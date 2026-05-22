Perú

Nutricionistas del INS piden investigar contratacion de Héctor Becerril tras informe que evidencia presunta copia en reporte técnico

El pronunciamiento de la Asociación de Nutricionistas del INS solicitó a las autoridades del sector salud y a los órganos de control revisar los términos de referencia, “a fin de determinar si cumplen o no con los procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas de nuestra institución”

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Un hombre con traje oscuro y corbata roja habla ante un micrófono, superpuesto sobre la fachada de un moderno edificio con paneles de vidrio y un logo azul
La Asociación de Nutricionistas del INS solicitó investigar la contratación del excongresista Héctor Becerril por una consultoría, ante presuntas irregularidades en el servicio y los informes entregados. (Composición: Infobae Perú)

La contratación del excongresista Héctor Becerril como consultor para un servicio vinculado a laboratorios de control de calidad de alimentos en programas sociales ha generado pedidos de investigación dentro del Instituto Nacional de Salud (INS), tras reportajes que advierten presuntas irregularidades en el proceso y en los informes entregados, lo que motivó un pronunciamiento de la Asociación de Nutricionistas del INS solicitando su revisión.

La organización solicitó que la Presidencia del INS, el Órgano de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República activen acciones de revisión “con diligencia y transparencia”, enfocadas en los términos de referencia y la orden de servicio que formalizó la consultoría, según el documento fechado en Lima el 20 de mayo de 2026.

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El pedido se conoció después de que Salud con Lupa informara que el Ministerio de Salud pagó S/ 39,132 por una consultoría para el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), pero recibió un primer informe que habría reproducido casi por completo un documento interno elaborado y entregado días antes por un funcionario del propio centro.

Nutricionistas piden revisar contratación de Héctor Becerril en el INS

En su pronunciamiento, la junta directiva y los miembros de la Asociación de Nutricionistas del INS expresaron preocupación por los reportajes que, señalaron, expusieron “consultorías externas cuestionables” y la recepción de informes “presuntamente inapropiados” para la revisión de los laboratorios de alimentos del CENAN.

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Documento oficial de la Asociación de Nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (ANUTRINS) con su logo, texto del pronunciamiento y datos de contacto
La Asociación de Nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (ANUTRINS) emite un pronunciamiento público solicitando la revisión de la consultoría de Héctor Becerril en el CENAN debido a presuntas irregularidades. (Foto: Salud con Lupa)

El documento sostuvo que lo publicado “genera legítimas dudas” y podría afectar la imagen institucional del INS, “específicamente del CENAN”. En esa línea, la asociación planteó que el impacto no se limita a un contrato: alcanza a un área técnica vinculada a la seguridad de los alimentos que llegan a programas de alimentación social.

La organización exigió que la Presidencia del INS, la Oficina de Control Interno (OCI) y la Contraloría inicien acciones para revisar la formulación de los términos de referencia (TDR) y la orden de servicio correspondiente, con el objetivo de determinar si cumplieron procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas. En el mismo punto, la asociación señaló que, “al parecer”, el servicio no aportó “un valor agregado” a las funciones del INS/CENAN.

Como cierre, los nutricionistas reafirmaron su “compromiso inquebrantable” con la ética y la evidencia científica y plantearon que el CENAN fue “históricamente un pilar” en la lucha contra la malnutrición y la anemia en Perú, por lo que consideraron un deber proteger su prestigio y su presupuesto para resguardar la seguridad alimentaria.

Cuestionan contenido del informe presentado por Héctor Becerril en el INS

De acuerdo con la investigación periodística, el contrato se concretó el 23 de febrero de 2026 mediante la Orden de Servicio N.° 0000360. Por ese servicio, Héctor Becerril debía recibir S/ 39,132 en tres pagos, a cambio de tres entregables. El primero se presentó el 20 de marzo: un informe de 33 páginas dirigido al director del CENAN, Víctor Robles Pizarro.

La investigación periodística de Salud con Lupa indicó que, desde la tercera página, el documento entregado por Becerril reprodujo “párrafo por párrafo” y “tabla por tabla” un informe de gestión que el biólogo Juan José Quispe Mejía había entregado once días antes al mismo director, al dejar el cargo de subdirector de los Laboratorios de Control de Calidad de Alimentos y Nutrición del INS. El hallazgo implicó que el Estado pagó por un diagnóstico técnico que, según lo reportado, ya existía dentro del propio CENAN.

Dos denuncias constitucionales se presentaron contra Héctor Becerril, ahora, un informe final de la SAC plantea su archivamiento.
Héctor Becerril.

Uno de los indicios estuvo en la introducción del entregable. Becerril escribió que el informe recogía la evolución de los laboratorios entre 2020 y 2026. Sin embargo, el contrato pedía analizar el periodo 2020–2025 y las tablas terminaban en 2025, siempre según Salud con Lupa. Esa referencia a 2026 coincidió con el informe de Quispe, que sí cubría información hasta marzo de 2026.

El reportaje también señaló un cambio de fechas que consideró revelador: el texto original de Quispe ubicaba entre 2021 y 2022 funciones de control de calidad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ciencia y Tecnología de Alimentos (DECYTA), pero en el documento atribuido a Becerril ese periodo apareció como 2020 y 2022, mientras el resto se mantuvo igual, lo que habría introducido un dato incorrecto.

Documentos legales en español detallan un contrato de servicio, incluyendo una "Orden de Servicio" y "Términos de Referencia", con el nombre Héctor Becerril y un monto de S/ 39,132 visibles
Documentos oficiales revelan la contratación del excongresista Héctor Becerril por S/ 39,132 para una consultoría en el Instituto Nacional de Salud, desatando una investigación por presuntas irregularidades. (Foto: Salud con Lupa)

Además de la similitud global del documento —estructura, marco normativo, cronología institucional, cuadros sobre Cuna Más, Vaso de Leche y EduCunas, avances en acreditación, matriz de desafíos, conclusiones y recomendaciones—, Salud con Lupa sostuvo que la contratación avanzó con rapidez: los términos de referencia fueron firmados el 19 de febrero de 2026 por Robles Pizarro y cuatro días después se emitió la orden de servicio.

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