Perú

Debate presidencial de equipos técnicos: estos son los temas que tocarán este domingo

El encuentro se realizará en la sede institucional del JNE, en jirón Nazca 598, distrito de Jesús María, y tendrá una duración estimada de una hora y 40 minutos

Guardar
Google icon
Escenario de debate presidencial vacío con dos podios, banderas de Perú a los lados y el logo grande del JNE en la pared blanca del fondo.
Cada agrupación presentará un especialista por tema, con posibilidad de sumar hasta tres asesores por experto, según las reglas establecidas para la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial tendrá este domingo 24 de mayo una instancia previa clave: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunirá en su sede a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para discutir propuestas sectoriales y exponer prioridades de gobierno.

Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), afirmó que las coordinaciones sostenidas con ambas organizaciones políticas permitieron cerrar acuerdos sobre el formato del encuentro. El funcionario calificó esas reuniones como “fructíferas” y remarcó que se alcanzaron consensos relevantes sobre dinámica, tiempos y distribución de intervenciones.

El intercambio se realizará en el local institucional del JNE, en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María. Vilela precisó que la duración aproximada será de una hora y 40 minutos. El esquema apunta a ordenar la discusión en bloques para que el público compare enfoques con criterios temáticos y sin dispersión.

PUBLICIDAD

Mano sacando una bolilla blanca de un ánfora transparente llena de bolillas. Al fondo, banderas de Perú y el logo desenfocado del JNE en una mesa de madera.
La discusión se ordenará en seis ejes temáticos: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud, y juventud y deportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis ejes del debate serán: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud y juventud y deportes. Cada tema tendrá representantes específicos de las dos agrupaciones que disputarán la presidencia en la recta final del proceso electoral.

Según lo acordado, cada organización presentará un experto por materia. Ese especialista podrá contar con hasta tres asesores, de acuerdo con las reglas del evento. Vilela sostuvo que este formato dará mayor margen para explicar las propuestas con amplitud, con el fin de detallar medidas, prioridades y alcances, en vez de limitar la exposición a enunciados generales.

PUBLICIDAD

La conducción del encuentro quedará en manos de los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez. Ambos moderarán las intervenciones de acuerdo con el orden establecido, con control de tiempos y con la misión de mantener el intercambio dentro de los ejes definidos para cada segmento de la jornada.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha

El debate presidencial se realizará el 31 de mayo, desde las 20:00, en el Centro de Convenciones de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió cuatro ejes para el intercambio: seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

Pintura en acuarela de Keiko Fujimori sosteniendo un micrófono, junto a Roberto Sánchez con sombrero de ala ancha y gafas, ambos con camisas blancas.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán este domingo 31 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entrevista con JNE Media, Carlos Vilela Del Carpio, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), indicó que la metodología será mixta. Cada candidato contará con un minuto de presentación inicial y luego pasará a un “panel de debates” con exposiciones de tres minutos por tema, en un formato cara a cara.

Cada bloque se abrirá con una pregunta ciudadana vinculada al asunto del segmento. Cada organización política podrá asistir con un equipo de técnicos y comunicadores.

Al cierre, cada postulante tendrá dos minutos para su mensaje final. El evento durará una hora y 40 minutos. Moderarán los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés.

Esta jornada se enmarca en la etapa final del proceso hacia la votación del 7 de junio. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo el 17,192 % en las elecciones presidenciales del 12 de abril, mientras Roberto Sánchez alcanzó el 12,039 %. Con base en esas cifras, el JNE proclamó el domingo los resultados y confirmó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarán a la segunda vuelta.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones Perú 2026Juntos por el PerúFuerza Populardebate presidencialperu-noticias

Más Noticias

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

El tenista peruano disputará su primera definición ATP frente al estadounidense en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

En conferencia de prensa, Alejandro Aramburú aseguró que uno de los objetivos del grupo es que la gente disfrute la música y se mostraron contentos con lo que están logrando

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

El quinteto de HYBE Latin America ya pisó suelo peruano y se prepara para su concierto el próximo 24 de mayo

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

El papa León XIV pepara su llegada al Perú con un pedido de perdón por los crímenes ligados al Sodalicio contra campesinos

El Vaticano encabezará este sábado un acto de reparación simbólica y perdón en Piura ante familias afectadas por crímenes asociados al Sodalicio. El Arzobispado de Lima señaló a Infobae que la ceremonia anticipa “la anunciada visita del pontífice” al país

El papa León XIV pepara su llegada al Perú con un pedido de perdón por los crímenes ligados al Sodalicio contra campesinos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 23 de mayo de 2026

Desde el martes 19, el Perú ha registrado una serie de sismos: el primero, de magnitud 6.1, impactó la región Ica, mientras que este viernes un temblor de 4 grados se reportó en Salaverry, Trujillo, en la región La Libertad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 23 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

Rafael Ruíz se reincorpora a la JNJ: Fue vacado por ocultar sentencia por prevaricato

Segunda vuelta 2026: Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán grabar el conteo de votos a través de sus personeros

Aprueban crear el delito de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad: Hasta 4 años de cárcel

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

Natalie Vértiz habló de sus hijos durante su entrevista con Gigi Hadid en su casting de Victoria’s Secret

Jorge Luna lidera el ranking de los influencers peruanos más influyentes, superando a figuras como Ignacio Baladán y Paloma Fiuza

DEPORTES

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse vs Tommy Paul EN VIVO HOY: punto a punto por la final del ATP 500 Hamburgo

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua HOY: partido por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Se confirmó salida de Ángela Leyva del Besiktas de Turquía: ¿fichará por Alianza Lima la próxima Liga Peruana de Vóley?

Ysabella Sánchez rechazó convocatoria de Antonio Rizola: la nueva baja en la selección peruana de vóley