Perú

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

El ex chico reality aseguró que un camarógrafo y un trabajador de producción le confirmaron que el cantante de cumbia intentó ingresar al cuarto de su expareja

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Jenko del Río se defiende y asegura que nunca agredió a Paloma Fiuza.
Jenko del Río se defiende y asegura que nunca agredió a Paloma Fiuza.

El exchico reality Jenko del Río volvió a remecer la farándula peruana al revelar un episodio que involucra a Paloma Fiuza y Christian Domínguez, ocurrido años atrás cuando él mantenía una relación sentimental con la modelo brasileña.

El modelo contó detalles de una situación que, según aseguró, lo dejó incómodo y que incluso lo llevó a enfrentar directamente al cantante de cumbia.

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La conversación para un conocido podcast se desarrolló mientras Jenko recordaba distintas experiencias de su etapa televisiva y de sus antiguas relaciones sentimentales. Fue entonces cuando decidió hablar de un hecho que, según relató, ocurrió durante una grabación en la que Christian Domínguez participaba junto a Pantera en un reto televisivo.

Jenko del Río
Jenko del Río

¿Qué pasó?

De acuerdo con la versión del también deportista, en aquella época Paloma Fiuza vivía en un departamento ubicado en Magdalena, inmueble que, según indicó, era alquilado por ATV para las grabaciones y hospedaje de algunos integrantes del programa.

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Jenko explicó que todo comenzó cuando la brasileña se comunicó con él después de una situación extraña ocurrida durante la grabación. Aunque en ese momento ella evitó darle mayores detalles, sí le pidió que acudiera al departamento.

Según contó, inicialmente no entendía exactamente qué había sucedido, pero percibió que Paloma estaba incómoda y preocupada. Sin embargo, ella prefirió no profundizar en el tema para evitar problemas mayores o generar conflictos dentro de la producción televisiva.

Tiempo después, Jenko aseguró que logró enterarse de la historia completa gracias a la confesión de un camarógrafo que estuvo presente durante el reto grabado por Christian Domínguez y Pantera. El exchico reality señaló que el integrante del equipo de producción le narró directamente lo ocurrido.

Jenko del Río le responde a Paloma Fiuza y le pide que no hable de él.
Jenko del Río le responde a Paloma Fiuza y le pide que no hable de él. (Foto: Captura de IG)

“Hacen el reto que tenían que estar esposados y Paloma estaba en el cuarto y Christian se quiso meter al cuarto, Paloma me lo contó”, expresó durante la entrevista para Trome.

Las declaraciones sorprendieron inmediatamente a los conductores del pódcast, ya que Jenko afirmó que la situación no quedó únicamente como un rumor dentro de la producción, sino que posteriormente fue confirmada por la propia Paloma Fiuza.

El exchico reality explicó que, tras escuchar el relato del camarógrafo, decidió hablar directamente con la modelo brasileña para aclarar lo sucedido y saber si realmente había ocurrido el episodio que le describieron.

Fue entonces cuando, según narró, Paloma terminó confesándole lo ocurrido. Jenko recordó incluso las palabras exactas que ella le dijo cuando decidió preguntarle frontalmente sobre el tema. “¿Es verdad o no es verdad? Me dijo sí, pero no pasó nada, porque yo lo empujé”, relató.

Tres personas en un salón: un hombre de pie en chaleco militar confronta a otro sentado, mientras una mujer sentada entre ellos los mira preocupada.
Jenko del Río confronta a Christian Domínguez en una sala, con Paloma Fiuza visiblemente afectada entre ellos, tras las recientes declaraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración generó impacto debido a que Jenko dejó entrever que Christian Domínguez habría intentado ingresar al cuarto de Paloma pese a que, según recordó, el cantante mantenía en ese momento una relación sentimental con Vania Bludau.

El modelo sostuvo además que no solo recibió la versión de un camarógrafo, sino también la confirmación de otro trabajador de producción que habría estado enterado de lo ocurrido durante la grabación.

“Sí, no sé. Estaba ahí y eso ya lo conté en ‘El Valor de la Verdad’. El camarógrafo me contó eso y me contó uno más de producción”, comentó. El exchico reality recordó que este episodio ya había sido mencionado anteriormente cuando participó en el programa ‘El Valor de la Verdad’, aunque ahora decidió ampliar algunos detalles durante la conversación en el pódcast.

Primer plano de Jenko, con camiseta verde, señalando a Christian Domínguez, de negro, en un ambiente interior. Paloma Fiuza, de amarillo, mira preocupada.
Jenko del Río confronta directamente a Christian Domínguez, gesticulando mientras Paloma Fiuza, visiblemente afectada, observa la tensa interacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la entrevista, Jenko dejó en claro que la situación le molestó profundamente, sobre todo porque en ese entonces mantenía una relación sentimental con Paloma Fiuza y consideró inapropiada la actitud atribuida a Christian Domínguez.

Por esa razón, aseguró que decidió confrontarlo directamente luego de enterarse de lo ocurrido. Según relató, buscó al cantante para expresarle su incomodidad y marcar distancia frente a una conducta que consideró fuera de lugar. “Yo lo cuadré, le digo. Creo que eso no se hace. Aparte él estaba con Vania, ¿qué raro, no?”, manifestó.

Paloma Fiuza y Jenko del Río estuvieron casados dos años y luego se divorciaron. Foto: captura
Paloma Fiuza y Jenko del Río estuvieron casados dos años y luego se divorciaron. Foto: captura

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