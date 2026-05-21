Día Nacional de la MYPE: más de 3.500 pequeñas empresas sostienen servicios clave para la pesca peruana, ¿Cuántos millones mueven?

El fortalecimiento de las MYPE proveedoras permite cerrar brechas de gestión, liquidez y capacidades en la industria pesquera peruana, según TASA.

En el Perú, la competitividad del sector pesquero no depende únicamente de las embarcaciones ni de las plantas de procesamiento.

Detrás de toda la operación existe una extensa red de micro y pequeñas empresas (MYPE) que sostienen servicios críticos para el funcionamiento del sector.

Actualmente, más de 3.500 MYPE participan en distintas etapas de la cadena pesquera, brindando servicios especializados que resultan fundamentales para mantener la continuidad operativa en puertos, plantas y centros de distribución.

Servicios indispensables para la cadena pesquera

De acuerdo con un análisis de TASA, estas empresas se encargan de actividades como mantenimiento industrial, soporte mecánico, logística, transporte, almacenamiento y limpieza industrial.

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Su labor permite que las operaciones pesqueras continúen de forma eficiente, asegurando que cada eslabón de la cadena cumpla con los estándares requeridos tanto en territorio nacional como en mercados internacionales.

TASA reportó una colaboración con más de 1.600 proveedores en 2025, de los cuales el 48,9% son micro, pequeñas y medianas empresas.

El mantenimiento industrial y el soporte mecánico son esenciales para que las embarcaciones, maquinarias y equipos funcionen correctamente durante toda la temporada de pesca.

Las MYPE de logística, transporte y almacenamiento, a su vez, permiten el traslado eficaz de insumos y productos, además de asegurar que la cadena de frío y las condiciones de conservación se mantengan en óptimo estado.

La limpieza industrial también juega un papel clave en la operación diaria, garantizando condiciones sanitarias y operativas adecuadas en cada etapa del proceso.

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Impacto económico y generación de empleo

Durante una temporada de pesca, las MYPE movilizan alrededor de S/2.600 millones y están vinculadas a cerca de 250.000 empleos directos e indirectos en el país.

Esta dinámica no solo fortalece la actividad pesquera, sino que también dinamiza economías locales en distintas regiones costeras.

El 99,2% de las unidades económicas formales en Perú son MYPE, responsables de más de 10 millones de empleos y el 20,6% del PBI nacional.

A nivel nacional, las MYPE representan el 99,2% de las unidades económicas formales y generan más de 10 millones de puestos de trabajo, aportando además el 20,6% del PBI.

El fortalecimiento de estas empresas resulta crucial para el desarrollo económico y el empleo a nivel regional.

Su presencia permite la integración de comunidades costeras a la cadena de valor, promoviendo la especialización y la generación de oportunidades laborales.

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Proveedores fortalecidos, cadena más competitiva

La exigencia de mayores estándares de trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia operativa ha llevado a que el fortalecimiento de proveedores sea cada vez más relevante para industrias exportadoras como la pesca.

Cerrar brechas en gestión empresarial, liquidez, seguridad y capacidades operativas resulta clave para mejorar la resiliencia y competitividad del sector.

Una alianza de TASA con una entidad financiera permitirá que más de 1.500 proveedores accedan a financiamiento preferencial a través de factoring sostenible.

Empresas del sector han implementado programas orientados al desarrollo de proveedores. Desde 2024, se busca fortalecer capacidades de gestión, habilidades digitales y prevención entre las empresas proveedoras.

Solo en 2025, Crecemos Juntos de TASA trabajó con más de 1.600 proveedores de bienes y servicios, de los cuales el 48.9% correspondió a micro, pequeñas y medianas empresas. El programa también contribuyó a una reducción de 53% en el índice de accidentabilidad entre los participantes.

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Acceso a financiamiento y profesionalización

A estas iniciativas se suma un programa de factoring sostenible, desarrollado en alianza con una entidad financiera, que permitirá a más de 1,500 proveedores acceder a financiamiento en condiciones preferenciales mediante el adelanto del cobro de facturas.

Estas herramientas buscan acompañar a las MYPE en su profesionalización y capacidad para responder a estándares cada vez más exigentes, consolidando su rol en la sostenibilidad y competitividad de la pesca peruana.