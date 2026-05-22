Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo fueron captados muy cercanos en el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. Un video viral y las imágenes de ‘Magaly TV: La Firme’ los muestran tomados de la mano y con gestos de complicidad, lo que desató rumores de romance.

Carlos Alcántara y Laura Huarcayo fueron captados juntos, tomados de la mano y con gestos de evidente complicidad durante el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional, la noche del miércoles 20 de mayo. Las imágenes, difundidas primero en redes y luego ampliadas por 'Magaly TV: La Firme’, desataron especulaciones sobre un posible romance entre el actor y la conductora, quienes actualmente se encuentran solteros.

El “ampay” ocurrió en medio de uno de los eventos musicales más concurridos del mes. En los videos se observa a ambos disfrutando del show sin compañía adicional, conversando al oído para poder escucharse entre la bulla del estadio y reaccionando a las canciones con sonrisas y cercanía. El detalle que terminó por encender los rumores fue que Cachín aparece sujetando a Laura por la cintura y luego caminando con ella de la mano, en escenas captadas por asistentes y por el equipo de Magaly Medina.

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Imágenes virales: de Instarándula a ‘Magaly TV: La Firme’

Las primeras tomas circularon en redes sociales tras ser publicadas por el portal Instarándula, que suele difundir videos enviados por usuarios desde conciertos, restaurantes o lugares públicos. El clip se viralizó con rapidez por el contraste entre la discreción de la escena y lo inusual de ver a ambos tan cercanos en un evento masivo.

Sin embargo, el tema escaló cuando Magaly TV: La Firme mostró imágenes inéditas en las que la cercanía queda más marcada: Laura se acerca al oído de Alcántara para hablarle y él repite el gesto, mientras permanecen juntos durante buena parte del concierto. En un momento, el actor la sostiene por la cintura, un gesto que muchos interpretaron como algo más que una simple foto de amigos.

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Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran. ATV.

Dos solteros en el mismo lugar: el contexto detrás de la historia

El “ampay” también llamó la atención por el momento personal que atraviesan ambos. Carlos Alcántara anunció recientemente su separación de Jossie Lindley tras más de 30 años de relación. Desde entonces, el actor ha sido presentado públicamente como soltero, en un período donde ha priorizado proyectos laborales y apariciones puntuales.

En el caso de Laura Huarcayo, la conductora de ‘Mande quien mande’ se encuentra soltera desde 2020, año en el que confirmó el fin de su matrimonio con el empresario griego Dimitri Karagounis, con quien estuvo casada durante 15 años. Si bien se mantuvo al margen de rumores sentimentales durante varios años, en entrevistas pasadas ha mencionado que le gustaría volver a enamorarse.

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El encuentro en el concierto de Ed Sheeran —sin grupo de amigos alrededor, sin terceros visibles y con gestos constantes de cercanía— fue suficiente para que el público se haga una sola pregunta: ¿solo amistad o algo más?

Una amistad de larga data: el vínculo que ya existía entre ellos

Antes de hablar de romance, hay un antecedente claro: Carlos Alcántara y Laura Huarcayo se conocen desde hace años y han trabajado juntos. Ambos compartieron pantalla como conductores del programa ‘Lima Limón’ en América Televisión, un espacio recordado por una generación que los vio como dupla de entretenimiento.

Ese vínculo profesional derivó en una relación amical que, según lo que se comenta en el entorno televisivo, se mantuvo con el tiempo. Por eso, para algunos usuarios, la cercanía en el concierto puede ser simplemente la expresión natural de una amistad sólida.

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Para otros, en cambio, el lenguaje corporal —mano, cintura, conversación al oído constante— abre la posibilidad de que se trate de una etapa distinta, especialmente por el contexto de soltería y la exposición mediática que ambos manejan con cautela.

Laura Huarcayo regresó a la televisión después de 10 años de ausencia. IG Laura Huarcayo

Redes sociales: el público reacciona y pide “que se dé”

Tras la difusión del video, las redes sociales se llenaron de comentarios. Una parte del público celebró la posibilidad de un romance, con mensajes de apoyo y entusiasmo. Otros se inclinaron por la teoría de la amistad, recordando que el concierto fue un evento masivo y que es común que figuras públicas se encuentren, compartan y se dejen ver.

El detalle que sumó más ruido fue que ambos compartieron fotos del concierto en sus redes, con mensajes que apuntaban a una noche divertida. Aunque no se etiquetaron como pareja ni hicieron una declaración romántica, la coincidencia alimentó el relato.

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Edades, exposición y discreción: por qué el “ampay” tuvo tanto impacto

El “ampay” se volvió más comentado por el contraste con el perfil que cada uno maneja. Alcántara, nacido el 12 de noviembre de 1964, cumplirá 62 años este 2026. Huarcayo, nacida el 14 de junio de 1974, cumplirá 52 años. Ambos han manejado su vida personal con relativa reserva en los últimos años, por eso una escena así, en público y con cercanía visible, llama más la atención.

Por ahora, no existe un pronunciamiento directo de ninguno de los dos sobre un romance. Lo concreto es que fueron vistos juntos, de la mano, y con gestos cariñosos. En el mundo del espectáculo, eso basta para abrir una historia que, en los próximos días, podría sumar nuevos capítulos.

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