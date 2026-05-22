Perú Deportes

Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’

La jugadora de 31 años competirá por el puesto con Lucía Magallanes en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Guardar
Google icon
Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’.
Ingrid Herrada, armadora de la selección peruana, fichó por Universitario: así va quedando el nuevo plantel de las ‘pumas’.

Universitario de Deportes confirmó la incorporación de Ingrid Herrada para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. El club oficializó su llegada a través de sus redes sociales. La armadora de la selección peruana se sumará al equipo para el próximo campeonato.

El equipo ‘merengue’ publicó un video en el que Herrada aparece junto a su contrato. “Ingrid se puso la crema“, escribió como descripción. Posteriormente, la deportista dirige un saludo a la afición: “Hola, ‘pumas’”. La presentación concluyó con un mensaje de bienvenida por parte de la ‘U’.

La armadora de la selección peruana defenderá los colores del club 'crema' durante las siguientes dos temporadas. Créditos: Universitario / X.

Después, Universitario compartió una imagen de Ingrid Herrada para oficializar su incorporación. En el mensaje se destacó su experiencia internacional y su rol como refuerzo para la temporada: “Bienvenida a las pumas. Ingrid Herrada, armadora nacional con experiencia en el extranjero, llega a reforzar a la crema esta temporada. ¡A demostrar tu Garra, Ingrid!”

PUBLICIDAD

El club publicó más detalles en su sitio web sobre la llegada de Ingrid Herrada. “La armadora peruana de 31 años llega procedente de Olva Latino, club donde fue una de las piezas más importantes durante la última campaña. Logró destacar por su liderazgo, experiencia y capacidad de conducción dentro del campo. Su rendimiento también le permitió volver a ser considerada en los entrenamientos de la selección peruana de vóley”.

En el comunicado, Universitario subrayó la trayectoria de Herrada en la Liga Peruana de Vóley: “Herrada cuenta con una amplia trayectoria en el voleibol nacional, defendiendo camisetas históricas como las de Club Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano, Universidad San Martín y Regatas Lima”.

PUBLICIDAD

Además, la institución remarcó su paso por el extranjero: “La nueva jugadora crema llega tras una importante etapa internacional en la Superliga 2 de España, donde permaneció durante tres temporadas, sumando experiencia y crecimiento profesional en el vóley europeo antes de retornar al Perú”.

Ingrid Herrada firmó contrato con Universitario por las próximas dos temporadas. Esto responde a una disposición de la Liga Peruana de Vóley, que establece que los acuerdos con jugadoras nacionales deben tener una duración mínima de dos años para resguardar los derechos de las deportistas.

Ingrid Herrada posó con la camiseta de Universitario en el estadio Monumental.
Ingrid Herrada posó con la camiseta de Universitario en el estadio Monumental.

Este es el plantel de Universitario para Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ingrid Herrada se convierte en la segunda incorporación confirmada por Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La primera fue Sarah Evaristo, quien regresó al equipo luego de una temporada para ocupar el puesto dejado por Mara Leao, la cual no seguirá en esta edición.

Herrada disputará el puesto de armadora con Lucía Magallanes, tras el retiro de Zaira Manzo. Magallanes renovó recientemente su vínculo con el club, al igual que las foráneas Maluh Oliveira y Cat Flood. Por ahora, no se ha confirmado si Seleisa Elisaia seguirá como tercera armadora, debido a que ocupa una plaza de extranjera.

A las salidas de Manzo y Leao se suman las de Coraima Gómez, Maria Paula Rodríguez, Angélica Malinverno —quien también anunció su retiro del vóley— y Alexandra Machado. Esta última fue presentada como refuerzo por la Universidad San Martín el mismo día en que se oficializó la llegada de Ingrid Herrada a Universitario.

Alexandra Machado fue presentada por Universidad San Martín tras dejar Universitario.
Alexandra Machado fue presentada por Universidad San Martín tras dejar Universitario.

Por ahora, la conformación de la plantilla de Universitario de Deportes se mantiene de esta forma y continuará bajo la conducción de Paco Hervás. El técnico español renovó su contrato y permanecerá al frente del equipo, que intentará mejorar el tercer lugar obtenido en la campaña anterior.

Temas Relacionados

Ingrid HerradaUniversitario vóleyLiga Peruana de vóleySelección peruana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

El peruano Ignacio Buse jugará la final del Bitpanda Hamburg Open ante el norteamericano Tommy Paul este sábado en el Rothenbaum. El partido se disputará al mejor de tres sets, con tie-break en todos los parciales si se llega a 6-6, y definirá el primer título ATP de Buse

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en las semifinales del Bitpanda Hamburg Open y se convirtió en el primer tenista peruano en llegar a una final de ATP 500 desde que Luis Horna lo hiciera en 2007. El limeño de 22 años llegó al título desde la fase clasificatoria, eliminando en el camino al campeón defensor Flavio Cobolli, al checo Jakub Menšík y al francés Ugo Humbert

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

La Conmebol dio a conocer la fecha donde 16 equipos conocerán a sus rivales en la segunda fase del torneo internacional. Los ‘cremas’ y ‘cerveceros’ se juegan su pase en la fecha 5. Conoce todos los detalles

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

El tenista peruano Ignacio Buse venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4 en las semifinales del Bitpanda Hamburg Open y se convirtió en el primer peruano en acceder a una final de ATP 500. “No puedo describir lo que siento en este momento”, declaró tras el partido

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo

El tenista peruano luchará por coronarse campeón de la competencia tras vencer de manera contundente al estadounidense Aleksandar Kovacevic en semifinales

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

Médico de EsSalud admite “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: PJ decidirá si ratifica la decisión que archivó el Caso Cócteles por fallo del TC

Roberto Sánchez anuncia al equipo técnico que participará en el debate de este domingo 24: ¿Quiénes son?

“Ni caprichoso ni de hartazgo”: Marisol Pérez Tello reafirma voto viciado y dice no confiar en Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Hoy concierto de Soda Stereo en Lima: accesos, horarios y recomendaciones para ingresar a sus shows

Luciana Fuster impactó en casting presencial para ser un ángel de Victoria’s Secret: “Un paso más cerca”

Expareja de Adolfo Aguilar le exige que pague una deuda de S/10.000 tras su regreso a la TV en La Granja VIP

Laura Huarcayo niega romance con Carlos Alcántara luego del ampay en concierto de Ed Sheeran: “Tenemos una amistad de 23 años”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul: día, hora y canal TV de la final del ATP 500 de Hamburgo

La semana más espacial de Ignacio Buse: Así fue su camino para llegar a la final del ATP 500 Hamburgo

Sorteo de octavos de final de Copa Libertadores 2026: día, hora y canal TV del evento donde Universitario y Sporting Cristal luchan por clasificación

Ignacio Buse a la final del ATP 500 de Hamburgo: “Es la semana más especial de mi vida”

Ignacio Buse y el millonario monto que recibirá si gana la final de la ATP 500 de Hamburgo