Comas: Pitbull salta desde un segundo piso y ataca a una mujer

Una mujer resultó gravemente herida tras ser mordida por un perro pitbull que saltó desde el techo de una vivienda en Comas.

En Comas, una mujer de 46 años sufrió el ataque de un perro pitbull y tuvo que ser internada en el Hospital Sergio Bernales de Collique.

El incidente ocurrió cuando la víctima transitaba hacia su trabajo y el animal, que se encontraba en el techo de una vivienda, saltó desde el segundo piso y la interceptó en plena vía pública. Según el testimonio de la hija de la afectada, este no fue el primer incidente que involucra al mismo perro, aunque la vez anterior las lesiones resultaron menores.

El ataque dejó heridas graves en el pecho, pierna y antebrazo de la mujer, zona donde la mordida le causó la pérdida de una cantidad significativa de piel. Familiares y vecinos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima al hospital más cercano.

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Sin embargo, el acceso a atención médica se retrasó varias horas, ya que la mujer carece de seguro de salud y la entrega de medicamentos no fue inmediata. La hija denunció que el tratamiento recién se inició en la madrugada, pese a que el ingreso al hospital se produjo en la tarde.

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación, ya que el perro pitbull no es el único animal de esa raza que reside en la vivienda. Tras el ataque, el animal fue retirado del domicilio, aunque allí permanecen otros tres perros similares.

Los residentes relatan que el pitbull suele permanecer en el techo sin bozal ni medidas de seguridad, lo que facilita que pueda saltar y atacar a transeúntes. Esta situación ha generado temor en el barrio, donde algunos recuerdan incidentes previos con el mismo animal.

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La propietaria del perro, identificada como Doris, no ha asumido responsabilidades por el ataque ni por los gastos médicos. Los denunciantes señalan que, pese a trabajar como técnica de enfermería en un centro materno infantil cercano, la dueña no brindó auxilio durante la emergencia.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a la vivienda tras la denuncia de la familia y vecinos, pero aún no se ha definido ninguna sanción ni se han implementado medidas para evitar nuevos ataques. La familia de la víctima solicita que se determinen responsabilidades y que se tomen acciones concretas para proteger a los residentes del barrio.

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Mientras tanto, los vecinos piden a las autoridades la intervención urgente para garantizar la seguridad en el barrio y evitar que hechos similares se repitan.

Una mujer resultó gravemente herida tras ser mordida por un perro pitbull que saltó desde el techo de una vivienda en Comas.

Penas de prisión

En el Congreso, se ha presentado un proyecto de ley que contempla penas de prisión para los propietarios de estos animales cuando se produzcan lesiones graves a terceros.

La normativa propuesta busca modificar el artículo 124 del Código Penal, estableciendo penas de uno a dos años de cárcel en casos de lesiones y hasta seis años si el daño es grave.

Según la normativa vigente, razas como el American Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler y Doberman figuran como potencialmente peligrosas.

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La Ley 27596 y diversas ordenanzas municipales exigen el uso de bozal y correa, pero los recientes ataques han evidenciado que estas medidas no siempre se cumplen ni resultan suficientemente disuasivas.