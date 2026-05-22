Perú

Caral llega al mundo digital: exposición gratuita en Lima usará realidad virtual y juegos para difundir patrimonio arqueológico

La exposición “Uniendo Historias y Mundos” reunirá recorridos 360°, realidad virtual y juegos educativos para acercar el legado de la Ciudad Sagrada al público en Lima

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La Zona Arqueológica Caral realizará la muestra “Uniendo Historias y Mundos” por el Día Internacional de los Museos 2026. Composición: Infobae
La Zona Arqueológica Caral realizará la muestra “Uniendo Historias y Mundos” por el Día Internacional de los Museos 2026. Composición: Infobae

La celebración por el Día Internacional de los Museos incorporará este año una propuesta centrada en el uso de herramientas digitales para difundir el patrimonio arqueológico peruano. La iniciativa se desarrollará en Lima y estará orientada a públicos de distintas edades mediante experiencias interactivas vinculadas con la Civilización Caral.

La actividad estará a cargo de la Zona Arqueológica Caral, unidad ejecutora del Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Ruth Shady Solís. La propuesta formará parte de las actividades promovidas por el Consejo Internacional de Museos en torno al Día Internacional de los Museos 2026.

La muestra llevará por nombre “Uniendo Historias y Mundos” y utilizará plataformas virtuales y recursos inmersivos para acercar información sobre una de las civilizaciones más antiguas del continente. El acceso será gratuito y estará disponible durante mayo en la sede del Ministerio de Cultura.

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Tecnología digital para difundir el patrimonio arqueológico

La exposición usará herramientas digitales como realidad virtual, aumentada, mixta, WebAR y recorridos 360° para difundir el patrimonio arqueológico de la Civilización Caral. Difusión
La exposición usará herramientas digitales como realidad virtual, aumentada, mixta, WebAR y recorridos 360° para difundir el patrimonio arqueológico de la Civilización Caral. Difusión

La exposición se presentará en el Hall Paracas del Ministerio de Cultura hasta el domingo 31 de mayo. Según informó la Zona Arqueológica Caral, la propuesta combinará patrimonio arqueológico, educación y tecnología mediante el Museo Caral Virtual.

La experiencia incluirá recorridos en 360° y contenidos desarrollados con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y WebAR. También incorporará juegos educativos disponibles en la APP Caral para sistemas iOS y Android, además de plataformas como Steam y Meta Quest.

La entidad indicó que estas herramientas permitirán ampliar el acceso al conocimiento de la Civilización Caral para públicos nacionales e internacionales. La programación estará dirigida a familias, estudiantes y visitantes interesados en contenidos culturales vinculados con arqueología y tecnología.

Recorrido por la organización social y cultural de Caral

La propuesta busca acercar el patrimonio cultural a familias, estudiantes y público general mediante experiencias inmersivas. Difusión
La propuesta busca acercar el patrimonio cultural a familias, estudiantes y público general mediante experiencias inmersivas. Difusión

La exposición contará con estaciones temáticas enfocadas en distintos aspectos del desarrollo de la Civilización Caral. La información presentada provendrá de investigaciones realizadas en doce centros urbanos estudiados por la Zona Arqueológica Caral.

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Entre los temas incluidos figuran la relación entre el ser humano y la naturaleza, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y el registro de cambios climáticos en el antiguo Perú. La muestra también abordará estrategias de resiliencia social identificadas en las investigaciones arqueológicas.

Otro de los ejes estará relacionado con la complementariedad de género y el papel de la mujer dentro de la organización social de Caral. Además, el recorrido incluirá referencias a los vínculos establecidos con territorios de la Amazonía y otras regiones del país.

La Zona Arqueológica Caral señaló que la propuesta apunta al acceso democrático al patrimonio cultural mediante recursos digitales que faciliten la experiencia museística para diversos públicos.

Actividades por el Día Internacional de los Museos

La muestra se desarrollará en el contexto del Día Internacional de los Museos, actividad impulsada desde 1997 por el Consejo Internacional de Museos. Esta conmemoración busca promover el rol de los museos como espacios de intercambio cultural y educación.

El lema elegido para 2026 será “Museos uniendo un mundo dividido”. De acuerdo con la información difundida por el ICOM, el mensaje de este año resaltará la conexión entre culturas, comunidades y generaciones mediante el acceso equitativo al conocimiento y el diálogo intercultural.

La propuesta presentada por la Zona Arqueológica Caral se integrará a esa línea temática mediante recursos digitales orientados a facilitar la interacción del público con contenidos arqueológicos y educativos.

La exposición “Uniendo Historias y Mundos” permanecerá abierta hasta el domingo 31 de mayo en el Hall Paracas del Ministerio de Cultura. El ingreso será gratuito.

El horario de atención será de martes a domingo entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. La Zona Arqueológica Caral informó que la experiencia estará disponible para el público general durante toda la programación por el Día Internacional de los Museos.

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