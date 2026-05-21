T’aqrachullo en Cusco: atracciones, cómo llegar, costos y qué necesitas para visitarla

Un templo inca mencionado por antiguos cronistas ha sido restaurado y puesto en valor en las alturas de Espinar. Tajrachullo, con su increíble arquitectura y hallazgos de oro, revela su importancia como centro religioso y administrativo del Tahuantinsuyo | Latina TV

T’aqrachullo, la ciudadela inca ubicada en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, en la región Cusco, se convirtió en uno de los destinos arqueológicos más prometedores del sur del Perú tras su habilitación turística oficial en diciembre de 2024. Con más de 300 estructuras restauradas, vistas excepcionales al cañón del Apurímac y un entorno altoandino dentro del Área de Conservación Regional Tres Cañones, el sitio ofrece una experiencia que combina patrimonio, naturaleza y silencio, lejos del turismo masivo.

Las impresionantes ruinas de la ciudadela inca de Taqrachullo, un santuario arqueológico en Cusco, se muestran entre formaciones rocosas y vegetación exuberante bajo un cielo parcialmente nublado.

Qué ver en T’aqrachullo: las atracciones principales

El recorrido por T’aqrachullo abarca varios sectores con funciones distintas, lo que permite entender la complejidad de este asentamiento prehispánico.

PUBLICIDAD

El mirador y los Tres Cañones. Desde el punto más alto del conjunto se obtiene una vista panorámica del cañón de Virginniyoc, el río Apurímac y la quebrada de Totorani. Es uno de los momentos más impactantes del recorrido y uno de los pocos lugares desde donde puede apreciarse la magnitud del paisaje altoandino de Espinar.

El Camino Inca (Qhapaq Ñan). Un tramo del sistema vial andino atraviesa el conjunto por su lado oeste. Este sendero conectaba T’aqrachullo con los Tres Cañones y se dirigía hacia Arequipa y el Collasuyo, lo que evidencia la importancia estratégica del sitio dentro de la red de comunicaciones del Imperio Inca.

PUBLICIDAD

Las chullpas y estructuras funerarias. Las torres funerarias de planta circular y cuadrangular son parte fundamental del valor arqueológico del sitio. Su presencia refuerza el peso ceremonial y simbólico de T’aqrachullo más allá de su función habitacional.

La Kallanka. Estructura rectangular ubicada en la parte baja del sitio, vinculada al eje del Qhapaq Ñan. Se interpreta como un espacio comunal o de descanso asociado al tránsito de personas dentro del asentamiento.

PUBLICIDAD

Yuractorriyoc o Espejos de Agua. Sector que alberga pozos de agua ceremoniales tallados en la roca, utilizados tanto para almacenar agua como para observaciones astronómicas, junto con enterramientos y un monolito de estilo Qolla empleado en rituales.

Las viviendas y corrales. Distribuidas por todo el sitio, las estructuras habitacionales de formas circulares y rectangulares conservan elementos como fogones, tianas y batanes. Los corrales, de aproximadamente 28 metros de largo y 18 de ancho, estaban destinados a resguardar camélidos.

PUBLICIDAD

Pukara Qèpa. Sector en la parte alta del conjunto con recintos funerarios y estructuras asociadas a ocupaciones Wari e Inca, que muestra la superposición de momentos culturales en un mismo espacio.

Cómo llegar a T’aqrachullo

Desde Cusco: el trayecto a T’aqrachullo cubre 244 km y toma aproximadamente 5 horas por la carretera Cusco-Espinar. Al llegar a Yauri, se toma una trocha afirmada hacia Suyckutambo (45 minutos adicionales). Desde allí, el camino continúa por trocha hasta el kilómetro 29, donde se encuentra el puente Totorani, punto de entrada al sitio arqueológico.

PUBLICIDAD

Desde Arequipa: por la ruta PE-34A hasta Juliaca, con desvío en Patahuasi hacia el Colca, pasando por Chivay, Callalli y Sibayo hasta Suyckutambo.

Desde Puno: por la ruta PE-34A pasando por Juliaca, Santa Lucía, Lagunillas, Imata, Negromayo, Héctor Tejada, Yauri y Suyckutambo.

PUBLICIDAD

Desde Apurímac: por la ruta PE-3Sw desde Chalhuahuacho hasta el Abra Acopunco, continuando por Santo Tomás, Velille y Coporaque hasta Suyckutambo.

Horarios, entrada y clima

T’aqrachullo opera con un horario referencial de 08:00 a 16:00 horas y el ingreso es libre, según la ficha turística disponible. Se recomienda confirmar este dato antes del viaje con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco o el municipio de Suyckutambo, ya que las condiciones pueden variar según la temporada.

PUBLICIDAD

El clima es frío y seco, típico de la puna, con temperaturas promedio de entre 7,2 °C y 8,6 °C. La mejor época para visitar es entre abril y noviembre, cuando los cielos están despejados y las lluvias son mínimas. En julio y agosto se registran heladas y vientos fuertes, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo adicional.

Qué llevar para la visita

Mochila cómoda con buen soporte lumbar.

Casaca o cortavientos impermeable.

Guantes ligeros y gruesos para cambios de temperatura.

Protector solar y lentes con protección UV.

Botiquín básico con medicamentos para el mal de altura.

Agua y snacks energéticos como fruta deshidratada.

Bastones de trekking para mayor estabilidad en el terreno irregular.

Calzado de trekking ya adaptado al pie.

Teléfono con batería completa y cargador portátil.

Turismo de bienestar posiciona a Perú como destino clave para viajes de salud y conexión natural. (Foto: Agencia Andina)

Sitios arqueológicos cercanos

Quienes dispongan de más tiempo pueden complementar la visita con Maukallaqta, Muyuqhawa —declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2024—, Ayapukara y Paris Pukara, todos en la provincia de Espinar, además de la Garganta del Diablo (Laqoyoq), una formación natural de gran dramatismo escénico dentro del entorno de los Tres Cañones.

PUBLICIDAD