A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: final por el título del ATP 500 de Hamburgo

A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul: partido final por el título del ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse afrontará el que podría ser el partido más relevante de su carrera, con la posibilidad de obtener su primer título en un ATP 500. Este sábado 23 de mayo, el tenista peruano disputará la final del torneo de Hamburgo ante el estadounidense Tommy Paul.

Horarios del Ignacio Buse vs Tommy Paul

El enfrentamiento está pactado para las 7:30 horas de Perú. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 6:30 horas de México; a las 7:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 8:30 horas de Venezuela, Estados Unidos, Bolivia y Chile; y a las 9:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Ignacio Buse vs Tommy Paul: canal TV de la final

En Perú, la transmisión del Ignacio Buse vs Tommy Paul estará a cargo de ESPN a través de su plataforma de streaming, Disney+. En España, el partido podrá verse en Movistar Plus+ mediante M+ Deportes 2 (canal 64). Para el público internacional, la ATP ofrece la cobertura por streaming en Tennis TV, su plataforma oficial bajo suscripción.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del enfrentamiento entre Ignacio Buse y Tommy Paul en su sitio web, con seguimiento punto a punto, declaraciones, reacciones posteriores al partido y contenido adicional.

El tenista Ignacio Buse comparte su inmensa alegría en la entrevista en cancha tras derrotar a Kovacevic y clasificar a la final del ATP 500 de Hamburgo. Escucha sus reflexiones sobre el partido y este hito en su carrera.

La clasificación de Ignacio Buse a la final

Ignacio Buse ha tenido un recorrido sobresaliente en el ATP 500 de Hamburgo, consolidando su lugar como una de las grandes revelaciones del torneo y del tenis sudamericano. En la primera ronda, el limeño de 22 años eliminó al italiano Flavio Cobolli, número 12 del ranking ATP y vigente campeón del certamen. El partido, disputado el martes 19 de mayo en la Cancha Central del Am Rothenbaum, terminó 6-2 y 7-5 a favor del ‘Colorado’. Esta victoria representó uno de los hitos más destacados de su carrera, confirmando su capacidad para enfrentar y superar a los mejores del circuito profesional.

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En los octavos de final, Buse se midió ante Jakub Menšík y volvió a sorprender por la contundencia de su juego. El peruano impuso condiciones desde el inicio, llevándose el primer set por un categórico 6-0 gracias a su solidez en el fondo de la cancha y su efectividad en los momentos clave. El checo logró una resistencia mayor en el segundo parcial, pero ‘Nacho’ mantuvo el control y cerró el partido con un 6-3. Su rendimiento, sin ceder quiebres de servicio y mostrando madurez en las instancias decisivas, lo consolidó en los cuartos de final como una de las grandes sorpresas del torneo.

Ignacio Buse se encuentra en el top 36 del Live ATP Ranking.

El siguiente obstáculo fue el francés Ugo Humbert en los cuartos de final, en un partido que mostró la resiliencia de Buse ante la adversidad. El peruano comenzó con un nivel alto y se llevó el primer set por 6-3, pero el francés reaccionó en el segundo y revirtió el marcador con un 7-5, forzando un tercer set. En el inicio del último parcial, se adelantó 3-0 y parecía encaminado a la victoria. Sin embargo,el tenista nacional demostró determinación, remontó el marcador y logró colocarse 5-3, para luego cerrar el partido con un sólido servicio y asegurar su pase a las semifinales tras una remontada memorable.

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En semifinales, Ignacio Buse se enfrentó a Aleksandar Kovacevic. El deportista de 22 años mantuvo el ritmo y la confianza, superando a su rival por 6-1 y 6-4. Este triunfo no solo lo llevó a su primera final en un torneo ATP, sino que también marcó un hecho histórico para el tenis local: es el primer representante nacional en alcanzar una final de esta categoría desde 2007, igualando la hazaña de Luis Horna. Su camino en Hamburgo ya es un capítulo inolvidable para el deporte peruano.