Debate presidencial: Este es el posible equipo técnico de Roberto Sánchez para la presentación de este domingo

La segunda vuelta entra en su fase más programática. Este domingo 24 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, una cita en la que cada organización presentará especialistas por tema para exponer propuestas ante el electorado.

Roberto Sánchez afirmó que su equipo técnico ya está listo para la presentación. Aunque los partidos han evitado confirmar listas cerradas, en el entorno de Juntos por el Perú se deslizaron nombres que, de concretarse, conformarían un equipo con perfiles de experiencia pública, academia y gestión sectorial.

El debate se desarrollará en el local del JNE, ubicado en el Jr. Nazca 598, en Jesús María. Según lo informado por Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del organismo, las coordinaciones con ambas fuerzas permitieron consensos para el formato de esta presentación, que tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos.

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El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo será el debate técnico organizado por el JNE

El JNE definió que el intercambio de propuestas se estructurará en seis ejes: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud y juventud y deportes. La regla operativa es clara: cada organización política deberá llevar un experto por tema, y cada especialista podrá estar acompañado por hasta tres asesores.

En ese marco, el debate apunta a comparar capacidades de diseño de políticas públicas y prioridades de gobierno, en un formato con más tiempo para el desarrollo de ideas, de acuerdo con Vilela. La presentación técnica será, además, un termómetro para medir la coherencia entre los diagnósticos de campaña y las propuestas concretas que sostendrán los equipos.

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Los nombres que se mencionan para el equipo de Juntos por el Perú

Entre los nombres que figurarían en la lista de Juntos por el Perú aparece Pedro Francke, economista con trayectoria como consultor y experiencia en organismos internacionales, además de haber sido ministro de Economía y Finanzas. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), casa de estudios donde también ejerció la docencia. Su posible participación lo ubicaría, por perfil, en el eje de economía y generación del empleo.

También se menciona al sociólogo Sinesio López, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con una amplia producción académica e investigación sobre democracia, ciudadanía y sociedad peruana. Su especialidad lo proyecta como un cuadro para discutir reformas institucionales o enfoques de gobernabilidad, con atención en el componente de reforma del Estado.

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Una composición muestra a Roberto Sánchez al centro, rodeado por los rostros de Hernando Cevallos, Pedro Francke y José Domingo Pérez, destacando su presencia en el ámbito político actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el bloque de políticas sociales, se deslizó el nombre de Rosendo Serna, exministro de Educación y docente de profesión, con experiencia en cargos directivos del sector público educativo en niveles regional y nacional. En un debate técnico, su exposición podría concentrarse en infraestructura vinculada a servicios públicos o en enfoques de política pública para juventudes.

En el eje de salud, figura como posible representante Hernando Cevallos, médico, exdecano del Colegio Médico de Piura, excongresista y exministro de Salud. Su perfil combina práctica profesional y gestión pública, con foco en el acceso a servicios y la calidad de la atención sanitaria.

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Otro nombre mencionado es el del diplomático de carrera Manuel Rodríguez Cuadros, con experiencia en representación internacional. De confirmarse su presencia, su aporte podría concentrarse en la mirada de Estado y gestión institucional, particularmente en un eje como reforma del Estado, aunque el formato del JNE se ciñe a los seis temas definidos.

Finalmente, se mencionó al fiscal José Domingo Pérez, quien señaló que agradecía la propuesta y que una eventual incorporación dependería del desenlace electoral.ria, su rol concreto dentro de la presentación no ha sido precisado.

Con los resultados de la primera vuelta ya oficializados, el foco se traslada a la segunda elección presidencial: Keiko Fujimori obtuvo 17,192% de los votos el 12 de abril y Roberto Sánchez alcanzó 12,039%.

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