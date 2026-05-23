Debate presidencial de equipos técnicos: estos son los temas que tocarán este domingo

Cada agrupación presentará un especialista por tema, con posibilidad de sumar hasta tres asesores por experto, según las reglas establecidas para la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta presidencial tendrá este domingo 24 de mayo una instancia previa clave: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reunirá en su sede a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para discutir propuestas sectoriales y exponer prioridades de gobierno.

Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), afirmó que las coordinaciones sostenidas con ambas organizaciones políticas permitieron cerrar acuerdos sobre el formato del encuentro. El funcionario calificó esas reuniones como “fructíferas” y remarcó que se alcanzaron consensos relevantes sobre dinámica, tiempos y distribución de intervenciones.

El intercambio se realizará en el local institucional del JNE, en el jirón Nazca 598, en el distrito de Jesús María. Vilela precisó que la duración aproximada será de una hora y 40 minutos. El esquema apunta a ordenar la discusión en bloques para que el público compare enfoques con criterios temáticos y sin dispersión.

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La discusión se ordenará en seis ejes temáticos: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud, y juventud y deportes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis ejes del debate serán: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud y juventud y deportes. Cada tema tendrá representantes específicos de las dos agrupaciones que disputarán la presidencia en la recta final del proceso electoral.

Según lo acordado, cada organización presentará un experto por materia. Ese especialista podrá contar con hasta tres asesores, de acuerdo con las reglas del evento. Vilela sostuvo que este formato dará mayor margen para explicar las propuestas con amplitud, con el fin de detallar medidas, prioridades y alcances, en vez de limitar la exposición a enunciados generales.

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La conducción del encuentro quedará en manos de los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez. Ambos moderarán las intervenciones de acuerdo con el orden establecido, con control de tiempos y con la misión de mantener el intercambio dentro de los ejes definidos para cada segmento de la jornada.

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha

El debate presidencial se realizará el 31 de mayo, desde las 20:00, en el Centro de Convenciones de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió cuatro ejes para el intercambio: seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán este domingo 31 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entrevista con JNE Media, Carlos Vilela Del Carpio, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE), indicó que la metodología será mixta. Cada candidato contará con un minuto de presentación inicial y luego pasará a un “panel de debates” con exposiciones de tres minutos por tema, en un formato cara a cara.

Cada bloque se abrirá con una pregunta ciudadana vinculada al asunto del segmento. Cada organización política podrá asistir con un equipo de técnicos y comunicadores.

Al cierre, cada postulante tendrá dos minutos para su mensaje final. El evento durará una hora y 40 minutos. Moderarán los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés.

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Esta jornada se enmarca en la etapa final del proceso hacia la votación del 7 de junio. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo el 17,192 % en las elecciones presidenciales del 12 de abril, mientras Roberto Sánchez alcanzó el 12,039 %. Con base en esas cifras, el JNE proclamó el domingo los resultados y confirmó que Fuerza Popular y Juntos por el Perú pasarán a la segunda vuelta.