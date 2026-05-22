Xiomy Kanashiro revela planes de tener un bebé con Jefferson Farfán y confirma planes a futuro: “Ya se ha conversado”

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán demuestran que su relación es bastante estable.

La modelo Xiomy Kanashiro sorprendió al confirmar que mantiene conversaciones serias sobre la posibilidad de formar una familia junto al exfutbolista Jefferson Farfán. Según relató en una entrevista con la periodista Verónica Linares, ambos han discutido la opción de tener hijos en el futuro y coinciden en el deseo de ampliar su núcleo familiar, aunque por ahora priorizan sus proyectos individuales.

Durante la charla, Kanashiro afirmó que la decisión de convertirse en madre no forma parte de sus planes inmediatos. “Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante. Sin embargo, ahorita, este año, no está en nuestros planes”, sostuvo la influencer.

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La posibilidad de que la pareja tenga un hijo adquirió relevancia pública porque Farfán reveló en el pasado haberse sometido a una vasectomía. Al respecto, Kanashiro explicó: “Él me dijo que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado algo para cuando tenga otra pareja por si quería tener su hijo”. Dicha reserva permitiría que el exfutbolista vuelva a convertirse en padre si así lo decide junto a su actual pareja.

El deseo de Jefferson Farfán de volver a ser padre también fue confirmado por la modelo. “Él también quiere quizá más adelante tener un hijito más y yo también obviamente, pero mucho más adelante... ya se ha conversado, pero mucho más adelante”, manifestó Kanashiro durante la entrevista.

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Xiomy Kanashiro confesó en América Hoy que espera el anillo de compromiso de Jefferson Farfán, generando expectativa entre sus seguidores.

Un año de relación

El vínculo entre Kanashiro y Farfán se consolidó en febrero de 2025, cuando oficializaron su relación tras meses de rumores sobre su cercanía. El futbolista y la influencer sellaron su compromiso el 14 de febrero, fecha en la que el exjugador sorprendió a la modelo con un anillo simbólico durante una celebración privada.

Recientemente, Farfán publicó en sus redes sociales imágenes de un viaje a Colombia, acompañadas por un mensaje dedicado a Kanashiro. “Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi china. Te amo”, escribió el exfutbolista.

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La posibilidad de una futura maternidad para Kanashiro se vincula con el hecho de que ambos priorizan sus carreras y proyectos personales. La modelo enfatizó que no descarta la idea de tener un hijo, pero resaltó la importancia de esperar el momento adecuado.

Por ahora, la relación entre la modelo y el exfutbolista marcha en una etapa de consolidación, con la maternidad y paternidad como aspiraciones a mediano o largo plazo.

Xiomy Kanashiro, en una entrevista y junto a Jefferson Farfán en un momento de afecto, reveló la importante advertencia que le hizo al exfutbolista antes de comenzar su relación. (YouTube / Instagram)

Nunca imaginó una relación con Jefferson Farfán

En otro momento de la entrevista, Xiomy Kanashiro compartió detalles inéditos sobre el inicio de su relación con Jefferson Farfán y sorprendió al revelar que, en un principio, solo lo veía como amigo. La influencer confesó que nunca imaginó que terminarían como pareja. “En algún momento dije: ‘Yo con Jefferson no, somos amigos, jamás en la vida’”, relató Kanashiro sobre sus primeras impresiones del exfutbolista.

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La empresaria explicó que, pese a tener amistades en común, su familia no tenía un vínculo cercano con Farfán. “No lo conocía, tenían amigos en común, pero no lo conocían”, señaló. Con el tiempo, las salidas a discotecas y fiestas permitieron que ambos se conocieran mejor. “Frecuentábamos discotecas, salíamos a bailar, yo me divertía la verdad, pero llegó el momento en que él habla conmigo”, recordó.

El giro llegó cuando el exjugador decidió expresar sus sentimientos y propuso dar un paso adelante en la relación. Kanashiro reconoció que antes de formalizar ya habían compartido besos en reuniones, pero ambos mantenían claro que eran solteros y disfrutaban el momento sin expectativas de pareja.

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Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán juntos, mientras ella revela haber gastado más de tres mil dólares en regalos para el futbolista.