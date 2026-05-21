Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Este video muestra una simulación de una Alerta de Emergencia del sistema SISMATE en un celular en Perú. La alerta, fechada para el año 2026, contiene un mensaje político sobre un supuesto fraude electoral. X.

La madrugada y primeras horas del día estuvieron marcadas por la incertidumbre luego de que miles de peruanos recibieran en sus celulares una supuesta alerta de emergencia que advertía sobre un presunto sismo de magnitud 8.7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El mensaje, difundido a través del sistema SISMATE, generó preocupación inmediata entre ciudadanos que comenzaron a compartir capturas de pantalla, videos y audios en redes sociales.

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La situación se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde decenas de usuarios publicaron grabaciones del momento exacto en que sus teléfonos emitían la fuerte alarma de emergencia. Algunos mostraban cómo despertaron sobresaltados, mientras otros cuestionaban la veracidad del mensaje y exigían explicaciones a las autoridades.

La imagen recopila reacciones en redes sociales, la falsa alerta de SISMATE y un comunicado de INDECI tras el hackeo que provocó temor por un supuesto sismo de magnitud 8.7 y tsunami en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la creciente alarma pública, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió un comunicado oficial para aclarar que la alerta era completamente falsa. La entidad indicó que el mensaje sobre un supuesto terremoto y peligro de tsunami “difundido en algunos celulares sobre un sismo de magnitud 8.7 y peligro de tsunami en el litoral peruano es falsa”.

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Asimismo, el organismo recordó a la ciudadanía que “los sismos no se pueden predecir” y precisó que el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) no se utiliza para advertir eventos antes de que ocurran.

En el comunicado también exhortaron a la población “a mantener la calma, evitar compartir información no verificada y seguir únicamente los comunicados emitidos a través de los canales oficiales”.

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La imagen difundida por INDECI rápidamente comenzó a circular en redes sociales, aunque para entonces el tema ya se había convertido en tendencia nacional. La palabra “SISMATE” se posicionó entre los términos más comentados del país, acumulando miles de publicaciones entre bromas, críticas, preocupación y desconcierto.

“Fue aterrador”: peruanos cuentan cómo vivieron la falsa alerta del SISMATE en sus celulares. Captura: X.

Usuarios preocupados

Muchos usuarios relataron el miedo que sintieron al escuchar la alarma en horas de la madrugada. Otros aseguraron que pensaron inmediatamente en evacuar o comunicarse con sus familiares ante la magnitud del supuesto movimiento sísmico.

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En redes sociales aparecieron comentarios como:

“Casi me da un infarto cuando sonó el celular con la alerta del SISMATE”, “Todos despertando confundidos por la alarma de terremoto de 8.7”, “El verdadero susto no fue el temblor, fue el sonido del SISMATE”, “Mi familia ya estaba preparando mochilas de emergencia por culpa de la falsa alerta”, “¿Cómo hackean un sistema tan delicado? Esto pudo causar un caos peor”.

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“Fue aterrador”: peruanos cuentan cómo vivieron la falsa alerta del SISMATE en sus celulares. Captura: X.

También hubo quienes tomaron la situación con humor y llenaron internet de memes relacionados con la alerta y el sonido característico de emergencia que emiten los celulares.

Algunos usuarios ironizaron con frases como:

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“Nuevo miedo desbloqueado: escuchar el SISMATE a las 3 de la mañana”, “Perú entero buscando en Google si un sismo 8.7 podía pasar hoy”, “Cuando sonó el SISMATE pensé que ya era el fin”.

En TikTok, varios videos superaron miles de reproducciones mostrando celulares activándose con la alerta de emergencia. Incluso algunos creadores de contenido recrearon el momento de pánico y confusión que vivieron al escuchar la notificación.

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“Fue aterrador”: peruanos cuentan cómo vivieron la falsa alerta del SISMATE en sus celulares. Captura: X.

La situación también abrió el debate sobre la seguridad digital y la vulnerabilidad de los sistemas de alerta masiva. Diversos usuarios expresaron preocupación ante la posibilidad de que un sistema oficial pudiera ser utilizado para enviar mensajes falsos de emergencia.

“Imaginen el caos si esto ocurría en pleno día o en horario escolar”, escribió un internauta en X, mientras otro señaló: “Las autoridades deben explicar qué pasó y reforzar la seguridad del sistema”.

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Aunque no se ha confirmado oficialmente un hackeo, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre una posible vulneración al sistema de mensajería de emergencias. Esto incrementó aún más las dudas y comentarios sobre la confiabilidad de las alertas oficiales.

Usuarios en Perú reaccionaron con pánico y memes a una falsa alerta de sismo de 8.7 enviada a través del sistema SISMATE, el cual fue confirmado como hackeado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)