siendo procesado por lavado de activos.

El juez Wilson Verástegui argumentó que las acusaciones contra Vito Villanella refieren a la adquisición de bienes inmobiliarios con dinero ilícito, mientras que las imputaciones contra Fujimori Higuchi se centran en el financiamiento de campañas electorales. “Claramente se desprende que la imputación contra el procesado Mark Vito Villanella son distintos a los atribuidos a la procesada Fujimori Higuchi”, precisó.

Con su apelación, el exesposo de Fujimori solicita que se declare que los hechos están vinculados (delito fuente), por lo que considera que el fallo del TC si lo alcanza y por ende también correspondería archivarse el proceso penal en su contra.

La situación de Roberto Sánchez

Un día antes a la audiencia del caso Cócteles, el miércoles 27, un Juzgado Anticorrupción de Lima emitirá el auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez.

Imagen de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, separados por un gran símbolo 'Vs' brillante y una línea de fuego.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fiscal sostiene que Sánchez, como presidente del partido Juntos por el Perú, declaró ante la ONPE que los aportes de campaña ascendieron a cero soles, cuando en realidad habría recibido 204.951 soles que no fueron reportados. Los fondos, según la Fiscalía, no ingresaron a las cuentas oficiales del partido, sino a cuentas personales de allegados, incluido su hermano William. Parte de ese dinero habría sido transferido a la cuenta personal de Sánchez, lo que habría perjudicado a la organización política.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriCaso CóctelesPoder JudicialFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Viviendas fuera de Lima Metropolitana: ¿Qué factores impulsan la búsqueda de espacios más flexibles?

El interés por terrenos y segundas viviendas en zonas alejadas de la ciudad crece impulsado por la búsqueda de bienestar, autonomía y entornos naturales que permitan un estilo de vida más flexible

Viviendas fuera de Lima Metropolitana: ¿Qué factores impulsan la búsqueda de espacios más flexibles?

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

El grupo argentino ofrecerá este 22, 23 y 24 de mayo en Arena 1, Costa Verde, San Miguel. Conoce el horario de puertas, el inicio del show, accesos peatonales y vehiculares.

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

La exreina de belleza desfiló el 22 de mayo en un mall de Miami como parte del casting para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 y contó que una de las jurados fue Gigi Hadid

Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

Precio del dólar con alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de mayo

Dólar ahora sube. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con alza en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 22 de mayo

Peruanos con DNI vencido no podrán votar en la segunda vuelta, advierte Reniec: usuarios pueden recoger documentos fines de semana

Según el Reniec, 584 mil documentos de identidad de mayores de edad ya fueron emitidos y están listos para su entrega, aunque aún no han sido recogidos por sus respectivos titulares.

Peruanos con DNI vencido no podrán votar en la segunda vuelta, advierte Reniec: usuarios pueden recoger documentos fines de semana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

Roberto Sánchez dice estar dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga: “Hay que poner en segundo lugar las diferencias”

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso disciplinario por hechos del caso Valkiria

Última encuesta Datum: Keiko Fujimori lidera con 39.5% frente a Roberto Sánchez con 36.1% a dos semanas del balotaje

ENTRETENIMIENTO

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

Expareja de Adolfo Aguilar le exige que pague una deuda de S/10.000 tras su regreso a la TV en La Granja VIP

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo