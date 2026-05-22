Conciertos de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Soda Stereo se presenta en Lima con tres fechas: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo en Arena 1.

Soda Stereo ofrecerá tres conciertos en Lima este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo en Arena 1, en la Costa Verde de San Miguel, con su gira 'Ecos: Gracias Totales’, una propuesta que rinde homenaje al legado del trío argentino y convoca a miles de fans en una de las semanas más intensas del calendario musical en la capital.

Las dos primeras fechas lograron sold out y, ante la demanda, se anunció una tercera presentación, la última en Lima. Con ello, la organización alista un despliegue de seguridad, control de accesos y movilidad, considerando que el recinto tiene ingresos limitados y que el tráfico en la Costa Verde suele incrementarse durante eventos masivos.

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Horarios oficiales: a qué hora abren puertas y a qué hora empieza el show

Para las tres fechas, la dinámica será la misma:

Apertura de puertas: 5:00 p. m.

Inicio del concierto: 9:00 p. m.

La recomendación es llegar con anticipación para evitar demoras en el ingreso y pasar sin contratiempos los controles de seguridad.

Horarios de puertas de ingreso a los conciertos de Soda Stereo en la Costa Verde.

Accesos a Arena 1: rutas peatonales y llegada en auto

El acceso a Arena 1 puede hacerse de dos maneras: a pie por los puentes de la Costa Verde o en vehículo bajando directamente por la vía.

Acceso peatonal (recomendado si vas en transporte público):

Bajada del puente peatonal del Parque Belén (Av. La Paz, cerca de Universitaria), señalada como la vía más cercana al recinto.

Otras opciones de ingreso a pie incluyen la bajada por Media Luna y el entorno del Parque John Lennon (según orientación habitual para eventos en la zona).

La organización recuerda que por el cruce de La Paz con Miramar circulan múltiples rutas de transporte público desde distintos puntos de Lima y Callao, lo que facilita el traslado en horas previas al show.

Acceso en auto:

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Bajar por la Costa Verde e ingresar a la zona del recinto.

El estacionamiento se ubica delante del Arena 1, por lo que se recomienda considerar tiempo extra por la congestión vehicular, sobre todo entre las 18:00 y las 20:30.

Vías de accesos para el concierto de Soda Stereo la Costa Verde.

Buses gratuitos al finalizar el concierto: destinos confirmados

Para facilitar el retorno del público, la productora One Entertainment anunció que contará con hasta 15 buses gratuitos que saldrán desde Arena 1 minutos después de la finalización de cada show.

Los buses irán hacia:

San Juan de Lurigancho

Santa Anita

Surco (Bolichera)

La recomendación es ubicar con anticipación el punto de partida dentro del perímetro del evento y confirmar, en el momento, la ruta operativa de cada unidad.

Recomendaciones para ingresar sin problemas

Para evitar incidentes y acelerar el ingreso, la organización compartió recomendaciones clave:

Llega temprano : los accesos son limitados y las filas crecen rápido.

Ve en transporte público si puedes : suele ser más práctico para entrar y salir de la Costa Verde.

Mochilas, sí; pero revisadas : si llevas mochila, pasará control al ingreso.

Lleva solo lo esencial : evita objetos de valor.

DNI a la mano : puede ser requerido ante cualquier eventualidad.

Descarga tus entradas digitales con anticipación y, si prefieres, lleva una copia impresa para contingencias.

Recomendaciones para el ingreso a los conciertos de Soda Stereo en la Costa Verde.

Normas del evento: qué está prohibido llevar

La lista de restricciones es estricta y se aplicará en los controles:

Prohibido ingresar con cigarrillos, encendedores y vapes.

No se permite el ingreso en estado de ebriedad.

Todo niño ingresa con su boleto.

Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable.

Evita la reventa: la organización no se responsabiliza por entradas falsas o compradas fuera de canales oficiales.

Además, se advierte que todo objeto decomisado será destruido, por lo que conviene revisar bolsillos y pertenencias antes de llegar al control.

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Normas para el ingreso a los conciertos de Soda Stereo en la Costa Verde.

Lo que se vive en ‘Ecos: Gracias Totales’: un show pensado como homenaje

La gira Ecos: Gracias Totales apuesta por una experiencia inmersiva con música en vivo, audiovisuales de alta tecnología y un repaso por clásicos como “De música ligera”, “Persiana americana”, “En la ciudad de la furia” y “Trátame suavemente”. La promesa es clara: un tributo que recorre etapas, sonidos y memoria colectiva de una banda que marcó al rock latinoamericano.

Con tres fechas confirmadas, puertas desde las 5:00 p. m. y show a las 9:00 p. m., la clave para disfrutar el concierto sin estrés será organizar tu llegada, respetar las normas y coordinar tu salida con anticipación.