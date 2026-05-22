Perú

Incendio de grandes proporciones en Ate moviliza a más de diez unidades de bomberos

Una densa columna de humo negro y explosiones alertaron este viernes a vecinos y autoridades en Ate, donde un incendio en un almacén industrial obligó a la intervención urgente de más de una decena de unidades de bomberos ante el riesgo de propagación hacia una estación de servicios y comercios cercanos

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Un incendio de grandes proporciones se registró este viernes en la urbanización Santa Marta, en Ate, Lima, provocando la movilización de al menos quince unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El siniestro se desató alrededor de las 12:22 en un almacén ubicado en la calle San Carlos, en una zona industrial cercana a la estación de servicios Santa Marta y a un grifo, situación que generó alarma entre los vecinos y autoridades.

Las llamas alcanzaron alturas superiores a los cinco pisos, lo que dificultó las labores de control por parte de los bomberos. Los televidentes y residentes informaron, citados por el mismo medio, que el incendio se produjo en un almacén donde, presuntamente, se almacenan productos plásticos y papel, lo que explicaría la densa columna de humo negro que se extendió por la zona. “Se ve enorme el incendio, incluso a cinco cuadras de distancia”, relató un vecino.

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La proximidad del fuego a una estación de servicios y a un colegio cercano aumentó la preocupación por una posible propagación o explosión. Testigos mencionaron que se escucharon explosiones y que en la zona existen almacenes de madera y buses.

Incendio de grandes proporciones en Ate moviliza a más de diez unidades de bomberos
Incendio de grandes proporciones en Ate moviliza a más de diez unidades de bomberos

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó a través de su página oficial que quince unidades fueron desplegadas para controlar las llamas y reducir los riesgos a las instalaciones adyacentes. Las autoridades locales y equipos de prensa permanecen en el lugar monitoreando la situación, mientras se espera información oficial sobre posibles afectados y las causas del siniestro.

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