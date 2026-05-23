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Intenso tráfico en la carretera Central persiste desde hace horas: Vehículos inmóviles cerca a Huachipa

Obras y desvíos viales complican la situación sin presencia visible de autoridades en la zona. Caos obligó a peatones a caminar varios kilómetros

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Reportan intenso tráfico en la carretera Central a la altura de Huachipa. Canal N

La carretera Central, a la altura de Huachipa, registra una intensa congestión vehicular, según reportes de conductores atrapados en la autopista. Autos, camionetas y camiones permanecen inmóviles en ambos sentidos, sin posibilidad de avanzar o retroceder, lo que afecta gravemente la circulación en este importante acceso a Lima.

La congestión comenzó en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 p.m. y persiste sin que se observe una pronta solución. Ya se inició el contacto con las autoridades correspondientes para liberar la vía y esclarecer las causas de este embotellamiento, sin embargo, no se observa una pronta solución. Mientras tanto, el malestar se apodera de conductores y pasajeros.

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No se descarta que el origen del tráfico esté relacionado con obras viales cercanas, como la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón, o algún accidente automovilístico en la zona, ya que en ocasiones anteriores se registraron problemas similares. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Muchos pasajeros optaron por bajar de los buses o taxis y caminar largas distancias para intentar llegar a su destino, otros permanecían atrapados en sus vehículos sin información clara sobre el motivo de la congestión.

Vecinos de la avenida Carapongo y Lurigancho-Chosica señalaron que el cierre de tramos como Las Torres y Huachipa agudizó el tráfico, que ya suele ser complicado en esa zona.

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La falta de señalización y la ausencia de agentes de tránsito contribuyeron a la incertidumbre. Algunos conductores, intentando sortear la congestión, comenzaron a invadir veredas o utilizar rutas prohibidas, generando riesgos tanto para peatones como para otros automovilistas.

Reportan intenso tráfico en la carretera Central a la altura de Huachipa.
Reportan intenso tráfico en la carretera Central a la altura de Huachipa.

Tránsito en la carretera Central

Desde el 21 de mayo, se implementaron nuevos planes de desvíos en avenidas clave como Ramiro Prialé, Las Torres, Circunvalación y Carapongo, con la promesa de mejorar el flujo en el futuro. Sin embargo, la ejecución de estos trabajos ha generado cuellos de botella y bloqueos inesperados que tomaron por sorpresa a miles de usuarios.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) había informado previamente sobre el inicio de los proyectos y recomendó a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

A pesar de las advertencias, la magnitud del tráfico en Huachipa superó las previsiones, dejando a muchos ciudadanos sin alternativas y generando frustración generalizada. La ausencia de policías y personal municipal en los puntos más críticos agravó el panorama, según coincidieron varios testimonios recogidos en la zona.

Días anteriores, el impacto del tráfico se sintió no solo en la carretera Central, sino también en rutas adyacentes y accesos a la ciudad. Los retrasos afectaron principalmente a trabajadores, estudiantes y comerciantes que dependen de este corredor para sus actividades diarias.

Las autoridades reiteraron la sugerencia de evitar la zona de Huachipa y utilizar desvíos señalizados mientras duren los trabajos. Sin embargo, tienen el pendiente de una mayor coordinación y presencia en el terreno para reducir los riesgos y congestión en la carretera Central, una arteria vital para el transporte de Lima y el centro del país.

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