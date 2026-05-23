Perú

Estas son las mejores tasas para depósitos a plazo fijo en el 2026

Las cajas municipales y financieras encabezan el ranking de rendimientos para ahorros en soles a más de 360 días, mientras miles de usuarios buscan alternativas seguras para hacer crecer su dinero este 2026

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Según los datos más recientes publicados por la SBS, Caja Cusco registra la tasa promedio anual más elevada en moneda nacional para depósitos a plazo superiores a 360 días
Según los datos más recientes publicados por la SBS, Caja Cusco registra la tasa promedio anual más elevada en moneda nacional para depósitos a plazo superiores a 360 días. Foto: difusión

Las entidades del sistema financiero peruano mantienen una fuerte competencia por captar ahorros mediante depósitos a plazo fijo durante este 2026. Bancos, financieras y cajas municipales y rurales vienen ofreciendo rendimientos más elevados para atraer a quienes buscan obtener ganancias con su dinero sin asumir grandes riesgos.

Este escenario beneficia principalmente a las personas que cuentan con capital disponible y no requieren utilizarlo en el corto plazo. Bajo esta modalidad, los usuarios pueden colocar sus fondos en instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y recibir intereses según el tiempo acordado para mantener el dinero inmovilizado.

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Cajas municipales lideran las tasas más altas

De acuerdo con la información más reciente de la SBS, la mayor tasa promedio anual en moneda nacional para depósitos a más de 360 días corresponde a Caja Cusco, con un rendimiento de 7,13% al cierre de marzo del 2026. La entidad encabeza el ranking de rentabilidad dentro del sistema financiero peruano.

Detrás aparecen Caja Incasur con 6,04%, Caja Los Andes con 5,96%, Caja Maynas con 5,94% y Caja Del Centro con 5,88%. Entre las financieras destaca Financiera Efectiva, que ofrece una tasa de 5,87%, seguida de Financiera Surgir con 5,60% y Financiera Confianza con 5,58%.

El ranking publicado por la SBS muestra una amplia brecha entre las tasas que ofrecen las cajas y financieras en comparación con varios bancos tradicionales.
El ranking publicado por la SBS muestra una amplia brecha entre las tasas que ofrecen las cajas y financieras en comparación con varios bancos tradicionales. Foto: Actualidad Laboral

Diferencias entre entidades financieras

La lista difundida por la SBS evidencia una marcada diferencia entre las tasas ofrecidas por cajas y financieras frente a varios bancos tradicionales. Mientras algunas entidades superan el 5% anual, otras presentan retornos considerablemente menores para depósitos a largo plazo.

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Entre los bancos con mejores rendimientos aparecen Banco Compartamos con 5,19% y Banco GNB con 4,70%. Más abajo figuran Interbank con 3,76%, BBVA con 3,27%, Scotiabank con 3,07% y BCP con 2,87%. En la parte final del ranking se encuentra Banco Alfin, cuya tasa alcanza apenas el 1,47%.

¿Cómo funcionan los depósitos a plazo fijo?

La SBS explica que un depósito a plazo fijo consiste en colocar dinero en una entidad financiera durante un periodo previamente pactado. A cambio, la institución paga una tasa de interés determinada según el tiempo de permanencia del ahorro.

Durante ese plazo, el titular se compromete a no retirar los fondos antes de la fecha establecida. En caso de realizar retiros parciales o totales anticipados, el cliente podría enfrentar penalidades contempladas en el contrato firmado con la entidad financiera.

Entre las entidades bancarias que ofrecen mayores retornos destacan Banco Compartamos, con una tasa de 5,19%, y Banco GNB, con 4,70%.
Entre las entidades bancarias que ofrecen mayores retornos destacan Banco Compartamos, con una tasa de 5,19%, y Banco GNB, con 4,70%. Foto: Actualidad Laboral

Protección de los ahorros

Los depósitos efectuados en instituciones supervisadas por la SBS cuentan con respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Para el periodo comprendido entre marzo y mayo del 2026, la cobertura máxima asciende a S/ 117.200 por cada entidad financiera.

Esto significa que, si alguna caja, financiera o banco afrontara problemas de solvencia o quiebra, los ahorros de los clientes estarían protegidos hasta ese límite. Por ello, especialistas recomiendan que quienes posean montos superiores distribuyan su dinero entre distintas entidades para mantener la cobertura del seguro en cada una de ellas.

Los depósitos a plazo fijo son una de las inversiones más seguras

Los depósitos a plazo fijo continúan siendo considerados una de las alternativas más seguras para quienes buscan proteger sus ahorros y obtener una rentabilidad predecible. Este producto financiero funciona mediante el depósito de una suma de dinero en una entidad bancaria o financiera durante un periodo determinado, a cambio de una tasa de interés acordada desde el inicio. A diferencia de inversiones más volátiles, como acciones o criptomonedas, el plazo fijo ofrece estabilidad y menores riesgos, por lo que suele ser elegido por personas con perfiles conservadores.

En el Perú, diversas entidades financieras mantienen tasas competitivas en 2026, especialmente para depósitos en soles y a plazos mayores de 90 días. Además, expertos recomiendan revisar factores como la TREA, el tiempo de permanencia y la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos antes de elegir una opción. Aunque las ganancias suelen ser más moderadas frente a otros instrumentos financieros, el plazo fijo destaca por brindar seguridad, previsibilidad y protección del capital invertido.

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