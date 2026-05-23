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Debate presidencial: ¿Quiénes conformarían el equipo técnico de Keiko Fujimori que participará este domingo?

Con el formato ya definido por el JNE, Fuerza Popular prepara a sus especialistas para exponer propuestas en seis ejes —de economía a salud—, mientras en el entorno partidario suenan nombres como Luis Carranza y Fernando Rospigliosi para asumir la defensa técnica en el debate de este domingo

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Keiko Fujimori habla en un podio con micrófono y el puño levantado. Detrás de ella hay dos hombres y una silueta negra con un signo de interrogación.
Keiko Fujimori se prepara para un debate presidencial, respaldada por dos colaboradores identificados y una silueta que representa un apoyo aún por definir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días del debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fuerza Popular mantiene en reserva a los especialistas que representarán a su candidatura en la discusión de propuestas. Keiko Fujimori confirmó que el equipo ya se prepara, pero evitó adelantar nombres y señaló que pedirá una licencia mientras se desarrolla esta etapa de campaña.

El debate se realizará este domingo 24 de mayo en el local del JNE, en el Jr. Nazca 598, en Jesús María, y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El formato establece que cada organización política presentará un experto por tema y que cada especialista podrá contar con hasta tres asesores.

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Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori obtuvo el 17,192% de los votos en las elecciones presidenciales del 12 de abril, mientras Roberto Sánchez alcanzó el 12,039%. Con esos resultados, el JNE proclamó los cómputos oficiales y confirmó que ambos pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

Escenario de debate presidencial vacío con dos podios, banderas de Perú a los lados y el logo grande del JNE en la pared blanca del fondo.
El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato del debate y los seis ejes temáticos

La agenda del debate técnico incluirá seis temas: infraestructura, reforma del Estado, agricultura y medio ambiente, economía y generación del empleo, salud y juventud y deportes. Carlos Vilela, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE, sostuvo que las reuniones con las organizaciones políticas fueron fructíferas y que se alcanzaron consensos para el desarrollo del evento.

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Vilela también indicó que habrá más tiempo para que los especialistas expliquen sus propuestas con mayor amplitud, en comparación con otros formatos de confrontación política. La dinámica busca concentrar el intercambio en medidas concretas y capacidad técnica para sostener un eventual plan de gobierno.

Los nombres que se mencionan para el equipo técnico de Fuerza Popular

Aunque Fuerza Popular no oficializó su nómina, en los últimos días trascendieron algunos nombres que podrían asumir la vocería por áreas. En el eje de economía y generación de empleo, se menciona a Luis Carranza, exministro de Economía que ya participó como respaldo técnico en la campaña de Keiko Fujimori en 2021 y es asociado a posiciones a favor de la inversión privada.

En una intervención difundida en el marco de la campaña, Carranza se dirigió al electorado con un mensaje de convocatoria y de contraste político: “Solo quiero decirte, peruano, que contamos contigo, porque esto lo tenemos que hacer juntos. De este lado no hay propuestas. De este lado tenemos un país para sacar adelante”. De confirmarse su presencia, su exposición será clave para defender el enfoque económico del partido en un espacio diseñado para propuestas sectoriales.

Para el componente de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se baraja el nombre del actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El parlamentario podría asumir la defensa de las líneas del partido naranja en un tema que se ha instalado como uno de los principales ejes de campaña, aunque el debate técnico del JNE está estructurado en seis materias específicas y no incluye un bloque independiente de seguridad.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso
Fernando Rospigliosi debe firmar la autógrafa de la Ley de pensiones dignas si se quiere avanzar con su promulgación. - Crédito Captura Congreso

A la espera de una lista formal, el debate del domingo se perfila como un examen de capacidad operativa y de coherencia programática: no solo se medirán promesas, sino también quiénes son los especialistas elegidos para sostenerlas, responder cuestionamientos y explicar cómo se ejecutarían en un eventual gobierno.

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