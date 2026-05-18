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La ONPE inicia impresión de 92 mil actas para la segunda vuelta presidencial

Técnicos y supervisores controlan cada etapa del envío de documentación electoral clave y su organización en las oficinas descentralizadas, para asegurar la cobertura total del electorado

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Mano enguantada de azul escaneando un documento electoral de ONPE con un lector de código de barras, mostrando parte del teclado de una laptop
Una mano enguantada escanea documentos electorales de la ONPE para las Elecciones Generales y Segunda Elección Presidencial de 2026, destacando la logística del proceso.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de más de 92.000 actas electorales destinadas a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, en una jornada supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso comenzó el 17 de mayo en la imprenta Enotria S.A., ubicada en Ate, Lima, con el objetivo de dotar a cada mesa de sufragio, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de los documentos esenciales para la jornada electoral.

La ONPE imprime esta documentación para garantizar que todas las mesas de votación cuenten con los insumos necesarios antes del 7 de junio. Estos materiales son fundamentales porque permiten el desarrollo ordenado y transparente de la elección, facilitan la votación, aseguran el registro de resultados y validan la identidad de los electores, según detalló la entidad electoral.

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El trabajo se desarrolla en la imprenta Enotria S.A. y se prevé que finalice en aproximadamente diez días. Además de las actas electorales, la ONPE produce hojas borrador para el conteo de votos, hojas de asistencia para miembros de mesa y carteles de resultados. El número total de documentos impresos responde a la cantidad de mesas previstas para ser instaladas el 7 de junio, tanto en Perú como en el extranjero.

Cada tipo de documentación corresponde a etapas distintas del proceso electoral: desde la instalación de la mesa, la votación, hasta el escrutinio final. La ONPE subraya que el acta electoral registra los hechos y observaciones de la jornada en cada mesa, constituyendo así un registro verificable de la elección.

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Un grupo de personas, incluyendo una mujer en primer plano con gafas y guantes azules, trabaja en escritorios escaneando documentos y utilizando computadoras
Personal de la ONPE procesa diligentemente documentos electorales utilizando escáneres y computadoras en un centro de operaciones, con una mujer en primer plano concentrada en su labor. (ONPE)

Control de calidad y fiscalización en la impresión electoral

La ONPE informó que todos los materiales atraviesan controles de calidad rigurosos, que inician con el registro manual de la documentación por mesa de sufragio. Después, los documentos pasan por una revisión para asegurar la ausencia de errores de impresión y verificar su óptimo estado.

A continuación, se realiza una validación electrónica que compara los datos impresos con la información almacenada en el sistema de la ONPE. Cada hoja impresa está numerada de manera serial y se comprueba la secuencia completa. Durante todas estas etapas, la fiscalización del JNE es constante, con el fin de garantizar la transparencia y confiabilidad del proceso.

Destino y distribución de las actas electorales

Después de la impresión y controles de calidad, la documentación electoral será enviada a la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE. Allí, el material se organiza y prepara para su distribución final.

La entrega contempla el envío a la Cancillería para facilitar la votación de ciudadanos en el extranjero, así como a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales del interior del país, y a Lima Metropolitana y el Callao. Este itinerario asegura que cada elector tenga acceso al material necesario para ejercer su derecho al voto.

La ONPE señala que existe un seguimiento institucional en todas las fases, desde la impresión hasta la entrega, a fin de prevenir errores u omisiones que puedan afectar la jornada electoral del 7 de junio.

Un hombre canoso con gafas y un chaleco azul oscuro manipula pilas de papel blanco en una máquina industrial de color beige en un entorno de taller
Un hombre con gafas y chaleco oscuro alimenta pilas de papel en una máquina industrial, asegurando la continuidad y eficiencia del procesamiento en el taller. (ONPE)

Utilidad de las actas y la lista de electores en el proceso electoral

El acta electoral cumple la función central de registrar cada hecho y observación propia de una mesa de sufragio, desde la instalación y emisión del voto hasta el escrutinio. Por su parte, la lista de electores se elabora a partir del padrón validado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, lo que garantiza la continuidad de la información entre la primera y la segunda vuelta.

La lista de electores incluye el número de la mesa, ubicación geográfica, datos personales de cada votante, su número de orden, y sirve para identificar a quienes están habilitados para votar, confirmando su identidad mediante firma e impresión dactilar. Este documento funciona también como registro de la participación electoral.

Asimismo, la relación de electores se exhibe en el acceso a cada aula o espacio de votación, orientando a los ciudadanos sobre su lugar de sufragio y su número de orden.

Con la impresión adelantada de estos documentos cruciales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales refuerza su capacidad de suministro para que cada mesa instalada el 7 de junio reciba a los electores con todos los elementos necesarios, facilitando así la validación de identidades y el registro de los resultados de la segunda vuelta.

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