Perú

Dictan 15 meses de prisión preventiva contra extranjeros acusados de secuestrar a empresario y exigir S/80 mil de rescate

La Policía realizó operativos en Callao, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Carabayllo, donde incautó drogas, municiones, dinero en efectivo y vehículos vinculados al caso

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Siete extranjeros irán a prisión preventiva por presunto secuestro extorsivo de empresario. (Foto: FB/@Ministerio Público)
Siete extranjeros irán a prisión preventiva por presunto secuestro extorsivo de empresario. (Foto: FB/@Ministerio Público)

El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva contra siete ciudadanos extranjeros investigados por el secuestro extorsivo de un empresario en Lima Norte, caso en el que los presuntos implicados habrían exigido una fuerte suma de dinero para liberar a la víctima.

La medida fue obtenida por el Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte e incluye a Bryan Parra, Odnamra Urbina, Angle Jaimes, Ronner Gonzales, Moisés Villalobos, José Infante y Dannier Pacheco, quienes también son investigados por presuntos delitos relacionados con tenencia ilegal de municiones y posesión de drogas para fines ilegales.

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Según la tesis fiscal, el empresario fue interceptado el pasado 24 de abril mientras caminaba junto a su familia por el distrito de San Martín de Porres. Sujetos armados y encapuchados lo obligaron a subir a un vehículo y huyeron de la zona con apoyo de un segundo automóvil que habría servido como resguardo durante el secuestro.

Momentos de terror vivió un empresario en Lima al ser secuestrado bajo amenazas de muerte. Sus captores exigían 80 mil soles, pero la Policía Nacional del Perú, tras un impecable trabajo de inteligencia, ejecutó un operativo simultáneo en Lima y Callao, logrando su rescate y la captura de la peligrosa banda 'Los Secos de Lima'. (Crédito: FB/@PNP)

S/80 mil por libertad de empresario

Tras el rapto, los secuestradores se comunicaron con la pareja del empresario para exigir el pago de S/80 mil a cambio de su liberación. De acuerdo con las investigaciones, los implicados enviaron mensajes y facilitaron una cuenta bancaria para recibir parte del dinero solicitado.

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Las diligencias de inteligencia permitieron a la Policía identificar a uno de los presuntos involucrados, señalado como conductor del vehículo utilizado durante el secuestro. El sospechoso fue intervenido días después en el Callao, donde los agentes encontraron drogas y el automóvil presuntamente empleado en el hecho criminal.

A partir de esa intervención, los efectivos ejecutaron nuevos operativos en distintos distritos de Lima. En una vivienda ubicada en Los Olivos fueron detenidos otros investigados y se incautaron municiones, drogas, dinero en efectivo y el segundo vehículo que habría participado en el secuestro.

Dictan prisión preventiva para siete extranjeros acusados de secuestrar a empresario en Lima Norte. (Foto: Difusión)
Dictan prisión preventiva para siete extranjeros acusados de secuestrar a empresario en Lima Norte. (Foto: Difusión)

Captura de los implicados

Las investigaciones también permitieron identificar a la titular de la cuenta bancaria donde se habría depositado parte del dinero exigido a la familia del empresario. La mujer fue detenida junto a otro investigado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Posteriormente, otro de los presuntos implicados fue capturado en Carabayllo. Durante la intervención policial se encontraron municiones, drogas y otros objetos considerados relevantes para el desarrollo de las investigaciones.

El empresario fue finalmente liberado durante la madrugada del 29 de abril en el distrito de Santa Anita, luego de las acciones de seguimiento e inteligencia desplegadas por agentes policiales.

Cámaras de seguridad y pericias como pruebas

Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción para sustentar el pedido contra los siete investigados.

Entre las pruebas expuestas figuran las actas de intervención policial, registros personales y domiciliarios, declaraciones de la víctima y de testigos, así como imágenes de cámaras de seguridad y registros obtenidos de teléfonos celulares.

La Fiscalía también incluyó pericias de balística forense, exámenes químicos relacionados con las drogas incautadas y consultas realizadas ante la Sucamec sobre la situación de las municiones halladas durante los operativos.

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