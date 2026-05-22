¿José Domingo Pérez mintió al decir que es arequipeño? Ficha de RENIEC revela su lugar de nacimiento

El programa televisivo 'Esta Noche con Milagros Leiva' presenta un reportaje. Una conductora en un estudio sostiene un megáfono mientras en una pantalla adyacente se proyectan videos y gráficos. Las imágenes muestran a un hombre hablando en un evento público, rodeado de personas y banderas. También se observa una interacción física o altercado. Un gráfico exhibe una ficha con datos personales y la fotografía del individuo, identificado como José Domingo Pérez Gómez. Los títulos en pantalla aluden a temas políticos como 'Justicia u oportunismo electoral' y 'El Fujimorismo'.

En un acto político que atrajo la atención en la región sur del país, José Domingo Pérez, participó recientemente en un mitin de Juntos por el Perú en Arequipa, donde instó públicamente a Jorge Nieto Montesinos, exministro y excandidato presidencial, a respaldar la fórmula izquierdista liderada por Roberto Sánchez. Durante su intervención, el exfiscal se dirigió a Nieto afirmando: “Le hago un llamado señor Nieto, de un arequipeño a otro arequipeño que vote por la fórmula que realmente le favorece al Perú”, según recogió el programa Esta Noche con Milagros Leiva.

¿José Domingo Pérez es arequipeño de nacimiento?

Este pronunciamiento generó reacciones, tanto por el pedido explícito de respaldo a la opción de izquierda como por la referencia al supuesto origen arequipeño de ambos protagonistas. La declaración cobró mayor interés porque Pérez, conocido por su rol como exfiscal de Lavado de Activos, buscó apelar a un lazo regional para reforzar su argumento ante Nieto Montesinos, exministro de Defensa y figura relevante en la oposición.

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- crédito composición Infobae / Andina

Cabe mencionar que, en la primera vuelta del 12 de abril, el excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos arrasó en los votos en la región de Arequipa donde alcanzó 20.4% relegando a muchos candidatos en la contienda electoral.

Sin embargo, el dato sobre la procedencia de José Domingo Pérez fue objeto de verificación y controversia. En la misma edición del programa periodístico, la conductora Milagros Leiva mostró en pantalla la ficha oficial de la Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), entidad que administra los registros civiles en Perú, que contradice la afirmación realizada por el exfiscal. De acuerdo con la información exhibida, el lugar de nacimiento de Pérez es Miraflores, Lima, y no Arequipa, como este dejó entrever ante los asistentes del mitin y el público televidente.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales peruanos, analizan detalladamente un mapa de las regiones de Perú, planificando su estrategia para la obtención de votos en la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

RENIEC confirma origen de fiscal José Domingo Pérez

La ficha de Reniec, que consigna de manera oficial que el nacimiento de José Domingo Pérez, confirma que él no nació en la región arequipeña, sino que tuvo lugar en la capital peruana. La controversia abrió un nuevo foco de atención sobre la campaña de Juntos por el Perú, que de cara a los próximos comicios busca captar votos sobre todo de la izquierda peruana y del electorado indeciso.

Hasta el cierre de esta nota, Jorge Nieto Montesinos, aludido en el mitin, no emitió respuesta inmediata tras el llamado de Domingo Pérez. Nieto, quien fue candidato presidencial en el proceso electoral anterior y mantiene presencia en el debate público, ha mantenido posturas críticas frente a distintas agrupaciones políticas, entre ellas las opciones de izquierda y centroizquierda.

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José Domingo Pérez. Foto: Andina.

Se intensifica campaña en segunda vuelta

El pedido de Pérez se produjo en un contexto de creciente polarización política y fragmentación partidaria en Perú. Juntos por el Perú, que en la actualidad encabeza Roberto Sánchez, intenta consolidar una coalición de fuerzas progresistas y captar respaldo fuera de Lima, donde el voto regional resulta decisivo para cualquier aspirante presidencial. Voceros del partido han señalado que la presencia de figuras como Pérez busca transmitir una imagen de renovación y apertura hacia los movimientos sociales y ciudadanos del sur del país.

Al dirigirse a Nieto Montesinos en términos de identidad regional, Pérez intentó capitalizar el sentido de pertenencia a Arequipa, una de las regiones con mayor peso electoral. Su frase “de un arequipeño a otro arequipeño” fue interpretada por analistas como un intento de generar empatía y sumar apoyos entre los electores locales. Sin embargo, la revelación de la ficha de la Reniec puso en entredicho esa narrativa y motivó cuestionamientos sobre la autenticidad del vínculo alegado por el exfiscal con la región.

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José Domingo Pérez llegando al penal de Santa Mónica para interrogar a Keiko Fujimori en Lima, Perú (18 de Marzo, 2019) REUTERS/Guadalupe Pardo

José Domingo Pérez, la carta de Roberto Sánchez

En abril pasado, Pérez asumió la defensa del exjefe de Estado, condenado a más de 11 años 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, y posteriormente se adhirió a la campaña del candidato.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

“Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje: es un presidente secuestrado camino a su libertad”, sostuvo.

El letrado añadió que él también es “víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones” de su país y por ese motivo ya está ejerciendo su profesión.

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El exministro Roberto Sánchez, con un sombrero blanco y lentes, posa junto a Antauro Humala, quien lleva una camisa de jean azul, en un encuentro político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro

El exfiscal provincial anticorrupción José Domingo Pérez afirmó que no tiene ningún impedimento ni incompatibilidad para ejercer la función pública, ante las versiones que lo perfilan como posible ministro de Justicia y Derechos Humanos en un eventual gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“Yo no tengo ningún impedimento, no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer la función pública en cualquier ámbito de nuestro país”, declaró Pérez en entrevista con el medio castillista 24 Noticias. El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato saludó la invitación de Sánchez, aunque evitó confirmar si aceptaría o declinaría la posibilidad de asumir una cartera ministerial.

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La especulación sobre un eventual nombramiento de Pérez al frente del Ministerio de Justicia cobró fuerza luego de que el propio Sánchez lo confirmara en una entrevista con El Diario del Curwen. Esto se reforzó luego de que el propio Sánchez le dio formalmente la bienvenida al exfiscal a su equipo de campaña de cara a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.