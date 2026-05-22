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Dirigente de Los Chankas señaló que Alianza Lima prohibió ingreso de su hinchada a partido decisivo: “Se asustaron”

Zoe Ganoza, director deportivo del club de Andahuaylas, adelantó que no dejarán ingresar a los hinchas ‘blanquiazules’ en Andahuaylas

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El director deportivo del cuadro de Andahuaylas señaló que no permitieron el ingreso de su hinchada a Matute. Créditos: Jax Latin Media / X.

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas, que definirá al ganador del Torneo Apertura 2026, comenzó a generar repercusiones fuera de la cancha. Zoe Ganoza, director deportivo del equipo de Andahuaylas, indicó que el club blanquiazul no habilitó la venta de entradas para la hinchada visitante.

En conversación con Jax Latin Media, Ganoza anticipó que tampoco permitirán el ingreso de los fanáticos de Alianza cuando se juegue el encuentro del Torneo Clausura en Andahuaylas, como respuesta a la decisión adoptada por su rival.

“Saben que es un partido, más que todo una final. No nos dieron acceso a nuestra hinchada, no pusieron a la venta las entradas para la hinchada de visita ni nada. Ese es el tema que ellos están viviendo. Nosotros igual, cuando ellos tengan que ir a Andahuaylas, pasará lo mismo”, señaló.

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El dirigente de Los Chankas descartó que la ausencia de entradas para los seguidores visitantes se deba a una posible falta de público para llenar la tribuna del estadio Alejandro Villanueva. Afirmó que el club cuenta con una importante base de aficionados en Lima y consideró que la decisión responde a una cuestión de temor por parte de Alianza.

“Saben que acá en Lima hay mucha hinchada de Chankas. Como vieron, el año pasado un partido en el Nacional llenaron casi oriente. Creo que por ahí los de Alianza se asustaron por el tema de que si accedían al equipo visitante lo iba a llenar y quizás hacer bulla. Por eso restringieron y no dieron nada de eso. Ellos ya se están jugando su partido antes de. Este fútbol todo da vueltas, ellos van a ir a Andahuaylas y vamos a ver qué pasa”, declaró.

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Ganoza también remarcó que Los Chankas llegan a este encuentro decisivo sin presión, a diferencia de su rival, que buscará el triunfo para consagrarse en la fecha 16 del torneo. “Nosotros llegamos humildemente, tranquilos, sencillos, sin presión a nada. Ellos son los que tienen presión más que nosotros y nosotros a salir a hacer lo que sabemos: jugar fútbol”.

Dirigente de Los Chankas reveló que Alianza Lima prohibió ingreso de su hinchada a partido decisivo y afirmó que se asustaron.
Dirigente de Los Chankas reveló que Alianza Lima prohibió ingreso de su hinchada a partido decisivo y afirmó que se asustaron.

La polémica por el árbitro Michael Espinoza

Zoe Ganoza también se refirió a la designación de Michael Espinoza como árbitro para el partido entre Los Chankas y Alianza Lima. “Hace días hicimos ese comunicado porque queremos que sea justo. Se pidió un árbitro FIFA, pero no sabíamos que iba a ser Michael Espinoza. Ya está, si no hay cambios que se puedan hacer, ya está previsto todo”, expresó.

Ganoza agregó que el equipo ha tenido situaciones desfavorables con el arbitraje durante el campeonato, aunque afirmó que ese tema queda al margen y el objetivo es enfocarse en el partido en Matute.

“No me gusta hablar ni bien ni mal de los árbitros. Por ahí tuvimos algunos encuentros que no fueron justos con nosotros, pero ya está. Nosotros hay que salir a jugar el partido de mañana, que es una final. Hay que hacer un buen espectáculo para todos”, concluyó.

Los Chankas – Michael Espinoza – Alianza Lima - Liga 1 – Conar – Perú – deportes – 21 mayo
El club andahuaylino pidió cambios en la conducción arbitral del duelo ante Alianza Lima y reclamó un sistema VAR encabezado por jueces con acreditación FIFA vigente. (CONAR)

Programación del Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán este sábado 22 de mayo a las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva, que estará colmado únicamente por público local.

El encuentro será transmitido por L1 Max y la plataforma Liga 1 Play. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro a través de su sitio web.

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