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“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

La excandidata justificó su voto viciado en los antecedentes de ambos postulantes: cuestionó la conducta de Keiko Fujimori y criticó la posición de Roberto Sánchez sobre un eventual indulto a Pedro Castillo

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La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello reafirmó su decisión de emitir un voto viciado en la segunda vuelta electoral, una postura que, según explicó, responde a una evaluación crítica del escenario político entre las dos opciones en competencia. Señaló que no se trata de un gesto de “berrinche” ni de hartazgo, sino de una posición de vigilancia frente a su desconfianza hacia Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La exministra señaló que el país llegó a una definición marcada por la polarización y por la incapacidad del centro político de construir una opción común. Recordó que, según su lectura de los resultados, la contienda obligó a elegir entre dos figuras que sumadas representan menos del 20 %, mientras un “centro grueso” que pudo alcanzar el 24 % no logró unirse.

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Pérez Tello enmarcó su decisión en el historial que atribuye a ambos candidatos. De Fujimori cuestionó su conducta política de los últimos años y el desempeño del fujimorismo en el Congreso; de Sánchez criticó la falta de consistencia de sus afirmaciones, en particular cuando se refiere a indultos o gracias presidenciales. “Para mí eso es burlarse del país”, afirmó.

Marisol Pérez Tello en el centro con un traje oscuro. A su izquierda, una imagen circular de Roberto Sánchez con sombrero. A su derecha, Keiko Fujimori.
Marisol Pérez Tello aparece en primer plano, flanqueada por las imágenes circulares superpuestas de Roberto Sánchez a la izquierda y Keiko Fujimori a la derecha, resaltando su rol en el panorama político peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez Tello defiende voto viciado en la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

Pérez Tello explicó que su voto será viciado de manera deliberada, como una forma de expresar rechazo político sin renunciar a su responsabilidad ciudadana. “No irresponsablemente, no es no voy a ir a votar”, precisó, al diferenciar su postura de la abstención. También marcó distancia del voto nulo por error y sostuvo que lo suyo es un gesto consciente: un “voto viciado activo”.

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En Exitosa Noticias, la ex candidata insistió en que su decisión busca enviar un mensaje de límites a quien resulte electo. Dijo que no pretende anular el proceso ni alimentar escenarios de ruptura, sino evitar “darle mayor legitimidad” a opciones que, a su juicio, no generan confianza en una mayoría amplia. “Si ganan con 18, que sea 18”, sostuvo, al plantear que el resultado refleje con nitidez el respaldo real.

La ex postulante de primero la Gente también vinculó su voto con el rol que piensa asumir desde el día siguiente de la elección. Rechazó integrar un eventual gobierno y adelantó una postura de fiscalización ciudadana. “Ponerme al frente a vigilar”, dijo, al explicar que se trata de sostener una vigilancia seria y objetiva basada en hitos y prioridades públicas como la anemia infantil, la primera infancia y la derogación de las leyes “pro-crimen”.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

En ese mismo marco, advirtió que el periodo posterior a la elección puede ser turbulento por cuestionamientos y desconfianza acumulada tras la primera vuelta. Consideró que las irregularidades administrativas y la desinformación alimentaron tensiones, por lo que pidió reforzar la claridad de los procedimientos electorales. Señaló que la norma que permite conservar los votos para un eventual recuento se implementó con fallas de comunicación y reclamó una explicación más directa a miembros de mesa y personeros sobre el proceso de custodia del ánfora.

Cuestiona la conducta política de Keiko Fujimori en la última década

Pérez Tello afirmó que no votará por Keiko Fujimori y atribuyó esa decisión a la conducta política que, según su testimonio, mantuvo durante los últimos años. “Se ha comportado (…) en contra de los intereses del país desde nuestra perspectiva”, declaró. Añadió que existe un segmento de peruanos que no la respaldará “de ninguna manera” y se incluyó en ese grupo.

La ex candidata diferenció entre la existencia del fujimorismo como fuerza organizada y su evaluación sobre su comportamiento político. Ante la mención de que se trata de una de las estructuras partidarias más articuladas, respondió que esa organización no la persuade y lanzó una crítica por el uso de incentivos y recursos asociados al poder. En su lectura, el problema no se limita a un partido, sino a un entramado de acuerdos que describió como “pacto mafioso”.

Keiko Fujimori, con camisa blanca, se asoma por la ventana de un vehículo rojo y estrecha la mano de una persona. Tiene la boca abierta
La líder política Keiko Fujimori saluda a un simpatizante mientras se asoma por la ventana de un vehículo rojo durante un evento público.

En la entrevista, Pérez Tello apuntó contra lo que consideró avances del fujimorismo y sus aliados sobre instituciones del sistema de justicia y sobre derechos. Mencionó como ejes de su crítica la impunidad, la captura institucional y retrocesos en áreas como educación y derechos de las mujeres. También rechazó la narrativa que, según dijo, busca convertir en “héroe” a una figura con sentencia y denuncias graves, y cuestionó el uso político de medidas de gracia.

Al abordar las violaciones a los derechos humanos del pasado, sostuvo que el punto central del fujimorismo fue la impunidad: no solo hechos concretos, sino la búsqueda de amnistías y protección a responsables. Enumeró casos como Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca y remarcó que, en su visión, el daño se agravó cuando el Estado premió a perpetradores y abandonó a víctimas. “No hay nada peor” que la indiferencia estatal ante la búsqueda de justicia, afirmó.

Llama a construir consensos y agendas comunes tras la segunda vuelta electoral

La exministra Marisol Pérez Tello sostuvo que el país quedó polarizado y advirtió que será inviable gobernar “desde los extremos”. Señaló que esa fractura se refleja en el voto y en diferencias persistentes entre Lima y las regiones, así como entre capitales regionales y provincias, vinculadas a la ausencia de Estado y a la falta de servicios.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, remarcó que la gobernabilidad exige un “ejercicio honesto y sincero de encuentro” después de la elección. Dijo que, antes de la segunda vuelta, ese espacio es “imposible”, pero insistió en la necesidad de construir canales para discrepar sin insultos y para definir una agenda común. Planteó que el país necesita acuerdos que trasciendan a los candidatos y se sostengan en demandas verificables.

Como ejemplo de ese camino, mencionó iniciativas de diálogo y trabajo ciudadano con organizaciones sociales, con el objetivo de fijar prioridades y exigir compromisos al próximo gobierno. Puso el foco en derogar normas que blindan al crimen organizado, y en exigir políticas públicas ante la ola de criminalidad. “Nos están matando y nos van a seguir matando”, advirtió.

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