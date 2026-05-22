Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’.

Universitario de Deportes confirmó la incorporación de Ingrid Herrada para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. El club oficializó su llegada a través de sus redes sociales. La armadora de la selección peruana se sumará al equipo para el próximo campeonato.

El equipo ‘merengue’ publicó un video en el que Herrada aparece junto a su contrato. “Ingrid se puso la crema“, escribió como descripción. Posteriormente, la deportista dirige un saludo a la afición: “Hola, ‘pumas’”. La presentación concluyó con un mensaje de bienvenida por parte de la ‘U’.

La armadora de la selección peruana defenderá los colores del club 'crema' durante las siguientes dos temporadas. Créditos: Universitario / X.

Después, Universitario compartió una imagen de Ingrid Herrada para oficializar su incorporación. En el mensaje se destacó su experiencia internacional y su rol como refuerzo para la temporada: “Bienvenida a las pumas. Ingrid Herrada, armadora nacional con experiencia en el extranjero, llega a reforzar a la crema esta temporada. ¡A demostrar tu Garra, Ingrid!”

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El club publicó más detalles en su sitio web sobre la llegada de Ingrid Herrada. “La armadora peruana de 31 años llega procedente de Olva Latino, club donde fue una de las piezas más importantes durante la última campaña. Logró destacar por su liderazgo, experiencia y capacidad de conducción dentro del campo. Su rendimiento también le permitió volver a ser considerada en los entrenamientos de la selección peruana de vóley”.

En el comunicado, Universitario subrayó la trayectoria de Herrada en la Liga Peruana de Vóley: “Herrada cuenta con una amplia trayectoria en el voleibol nacional, defendiendo camisetas históricas como las de Club Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Universidad San Martín y Regatas Lima”.

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Además, la institución remarcó su paso por el extranjero: “La nueva jugadora crema llega tras una importante etapa internacional en la Superliga 2 de España, donde permaneció durante tres temporadas, sumando experiencia y crecimiento profesional en el vóley europeo antes de retornar al Perú”.

Ingrid Herrada firmó contrato con Universitario por las próximas dos temporadas. Esto responde a una disposición de la Liga Peruana de Vóley, que establece que los acuerdos con jugadoras nacionales deben tener una duración mínima de dos años para resguardar los derechos de las deportistas.

Ingrid Herrada posó con la camiseta de Universitario en el estadio Monumental.

Este es el plantel de Universitario para Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ingrid Herrada se convierte en la segunda incorporación confirmada por Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La primera fue Sarah Evaristo, quien regresó al equipo luego de una temporada para ocupar el puesto dejado por Mara Leao, la cual no seguirá en esta edición.

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Herrada disputará el puesto de armadora con Lucía Magallanes, tras el retiro de Zaira Manzo. Magallanes renovó recientemente su vínculo con el club, al igual que las foráneas Maluh Oliveira y Cat Flood. Por ahora, no se ha confirmado si Seleisa Elisaia seguirá como tercera armadora, debido a que ocupa una plaza de extranjera.

A las salidas de Manzo y Leao se suman las de Coraima Gómez, Maria Paula Rodríguez, Angélica Malinverno —quien también anunció su retiro del vóley— y Alexandra Machado. Esta última fue presentada como refuerzo por la Universidad San Martín el mismo día en que se oficializó la llegada de Ingrid Herrada a Universitario.

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Alexandra Machado fue presentada por Universidad San Martín tras dejar Universitario.

Por ahora, la conformación de la plantilla de Universitario de Deportes se mantiene de esta forma y continuará bajo la conducción de Paco Hervás. El técnico español renovó su contrato y permanecerá al frente del equipo, que intentará mejorar el tercer lugar obtenido en la campaña anterior.