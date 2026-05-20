Perú

La pota peruana rompe récords: Perú extiende la pesca a casi medio millón de toneladas en 2026

El Ministerio de la Producción y el IMARPE vuelven a ampliar el límite de captura de calamar gigante a 479.311 toneladas para todo el año, debido a una inusitada abundancia del recurso

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Calamar - pota
La medida de ampliación del tope de captura del calamar gigante responde a proyecciones técnicas del IMARPE sobre la recuperación del recurso tras el Fenómeno El Niño.

El Ministerio de la Producción (Produce) aprobó una nueva ampliación del límite máximo de captura total permisible (LMCTP) del calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), fijándolo en 479.311 toneladas para todo el año 2026.

La disposición, oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 000141-2026-PRODUCE, responde a informes técnicos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y busca asegurar la sostenibilidad de un recurso clave para la economía pesquera nacional. La norma extiende la vigencia del LMCTP, que antes aplicaba solo hasta junio, y lo establece para todo el año.

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¿Cómo evolucionó el límite de captura de la pota en 2026?

Durante el primer semestre de 2026, el Ministerio de la Producción ajustó en varias ocasiones el límite de captura del calamar gigante.

A finales de marzo, mediante la Resolución Ministerial Nº 000075-2026-PRODUCE, se fijó un LMCTP de 305.417 toneladas para la pesca artesanal con permisos vigentes, en respuesta a un informe de IMARPE que identificó una abundancia cercana al máximo rendimiento sostenible, pero también un aumento en el esfuerzo pesquero.

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pesca - pota
El calamar gigante representa el segundo recurso hidrobiológico más importante del Perú y aporta el 40% de las exportaciones nacionales de productos congelados.

Posteriormente, a finales de abril, la Resolución Ministerial Nº 00120-2026-PRODUCE elevó el límite a 371.103 toneladas para el periodo enero-agosto, debido a una mayor disponibilidad del recurso.

En ambas oportunidades, el ministerio estableció cuotas diferenciadas y controles estrictos, especialmente para embarcaciones menores a 10 m³, así como requisitos de trazabilidad y monitoreo digital de capturas. El objetivo fue mantener la transparencia y la posibilidad de suspender la pesca si se detectaban riesgos biológicos o ambientales.

La pota está desbordando en aguas peruanas

La última modificación amplía la vigencia del LMCTP hasta el 31 de diciembre de 2026 e incrementa el límite a 479.311 toneladas para embarcaciones pesqueras artesanales con permiso vigente.

El sustento técnico proviene de IMARPE, que en su informe más reciente señala que las condiciones ambientales posteriores al fenómeno El Niño han favorecido la recuperación del hábitat, con una mayor disponibilidad de calamar gigante durante 2025 y proyecciones favorables para 2026.

El modelo poblacional de IMARPE indica que la abundancia del recurso se mantiene cerca del máximo rendimiento sostenible, aunque recomienda limitar la captura al nuevo tope y mantener restricciones sobre el esfuerzo pesquero, dada la expansión de la flota artesanal y la falta de evidencia de recuperación plena del stock.

pota - calamar gigante
Produce implementó requisitos estrictos de trazabilidad y monitoreo digital para todas las etapas de la pesquería del calamar gigante en Perú.

Medidas diferenciadas y control del esfuerzo pesquero

La nueva resolución establece, para embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega, un límite de captura de 72.030 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

Para el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre, este grupo dispondrá de un tope de 33.501 toneladas, como parte del límite general.

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) tiene la facultad de concluir o suspender las actividades extractivas si se alcanzan los límites establecidos o si IMARPE lo recomienda por razones biológicas, pesqueras o ambientales.

Además, se señala que la DGSFS-PA publicará el avance de la extracción durante todo el año, garantizando el seguimiento y control de la actividad.

pota - calamar gigante
Embarcaciones artesanales menores de 10 m³ podrán capturar hasta 72.030 toneladas de calamar gigante entre marzo y diciembre de 2026, bajo cuotas diferenciadas.

La pota, un recurso clave en la seguridad alimentaria del país

El calamar gigante es fundamental para la economía peruana: representa alrededor del 40% de las exportaciones nacionales de productos congelados y es la segunda pesquería más relevante del Perú.

La actividad involucra a más de 3.000 embarcaciones artesanales y sostiene a más de 30.000 personas en toda la cadena productiva.

Además, la pota, el segundo recurso hidrobiológico más importante del país -detrás de la anchoveta-, aporta proteínas y ácidos grasos Omega-3, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la salud pública.

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