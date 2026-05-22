Perú

Hombre denuncia que médico se negó a atender a su padre por falta de Internet en hospital de EsSalud

La familia presentó una denuncia ante EsSalud y pidió que se investigue la atención brindada en el hospital Luis Heysen Inchausti

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Un hijo narra la desesperante situación que vivió en el hospital Heysen de EsSalud en Chiclayo, donde se negaron a atender a su padre de 73 años, quien sufría una emergencia postoperatoria, argumentando que no contaban con servicio de internet. (Crédito: ATV)

Un hombre denunció públicamente que un médico del hospital EsSalud Luis Heysen Inchausti se habría negado a atender a su padre debido a la falta de internet en el establecimiento de salud. El hecho ocurrió cuando Guillermo Antón, de 73 años, llegó al área de Emergencia tras sufrir una descompensación días después de haber sido operado de la próstata.

Según relató Alex Antón, hijo del paciente, su padre comenzó a presentar síntomas graves en su vivienda, entre ellos convulsiones, pérdida de conciencia y dificultades para hablar. Ante esta situación, sus familiares lo trasladaron de inmediato al hospital, donde aseguran que el personal médico inicialmente no brindó atención oportuna. “Por Internet no lo vas a atender a mi padre”, se escucha reclamar al denunciante en un video difundido por ATV Noticias.

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En las imágenes también se oye al personal médico indicar que no podían realizar procedimientos porque no contaban con acceso al sistema. “No lo podemos trabajar sin ninguna orden que es por internet”, responde uno de los trabajadores de salud durante la discusión registrada en Emergencia. La familia cuestionó que el paciente permaneciera sin atención mientras presentaba signos evidentes de gravedad.

“No había sistema”: denuncian que médico retrasó atención a paciente en hospital de EsSalud. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)
“No había sistema”: denuncian que médico retrasó atención a paciente en hospital de EsSalud. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)

Médico solo reaccionó tras reclamos

De acuerdo con el testimonio de Alex Antón, el problema se produjo el pasado 9 de mayo, un día después de que a su padre le retiraran una sonda tras una intervención quirúrgica. El denunciante explicó que el adulto mayor era hipertenso y diabético, por lo que requería atención inmediata al presentar complicaciones posteriores a la operación.

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“El doctor lo único que atinó fue a decir que le saquen una glucosa”, declaró el hijo del paciente a ATV Noticias. Agregó que la situación empeoró cuando su padre empezó a convulsionar y expulsar espuma por la boca dentro del hospital. “Mi padre empezó a convulsionar, transpiraba demasiado y había perdido la conciencia”, afirmó.

Según la denuncia, los familiares increparon al médico identificado como Ricardo Grados Palacios para exigir que brindara primeros auxilios al paciente. Alex Antón sostuvo que recién después de los reclamos el personal de salud comenzó a atender al adulto mayor y ordenó exámenes médicos, entre ellos una tomografía para descartar un accidente cerebrovascular y otras complicaciones.

Paciente sigue hospitalizado y familia exige investigación

El denunciante aseguró que el médico finalmente realizó manualmente los procedimientos que inicialmente indicó que no podía efectuar debido a la caída del sistema informático. “Después de la presión que le hicimos, lo hizo a mano. Eso es lo que debió hacer desde un inicio”, manifestó.

Asimismo, señaló que su padre continúa hospitalizado y que cuenta con diagnósticos relacionados con complicaciones posteriores a la operación, además de hipertensión y diabetes. La familia también afirmó que tuvo que comprar un termómetro fuera del hospital porque, según indicaron, no contaban con uno disponible en ese momento para medir la temperatura del paciente.

Alex Antón informó que presentó una denuncia ante EsSalud para que se investigue lo ocurrido. “Lo único que pido es que se investigue bien y que casos como el de mi padre nunca más se vuelvan a repetir”, declaró. El caso generó cuestionamientos sobre la atención en el hospital Luis Heysen Inchausti y sobre la dependencia de los sistemas digitales para la atención de emergencias médicas.

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