Toñizonte sorprende al revelar los supuestos sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Durante el pódcast ‘Eso háblalo’, el conductor sorprendió al revelar la millonaria cifra que, según una fuente cercana, cobrarían los integrantes del programa de convivencia. Eso háblalo.

El reality ‘La Granja VIP’ continúa dando de qué hablar no solo por las constantes peleas y tensiones entre sus participantes, sino también por las cifras económicas que, según reveló Toñizonte, estarían recibiendo los integrantes del programa de convivencia de Panamericana Televisión. Las declaraciones del conductor sorprendieron a propios y extraños debido al elevado monto que, presuntamente, cobrarían semana tras semana los concursantes.

La revelación ocurrió durante la edición del lunes 18 de mayo del pódcast ‘Eso háblalo’, espacio donde Toño Rodríguez, conocido popularmente como Toñizonte, conversaba junto a los panelistas sobre la recta final del reality y el ambiente cada vez más tenso que se vive dentro de la competencia.

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En un inicio, la conversación giraba en torno a los conflictos, discusiones y estrategias que protagonizan los participantes en la convivencia diaria. Sin embargo, el tema cambió completamente cuando Toñizonte dejó entrever que había recibido información privilegiada relacionada con los pagos que estarían recibiendo las figuras del programa.

Los concursantes de "La Granja VIP" posan en grupo, mientras Toñizonte, en un recuadro, comenta sobre los miles de soles que supuestamente ganarían por semana en el programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con evidente sorpresa y generando expectativa entre los presentes, el conductor lanzó una pregunta que inmediatamente llamó la atención de todos en el set. “¿Ustedes saben cuánto ganan por semana o por mes?”, consultó frente a cámaras.

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La interrogante generó curiosidad inmediata entre los integrantes del pódcast, especialmente porque desde hace semanas circulan rumores sobre las altas cifras que manejaría la producción del reality para mantener a sus participantes dentro de la competencia.

La periodista Rossmary Vargas respondió que, pese a los intentos del equipo por averiguar esa información, hasta el momento no habían logrado obtener datos concretos sobre los contratos o pagos que reciben los concursantes. “No, hemos tratado de averiguar. Y no nos están soltando eso. Eso sí está bajo llaves ahorita”, comentó.

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Toñizonte

¿El pago es semanal?

Aunque inicialmente Toñizonte parecía dudar sobre revelar la cifra exacta, finalmente decidió compartir el monto que, según aseguró, le fue comentado por una persona cercana a la producción del reality. “Me ha contado alguien de ahí que es muy cercana a los jueces. Bordean los S/20.000”, expresó.

La declaración provocó una inmediata reacción de sorpresa entre los panelistas del pódcast, quienes no podían creer el supuesto elevado monto mencionado por el conductor. El ambiente en el set cambió rápidamente y todos comenzaron a cuestionarse si realmente los participantes podrían estar cobrando semejante cantidad de dinero.

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La primera en reaccionar fue Rossmary Vargas, quien visiblemente impactada quiso confirmar si la cifra correspondía al pago individual de cada concursante. “¿20k cada uno?”, preguntó incrédula.

Pamela López, visiblemente preocupada, comparte su angustia por el bienestar de su madre e hijos, en medio de la disputa legal con Christian Cueva por la tenencia.

Fue entonces cuando Toñizonte realizó la aclaración que terminó de generar asombro total en el programa. Según explicó, el monto no sería mensual, como muchos imaginaron inicialmente, sino semanal.

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Precisamente, el actor señaló que ese sería uno de los principales motivos por los que los concursantes soportan la presión, los conflictos y el desgaste emocional dentro del programa de convivencia.

Para el conductor, el incentivo económico sería suficientemente fuerte como para mantener a todos luchando hasta la gran final. “Yo no sé, yo quiero entrar. ¡Llámenme! Por eso no quieren irse”, mencionó.

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Pamela López se mostró angustiada durante el temblor en ‘La Granja VIP’ y mencionó a sus hijos en pleno susto. YouTube.