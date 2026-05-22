Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Keiko Fujimori sonríe y saluda a la multitud mientras es rodeada por simpatizantes durante un evento político.

El Poder Judicial evaluará el próximo jueves 28 de mayo la apelación del Ministerio Público contra la decisión que ordenó el archivo del caso Cócteles contra Keiko Fujimori por una sentencia favorable del Tribunal Constitucional.

Como se recuerda, en octubre de 2025, el TC determinó que los aportes de campaña recibidos antes del 2016 no pueden ser considerados lavado de activos y ordenó al Poder Judicial definir la situación de Fujimori y los otros procesados.

Así, en enero de este año, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó el referido fallo y ordenó el archivo del proceso contra la hoy candidata presidencial por lavado de activos y organización criminal. Esta es la decisión que el Ministerio Público impugnó.

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional admitió la apelación de la Fiscalía y fijó como día de audiencia el próximo jueves 28 de mayo. El Ministerio Público busca que se declare nula la decisión. Esto con el objetivo de que sea en sede fiscal donde se decida qué ocurrirá con el caso Cócteles.

PJ programa audiencia para revisar archivo del caso Cócteles

Se argumenta que, al anularse toda la investigación y retrotraerse el caso hasta la etapa preliminar, la única institución que puede disponer si se archiva o no es el Ministerio Público y no el Poder Judicial. Dicha posición fue expuesta por José Domingo Pérez durante la audiencia en primera instancia.

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Cabe precisar que la Sala de Apelaciones también podría confirmar el archivo del caso Cócteles.

¿Y Mark Vito?

El 28 de mayo también se evaluará la apelación de Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori. Como se recuerda, la decisión de primera instancia no lo benefició a él porque son hechos distintos a la candidata presidencial, por lo que se dispuso que siga siendo procesado por lavado de activos.

El juez Wilson Verástegui argumentó que las acusaciones contra Vito Villanella refieren a la adquisición de bienes inmobiliarios con dinero ilícito, mientras que las imputaciones contra Fujimori Higuchi se centran en el financiamiento de campañas electorales. “Claramente se desprende que la imputación contra el procesado Mark Vito Villanella son distintos a los atribuidos a la procesada Fujimori Higuchi”, precisó.

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Con su apelación, el exesposo de Fujimori solicita que se declare que los hechos están vinculados (delito fuente), por lo que considera que el fallo del TC si lo alcanza y por ende también correspondería archivarse el proceso penal en su contra.

La situación de Roberto Sánchez

Un día antes a la audiencia del caso Cócteles, el miércoles 27, un Juzgado Anticorrupción de Lima emitirá el auto de enjuiciamiento contra el candidato presidencial Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fiscal sostiene que Sánchez, como presidente del partido Juntos por el Perú, declaró ante la ONPE que los aportes de campaña ascendieron a cero soles, cuando en realidad habría recibido 204.951 soles que no fueron reportados. Los fondos, según la Fiscalía, no ingresaron a las cuentas oficiales del partido, sino a cuentas personales de allegados, incluido su hermano William. Parte de ese dinero habría sido transferido a la cuenta personal de Sánchez, lo que habría perjudicado a la organización política.

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